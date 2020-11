Economía del conocimiento: entre una ley que no genera competitividad y un mundo voraz

"La industria de lo digital le vuelve a abrir a Argentina una puerta grande al mundo, pero hay que ver qué políticas públicas se suman para estimular la actividad más allá de la Ley de Economía del Conocimiento recientemente sancionada", explicó Luis Galeazzi, Director Ejecutivo de Argencon durante la presentación de un nuevo informe sobre el estado de la industria en la Argentina y sobre los escenarios posibles a los que se enfrenta el país en el área.

Al referirse a la Ley en cuestión Galeazzi fue enfático y destacó que no resuelve todo. "Porque hayamos votado una Ley no significa que ya estén resueltas todas las variables. Es mejor tener ley que estar en el limbo en el que estábamos, pero si la política pública no ayuda, podremos perder el tren en el desarrollo regional y disolver lo que hemos logrado", vaticinó y recordó que es necesario "volver al crecimiento".

"Estamos un un punto de inflexión, la ley no resuelve la situación. Se requiere una política integral, amplia", alertó.

Entre esas políticas que se podrían aplicar, el Director Ejecutivo de Argencon mencionó: "Como primera medida, y creo que algo fundamental para el crecimiento, es que se saquen los derechos de exportación que están en el 5% del valor de lo exportado. Este número implica la mitad del valor de los beneficios que genera la economía del conocimiento", dijo Galeazzi al referirse a la importancia gravitante que tienen las retenciones en el rubro. Entre otras cosas recordó que la Argentina "es el único país en el mundo que cobra derechos de exportación a este sector de la economía del conocimiento".

Entre otros puntos en los que el sector necesita mayor apoyo de políticas públicas el Director Ejecutivo de Argencon destacó la Ley de Teletrabajo. Al aludir a ella Galeazzi refrendó: "Salió mala. No es una Ley que genera trabajo, sino que desincentiva esta modalidad. No lo va a destruir, pero tampoco ayuda a que crezca", indicó.

También se refirió a la necesidad de contar con "financiamiento para las pymes, el desarrollo de programas de vinculación científico- tecnológicos con empresas, que se trabaje en carreras más cortas, por ejemplo". También abogó por la necesidad de contar con algún tipo de compensación para que las empresas tengan mayor control de sus costos. "Vendemos proyectos pensando en cierto valor del dólar y con las condiciones de tipo de cambio eso fluctúa mucho y hace peligrar los resultados. Creo que un banco como el BICE podría disponer de un producto que asegure el cambio respecto de las fluctuaciones del dólar"; indicó.

Para Galeazzi, el cambio con el apoyo de medidas oficiales daría un vuelco a la actividad que podría permitir un crecimiento de Argentina al mismo nivel que lo hace el mundo. "Con ese ritmo llegaríamos al 2030 con u$S 16.000 millones de exportaciones y casi un millón de empleos en el sector, esto es casi 400 mil más de los que hay actualmente".

Del otro lado de la vereda alertó que si no se toman decisiones pronto también hay riesgo de estancarse y perder protagonismo en la región y en el mundo. "También tenemos la amenaza de no crecer. Hoy estamos creciendo a una cuarta parte de lo que lo hace el resto del mundo. La moneda está en el aire. Nada está resuelto. Esto dependerá de las políticas publicas que se implementen", aseguró.

En la misma línea dijo: "Estamos corriendo una gran carrera. Vemos que nos estamos atrasando, perdiendo share porque en otros países hay más políticas de apoyo. Ese valor económico creado si bien es importante es menor como para sostenerse en el mercado global".

En otro orden de cosas señaló que "empieza a haber fuga de empresas". Si bien no son capitales que se van del país indicó que se trata de empresas que nacen en Argentina pero luego encuentran que su desarrollo es mejor en otros países.

"Las empresas exitosas suelen tener un crecimiento muy rápido, y muchas veces tienen conflictos para sostener ese crecimiento. La empresa no se va del país, pero su crecimiento ya no se captura en Argentina que es un país riesgoso", dijo Galeazzi y recordó que "Hay razones para que los empresarios en cierto momento de maduración de la empresa piensen en diversificarse e invertir en otros países".

Galeazzi indicó que muchos países "tienen políticas muy agresivas. Hacen un marketing activo mientras que aquí casi ni nos defendemos. Se dan situaciones en las cuales le ponen tantas facilidades a los empresarios que definen diversificarse en el exterior y la captura de empleo ya no es tanto local sino en otros países" dijo..

Una de las conclusiones preliminares del informe presentado hoy por Galeazzi es que las industrias del conocimiento son una actividad en riesgo en Argentina. "Su capacidad de transformación social y productiva es latente, pero está desafiada por el riesgo de migración. Argentina tiene un importante atraso en la formulación de una política propia, lo que genera un grave defecto en su competitividad presente y proyectada", dijeron. El documento plantea la necesidad de aprovechar esta ventana de oportunidad que se ha abierto en estos últimos meses, teniendo en cuenta que la reasignación de flujos de trabajo ocurrirá en el corto plazo y según la oferta disponible en los países calificados.

El estudio también contempla un anexo con las estadísticas del comportamiento registrado en el primer semestre 2020. Entre los datos relevantes, se destaca el pleno empleo del sector aún durante el período de pandemia, y el descenso de las exportaciones de Servicios Basados en Conocimiento, que registran el noveno trimestre consecutivo de caída. "Estos datos dan cuenta de que las empresas no cierran sus operaciones en Argentina, pero reparten el crecimiento de sus dotaciones entre varias filiales, privilegiando a los países que presentan mejor oferta para el desarrollo de negocios", dijeron.

“Como institución tenemos la misión de hacer accesible una agenda que no es el futuro, sino el presente de nuestro país. Este informe es un insumo para entender la complejidad de nuestro sector y, a su vez, diseñar acciones que contribuyan a potenciarlo en todo el país. Todo esto teniendo en cuenta que competimos a nivel global: las oportunidades que no capitalizamos nosotros las aprovechan nuestros competidores”, concluyó Galeazzi.

