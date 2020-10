No para todos la pandemia resultó en caída de actividad, cierre de empresas o desmotivación. Sin ir más lejos, para los jóvenes hermanos Pérez Terra, titulares de la app MyKeego, les supuso un tiempo para reflexionar, barajar y dar de nuevo.

"La buena nueva de la pandemia fue parar la pelota y proyectar los pasos a seguir porque el escenario cambió. Si todo se da como planificamos, a comienzos de 2021 abriremos franquicias en dos importantes ciudades argentinas, y a mediados de ese año estaremos en Uruguay", anticipa con expectativas renovadas Rodrigo Pérez Terra.

El comienzo fue con una pequeña flota propia de 5 automóviles para testear el humor local sobre las posiblidades que brindaba el "carsharing", bajo el concepto de uso de los vehículos por el lapso de tiempo que lo demande cada usuario (minutos, horas, días), sin quedar atados al convencionalismo de una jornada.

"Primero tuvimos una franquicia de una rentadora tradicional, pero nos dimos cuenta que podíamos sumar flexibilidad al servicio de alquiler de vehículos", explicó Rodrigo en una charla con Perfil.com.

Entre otras posibilidades, la idea implica usar los autos de manera responsable. “El carsharing implica un concepto de recursos compartidos, la idea es que en una semana 15 personas puedan usar un mismo auto y no 15 autos distintos. Apuntamos a un uso mucho más consiente de los mismos, ofreciendo un auto para cuando realmente se necesita uno", explicó Rodrigo.

Las automotrices se vuelcan al boom del ‘car sharing’

Rodrigo Pérez Terra (28) y su hermano Gerónimo (24) crearon en 2018, MyKeego y ya lograron sumar una flota de 55 autos, 35 de los cuales son propios, al tiempo que 15 pertenecen a una alianza estratégica con Ford Argentina. Justamente en este punto Rodrigo entiende que comienzan a ver cómo madura el negocio en la medida en que las grandes marcas comienzan a participar de la idea.

El servicio consiste en una APP que brinda acceso a una flota de vehículos en menos de 30 segundos. El usuario se registra por única vez y una vez activo, puede identificar los autos que tiene más cerca, modelo, patente,el combustible disponible, y dónde encontrarlo. Luego lo reserva y abre el auto desde el celular. Las llaves las encontrará en la guantera, y ya puede comenzar su viaje. No hace falta que avise cuando va a devolverlo, lo que hará desde la APP luego de identificar el lugar de entrega más cómodo, estacionarlo y cerrar el contrato desde la APP. Todas las cocheras son 24/7 para tener una mayor flexibilidad y comodidad.

- ¿En qué les cambió la pandemia el servicio? ¿debieron reconvertir?

- Con motivo de la pandemia se ha modificado momentáneamente el tipo de operación habilitando la posibilidad de que los usuarios generen reservas previas. De esta manera pudimos implementar un estricto protocolo de limpieza y desinfección entre cada uso.

- ¿Cómo encuentran hoy el nivel de actividad en relación a la pre pandemia y cuánto calculan que les llevará volver a esa etapa?

- Estamos al 70% del nivel de marzo, experimentando un crecimiento muy fuerte en el último mes o mes y medio. Si las cosas siguen como hasta ahora, en un mes podríamos estar superando los números de marzo. Vemos que la gente está empezando a moverse y por otra parte, con un clima más propicio de calor, en cuanto comiencen a levantarse las restricciones de movilidad, esperamos que se vea más movimiento.

- ¿Creen que mejorará el negocio en la medida en que se expande la idea del "auto como burbuja personal" para cuidarse del contagio?

- En el mundo del alquiler del auto hemos sido los que mas beneficiados hemos salido. Los autos son la burbuja de las personas, y creemos que la gente va a usar el auto en la semana para moverse por horas y minutos, estableciendo tiempos claros y acotados. Con la pandemia el tipo de movilidad ha cambiado. Cada movimiento es puntual y el auto sale y regresa al mismo sitio, por eso tansformamos el servicio el One Way a One Trip y le damos la posibilidad al usuario de reservar cuando lo necesiten.

- ¿La crisis hace repensar la idea de tener un auto?

- Claro, y ahí tenemos muchísimo para aportar. Hay viajes que si o si se necesitan hacer con un auto. Es lo que llamamos la movilidad más responsable. Además, es mucho más eficiente el gasto porque para mantener un auto en Capital Federal hay que considerar un costo importante, que incluya aproximadamente 6000 pesos cochera, otros 5000 de patente, 5000 más de seguro, con lo cual no se baja de 20000 pesos de costo mensual para un auto que se deprecia 20% en forma anual.

- ¿Cómo describe la movilidad responsable?

- Nuestro negocio no apunta a reemplazar viajes de punto A al punto B que puedan hacerse con otro medio de transporte (Público, bicicleta, etc) Nosotros apuntamos a que la gente utilice un vehículo cuando realmente necesite, y cuando tiene alguna necesidad puntual siendo complementario a los otros.

- ¿Por qué cree que el "carsharing" está en auge?

- En el mundo hay una tendencia muy clara entre las nuevas generaciones de no ser más propietario de autos, de utilizar todas las opciones, dependiendo la necesidad. Por eso las empresas de carsharing están creciendo muy rápido, y es un boom en el mundo.

- ¿Cuántos empleados trabajan hoy y qué planes de expansión tienen?

- Somos 7 personas y seguimos apostando a crecer. Luego de algunas negociaciones estamos cerrando nuestras primeras dos franquicias en el interior del país para comenzar a trabajar a principios del 2021 y también trabajamos mucho para regionalizarnos y expandirnos a Uruguay, lo que estimamos sucederá a mediados del año entrante.

- ¿Qué es lo más complicado de ser emprendedor en la Argentina?

- Ser emprendedor es complicado y Argentina tiene un plus. Un poco más de incertidumbre, pero ser emprendedor es incertidumbre. Uno se va acostumbrando.. Hay que reinventarse y estar activos. Si no se le pone cabeza y entusiasmo no se sale adelante. Dentro de la inestabilidad que hay, Argentina siempre brinda oportunidades. Creemos que podemos poner nuestro granito de arena.