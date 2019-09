Con poder o sin poder pero CEPO al fin

por Matías Tombolini

Las medidas que se anunciaron suponen la implementación de un CEPO del cual se conoce el comienzo pero no el final. Las restricciones a la compra de dólares, el renacimiento vigoroso del mercado paralelo y el retiro abrupto de depósitos en dólares por parte de los ahorristas muestran sólo su fase inicial.

Vale recordar que el CEPO anterior nació sobre finales de octubre de 2011, con Cristina Fernández de Kirchner empoderada por más del 54% de los votos, y luego se fue cerrando, lo que creó cada vez más condiciones para la compra de divisas. Mientras tanto, el decreto de la restricción actual está firmado por un presidente (Mauricio Macri) que tiene solo un poco más de margen político del que tenía Raúl Alfonsín en abril del '89. Aunque, en este caso, aspira a ser reelecto.

Hoy asistimos a un control de capitales que se toma por parte un gobierno que está a la defensiva y no impulsa el CEPO para evitar que pasen cosas que no pasaban, como una salida de dólares masiva, sino para tratar de que no se agraven las que ya están pasando.

Desde el punto de vista práctico, quedan muchísimas dudas. No está claro cuál será la dinámica de mercados como el inmobiliario, el turístico y todos aquellos vinculados al uso intensivo de dólares por parte del público en general. Esas consecuencias aún son imposibles de calcular. La regla de oro en Argentina hace meses es una sola: la incertidumbre.

Este clima deteriora aún más la demanda de dinero e impulsa la inflación a una mayor velocidad. Esto seguirá deteriorando el poder de compra de los salarios y empujará a más compatriotas a la pobreza e indigencia. Subirá el desempleo, se profundizará la quiebra de familias que no podrán pagar sus deudas y caerá el consumo.

Es crucial que el Presidente Macri comprenda que esto dejó de ser una crisis económica para consolidarse como una crisis social.

Si fuera un partido de ajedrez, podríamos decir que Macri quería mover la torre en diagonal como si fuera un alfil. Le tuvieron que explicar que esa pieza sólo se mueve en vertical u horizontal. No como él quiere.

El presidente Macri juega a la ruleta con la economía nacional. Está poniendo por delante su interés electoral antes que el deber de gobernar lo mejor posible.

Si iban a poner un CEPO el domingo, ¿por qué no lo hicieron directamente el miércoles anterior, mientras las LETES eran canceladas con reservas y las LECAP, cubiertas sin riesgo de que el dólar se fuera a las nubes?

¿Por qué defaultear las LECAP y las LETES el miércoles, haciendo que subieran el riesgo país y el dólar, y que se destrozaran los precios de los activos argentinos?

Respuesta: porque le acercaron al Presidente la propuesta de un cepo el miércoles, se negó y ahora no queda otra opción.

(*) El autor es economista y candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires