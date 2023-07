Acuerdo con el FMI: cómo impactará en la economía en plena campaña electoral

Luego de arduas negociaciones, el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció un nuevo acuerdo con el Gobierno, que, según distintos economistas, despeja incertidumbres y ayuda en el corto plazo pero no mejora la situación macroeconómica.

En un comunicado emitido este viernes, el organismo expresó que "las autoridades argentinas y el personal técnico del FMI han llegado a un acuerdo a nivel de personal sobre las revisiones quinta y sexta combinadas en el marco del acuerdo del Servicio Ampliado de Fondos (EFF, por sus siglas en inglés) a 30 meses de Argentina".

El FMI justificó el acuerdo en que "desde la finalización de la cuarta revisión el 31 de marzo, la situación económica de Argentina se ha vuelto muy desafiante debido al impacto mayor al previsto de la sequía, que tuvo un impacto significativo en las exportaciones y los ingresos fiscales".

"Se acordó un paquete de políticas con un conjunto secuenciado de medidas para reconstruir las reservas y mejorar la sostenibilidad fiscal, al tiempo que se protege la infraestructura crítica y el gasto social" para fortalecer el programa”, precisó.

En detalle, el acuerdo implica dos desembolsos que totalizan alrededor de US$ 10.000 millones. El primero llegará el 21 de agosto y será de US$ 7.500 millones y el segundo está previsto para noviembre.

Además, el cumplimiento de la meta de acumulación de reservas pasó de US$ 8000 millones a US$ 1000 millones a fin de 2023.

No obstante, según estimaciones privadas, las reservas vienen cayendo más de US$ 16.000 millones en el año.

La opinión de los especialistas

Uno de los puntos más importantes del acuerdo es que se mantiene la meta de déficit fiscal de 1,9% del PBI. Al respecto, el economista Camilo Tiscornia de C&T Asesores Económicos dijo: “Las recientes medidas de suba de impuestos permiten ayudar a reducir el desvío que tuvo el tesoro en el primer semestre”.

“El cierre de la revisión con el FMI no trajo novedades pero ayuda a contener el escenario financiero en el corto plazo”, aseguró el especialista.

“En conclusión, se evita riesgo de crisis por colapso de reservas, pero se mantiene la delicada situación financiera”, agregó.

Por su parte, el economista Pablo Tigani aseguró que el acuerdo “es una muy buena noticia para la Argentina porque despeja la incertidumbre que estaba instalada por algunos economistas de la oposición, que incluso le han pedido al FMI que no realizara los desembolsos”.

“Esto fue revelado por el ministro de economía, Sergio Massa. Si el Fondo hubiera hecho eso, Argentina habría interrumpido los pagos y caído en una moratoria, poniendo en riesgo su relación con los organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros”, agregó.

En tanto, el economista Mariano Sánchez Moreno afirmó: “El acuerdo despeja la incertidumbre en el cortísimo plazo. Además, el lunes no vamos a tener el dinero para pagar los vencimientos porque el Fondo va a realizar los desembolsos luego de las PASO”.

Cabe recordar que Argentina deberá pagarle el próximo lunes al Fondo unos US$ 2.700 millones; mientras que el martes siguiente deberá cubrir intereses de la deuda externa por otros US$ 800 millones. En total, deberá cancelar US$ 3.500 millones.

“Por este motivo, se estima que el lunes se va a tener que pagar con yuanes pero sí, el acuerdo libera parte de la incertidumbre de un default o no con el Fondo, que era lo que estuvo generando tanto ruido en los mercados durante los últimos 15 días”, agregó Sanchez Moreno.

“Pero en términos macroeconómicos, el desastre sigue igual. Indicador que mires, indicador que da mal y arroja alarma”, aseguró el economista.

Por su parte, el economista Salvador Vitelli opinó: “Si uno proyecta el flujo de desembolsos y pagos que harían hasta finales de noviembre, el flujo es prácticamente neto, es decir, hacen los mismos desembolsos que los pagos que tenemos que hacer. Te permite fortalecer las reservas pero temporalmente”.

"El acuerdo le está permitiendo la transición a esta gestión hasta que terminen las elecciones y ahí renegociar con la gestión entrante. Patear el problema hacia adelante no luce una estrategia demasiado favorable para el candidato Massa pero sí para el ministro Massa", apuntó.

"De todas maneras, es un acuerdo que tiene cosas llamativas ya que hace la vista gorda a la intervención del Banco Central en el mercado secundario para la financiación indirecta del Tesoro y se permite la intervención de los dólares en el mercado financiero", consideró.

Desde otra perspectiva, Manuel Cerdan, analista de Invecq, aseguró: "El acuerdo con el FMI es una buena noticia: ingresarían US$ 7.500 millones a mediados de agosto, lo que descomprime un poco la tensión cambiaria, y disipa el manto incertidumbre que se había generado en torno a las negociaciones".

"Sin embargo, está lejos de 'salvar la situación': el desembolso va a servir solo para pagarle al Fondo (de acá a noviembre vencen US$ 7.300 millones), por lo que el panorama cambiario seguirá siendo muy delicado; más aun considerando el nivel actual de las reservas netas (en torno a – US$ 7.500 millones), y la presión dolarizadora típica de los períodos electorales".

Respecto a la posibilidad de cumplir las metas del nuevo acuerdo, el especialista detalló:

Reservas: Pese a que la meta haya bajado considerablemente, sigue siendo imposible de cumplir ya que las reservas netas deberían crecer en más de US$ 10.500 millones en tan solo 5 meses, cuando vienen de caer US$ 15.000 millones en lo que va del año.

Fiscal: Es factible pero muy complicada debido a que en el 1° semestre ya se incurrió en un déficit primario de 1,1% del PBI, quedando 0,8 puntos porcentuales para el período julio-diciembre.

"El problema es que los 2° semestres son más complicados por motivos estacionales, a lo que este año se suma la tentación de aumentar el gasto por las elecciones, y una base de comparación desfavorable (tanto en ingresos como gastos). Si bien las medidas anunciadas recientemente podrían sumar recursos por aproximadamente 0,8% del PBI, igualmente el Gobierno va a tener que aumentar el ritmo de ajuste en el gasto si quiere cumplir la meta", concluyó Cerdan.

La mirada de Moody's

La agencia de riesgo crediticio Moody's señaló: “El acuerdo anunciado hoy entre el gobierno de Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) se da en el marco de una fuerte presión sobre las condiciones económicas del país y le dará algo de alivio a las finanzas externas cuando llegue el desembolso del FMI luego de las PASO”.

“Entretanto, el gobierno deberá recurrir a las escasas divisas de las que dispone el Banco Central para hacer los repagos al FMI que corresponden a fin del mes de julio. El FMI resalta que viarias de las metas cuantitativas del programa no fueron logradas y tendrá que dar exenciones mientras que se flexibilizan las metas del programa para fin de año”, detalló.

“Si bien esto le otorga un margen de maniobra al gobierno previo a las elecciones generales, cumplir con las nuevas metas fiscales y de acumulación de reservas será muy retador, sugiriendo que las condiciones macroeconómicas tenderán a continuar deteriorándose hasta fin de año”, añadió.

“Esto dejará un ambiente muy complicado para el siguiente gobierno, sea cual sea, que se verá presionado a realizar un ajuste brusco, en línea con nuestra visión de que habrá una muy alta probabilidad de que se dé un evento de incumplimiento en pagos de deuda en 2024 o 2025”, concluyó.

