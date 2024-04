Bonos y acciones en alza, riesgo país al mínimo y los dólares a la baja

El mercado cerró una buena semana. Con los dólares a la baja, bonos y acciones al alza, y un riesgo país que llegó a mínimos de hace tres años, el sector financiero se muestra optimista del gobierno de Javier Mieli a pesar de los datos de la economía real.

El dólar blue cotizó a $ 985 luego de caer $ 15 respecto al cierre del jueves. Así, la divisa paralela comunicó su caída por sexta jornada consecutiva y quedó en mínimos desde el 15 de diciembre del año pasado.

Por parte de los tipos de cambio financieros también profundizan la baja. El MEP cerró la semana en $ 996,64, al mismo nivel que el día de ayer, pero en la semana bajó unos veinte pesos, mientras el contado con liquidación retrocedió otros 10 pesos hasta los $ 1.047,63 en lo que es su cuarta rueda consecutiva a la baja.

Desde PPI inversiones sostuvieron que “hacia adelante con el comienzo del período de liquidación de la gruesa habrá un elevado flujo de divisas de exportaciones, lo que puede apreciar el peso. Ello es aún más cierto dentro de un contexto de cepo cambiario, que restringe la demanda de dólares”.

En tanto que el analista Salvador Di Stefano sostuvo: “el Gobierno busca desmonetizar la economía, cada día hay menos pesos, y llegan más dólares al mercado”.

Por otro lado, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street cerraron con mayoría al alza. Se destacaron: Transportadora Gas del Sur con un 10,94%, Pampa Energía 7,08% y Central Puerto 7,07%.

En tanto que los principales bonos nominados en dólares cerraron en la bolsa porteña con alzas de hasta 2,4%, con lo que acumularon un avances de hasta 5,2% en la semana y del 55,6% en 2024, en momentos en que las paridades promedian el 52%.

En cuanto al mayor índice bursátil de la plaza local, el S&P Merval, subió 2,64%, impulsado por la mejora en empresas energéticas, tras el anuncio de un fuerte aumento de tarifas. Este indicador marcó un nivel máximo histórico en pesos de 1.334.440,11 unidades a inicios de febrero.

Esta mejora de los activos financieros se vieron reflejados en el riesgo país, que durante la rueda de ayer perforó la barrera de los 1.300 puntos básicos y tocó mínimos desde septiembre del 2020. El índice que elabora el JP Morgan finalmente cerró en los 1.302 puntos.

En tanto, para el Lic. Gastón Lentini, “si el contexto del país sigue en este círculo virtuoso, donde el dólar se mantiene calmo mientras los exportadores liquidan su cosecha y en consecuencia el BCRA acumula reservas, el riesgo país seguirá bajando y eso favorece a los bonos, pero también a la posibilidad de acceder nuevamente al crédito para el país y para las empresas, haciendo que los 54 dólares que son el precio al que por primera vez cotizaron los soberanos que vencen en 2023 sea un piso”, adelantó el especialista en mercados.

En la mirada de Lentini, “si bien ya duplicamos los precios en seis meses y todos los soberanos pueden parecer caros a algunos inversores, considero que tienen un espacio para seguir subiendo y por eso mi recomendación es mantenerlos y no vender para los que lo poseen. Un precio objetivo del Bono AL30 de US$ 65 o hasta 79 para final de año es posible. No volveremos a duplicar nuestro dinero en seis meses, pero es una alternativa de inversión audaz si la sociedad le da espacio al Gobierno para mantener el rumbo”.

Desde Wise Capital, Ignacio Morales indicó recientemente: “La posibilidad de que esta tendencia al alza de los bonos en dólares se mantenga dependerá del éxito del plan de Milei para encaminar la economía. El plan de ajuste fiscal llevado adelante por el Gobierno reduce el riesgo de un incumplimieno”, explicó el analista.

Los títulos públicos más líquidos y, a la vez, los de plazo más corto (Bonares 2029 y 2030, y Globales 2029 y 2030) operan holgadamente sobre los US$ 50 y, según los analistas, aún mantienen un margen para seguir subiendo considerable. Vale considerar que se encuentran en sus precios máximos desde que salieron a cotizar en el mercado secundario el 10 de septiembre de 2020.

Por último, el Banco Central ayer adquirió 319 millones en un mercado de cambios que comienza a tomar volúmenes más importantes tras el inicio de la cosecha gruesa.

Aún se encuentra la expectativa de si el campo liquidará toda la cosecha a la espera de mejores condiciones, como un tipo de cambio más elevado.

El BCRA continúa con un muy buen ritmo de compra de divisas al alcanzar US$ 1.032 millones en las primeras tres ruedas del mes y desde diciembre acumula US$ 12.408 millones.

Las reservas brutas del Central finalizaron en US$ 28.763.

No acelerarán la devaluación, según Milei

Agencias

El presidente Javier Milei aseguró que “no tiene ningún sentido” una aceleración de la devaluación del peso frente al dólar.

Durante una entrevista que le concedió al periodista Kevin Simauchi, de la agencia Bloomberg, que se realizó en la Casa Rosada y duró casi una hora, el Presidente sostuvo: “Eso lo dicen algunos economistas locales y están equivocados. ¿Por qué yo tengo que hacer saltar el tipo de cambio hoy si el tipo de cambio libre paralelo coincide con el oficial?”.

Y agregó: “¿Qué tipo de estupidez es esa de que tengo que hacer saltar el tipo de cambio cuando está alineado con el de mercado? Deberían ser más respetuosos de las decisiones de los individuos y no ser tan arrogantes”.

De acuerdo con los dichos del mandatario, se mantendría el crawling peg del 2% mensual.

También habló sobre la inflación. “Nosotros estamos saneando el balance del Banco Central y en cuanto lo logremos ese nivel de precios se va a ir achicando, porque la pendiente se reduce y la inflación baja; por eso es importantísimo sanear el Banco Central para que no exista esa presión”, remarcó Milei. Y adelantó que, una vez cumplido ese proceso, enviará un proyecto de ley para prohibir la emisión monetaria y considerarla “un delito de lesa humanidad”.