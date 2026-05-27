Combustibles: las ventas volvieron a caer en abril y sólo crecieron las variedades premium

Las ventas de combustibles al público volvieron a caer en abril y profundizaron una tendencia negativa que ya acumula tres meses consecutivos de retroceso interanual en la Argentina. Según datos relevados por la Secretaría de Energía en base a información aportada por las compañías petroleras, durante el cuarto mes del año se comercializaron 1.333.298 metros cúbicos, por debajo de los 1.365.814 registrados en el mismo período de 2025, lo que representó una baja del 2,38%.

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La retracción también se observó frente al mes anterior. En comparación con marzo, el volumen total expendido disminuyó un 1,98%, aunque el informe aclaró que abril tuvo un día menos de actividad, ya que marzo contó con 31 jornadas y abril con 30.

El comportamiento del mercado continuo mostrando diferencias según el tipo de combustible. Los productos premium mantuvieron resultados positivos, aunque con un crecimiento más moderado respecto de los meses anteriores. La nafta premium registró un aumento interanual del 0,76%, mientras que el gasoil Grado 3 avanzó 5,85%.

La situación fue diferente en los combustibles tradicionales y de mayor volumen dentro del parque automotor argentino. La nafta súper retrocedió 1,63% frente al mismo mes del año pasado y el diésel Grado 2 sufrió una caída mucho más pronunciada, con una baja del 9,96%.

Crecen los premium mientras cae el consumo tradicional

Desde el sitio especializado Surtidores.com señalaron que “aunque más moderada, la tendencia de crecimiento en el consumo de combustibles Premium continúa creciendo”, mientras que las variedades tradicionales siguen mostrando descensos sostenidos en la demanda.

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El informe del medio remarca además que la caída en el consumo de diésel Grado 2 “se repite un nuevo mes, pero con descensos más pronunciados”, consolidando un cambio gradual en la composición del mercado de combustibles.

En el desglose por provincias, Buenos Aires volvió a liderar el ranking nacional con 468.312 metros cúbicos despachados, aunque registró una baja interanual del 1,89%. Córdoba quedó en segundo lugar con 141.750 metros cúbicos y una caída del 5,74%, mientras que Santa Fe ocupó el tercer puesto con 106.571 metros cúbicos y una leve suba del 0,04%.

Entre las jurisdicciones con mejor desempeño aparecieron San Juan, con un crecimiento del 4,12%; Neuquén, con una mejora del 3,08%; y Tucumán, que avanzó 2,88%. En contraste, Corrientes registró la caída más fuerte del país con una baja del 10,01%, seguida por Formosa y Santa Cruz.

YPF fue la única petrolera con crecimiento

La evolución de las ventas también modificó el posicionamiento de las empresas petroleras. YPF fortaleció su liderazgo y se convirtió en la única compañía con resultados positivos durante abril, al alcanzar 746.648 metros cúbicos comercializados y un incremento interanual del 1,79%.

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Por último, Shell registró una caída del 8,58% y totalizó 294.978 metros cúbicos vendidos. Axion Energy mostró una retracción del 3,89%, mientras que Puma Energy encabezó las bajas entre las principales firmas del mercado, con un descenso del 10,61% en comparación con abril de 2025.

GZ / lr