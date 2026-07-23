El Gobierno creó TRAZA, un nuevo sistema para seguir al ganado y facilitar el acceso al crédito

El Gobierno creó el Sistema Informático de Trazabilidad Animal (TRAZA), una nueva plataforma que buscará integrar y ordenar la información de la cadena ganadera, desde la producción primaria hasta la faena de los animales.

La medida fue establecida mediante la Resolución 117/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, publicada este jueves 23 de julio en el Boletín Oficial con la firma del titular del área, Sergio Iraeta. La normativa entró en vigencia el mismo día de su publicación.

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El sistema funcionará dentro de la Subsecretaría de Producción Agropecuaria y Forestal y tendrá carácter orientativo, de consulta y de aplicación optativa para los actores del sector pecuario.

El objetivo de la plataforma es reunir datos que actualmente se encuentran distribuidos en diferentes sistemas informáticos del Estado y que abarcan las distintas etapas de la producción de carnes: cría, recría, engorde, terminación y faena.

Para qué servirá el nuevo sistema

Según los fundamentos de la resolución, la plataforma permitirá que los operadores de la cadena cárnica accedan a información ordenada, descargable y útil para tomar decisiones basadas en datos.

Uno de sus principales objetivos será aprovechar la información generada por el nuevo esquema de identificación electrónica individual de los animales.

Desde el 1° de enero de 2026, los productores deben identificar electrónicamente a los terneros y terneras al momento del destete o antes de su primer movimiento. La obligación alcanza al ganado bovino, bubalino y cérvido e incluye el registro de los posteriores traslados de los animales.

A partir del 1° de julio también comenzó a regir la obligación para los establecimientos faenadores de contar con los equipos necesarios para leer esas identificaciones en la línea de faena.

Los frigoríficos deben asociar el número electrónico individual del animal con su correspondiente número de garrón e incorporar esa vinculación al denominado “Resultado de Faena”. De esta manera, se busca mantener la trazabilidad desde el establecimiento productivo hasta la etapa industrial.

Ganado como garantía para conseguir crédito

Además del seguimiento productivo y sanitario, TRAZA tendrá una función vinculada con el financiamiento del sector agropecuario: facilitar la utilización de animales como garantía mediante los denominados warrants ganaderos.

El warrant permite respaldar un préstamo con determinada mercadería. En este caso, el productor podrá afectar ganado como garantía frente a un banco u otro acreedor.

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La plataforma buscará comprobar la existencia y disponibilidad de los animales comprometidos, verificar sus movimientos y controlar que la hacienda entregada como respaldo no sea trasladada o dispuesta sin autorización.

La resolución señala que existe una demanda de productores y entidades financieras por herramientas que aporten seguridad a este tipo de operaciones y permitan utilizar el ganado para apalancar la actividad productiva.

Los acreedores podrán consultar movimientos y stock

La normativa instruyó al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) para que desarrolle un mecanismo que permita realizar de manera online el alta de los certificados de depósito y warrants ganaderos en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA).

Cuando la información se encuentre disponible, los acreedores podrán visualizar datos autorizados por el productor, entre ellos los movimientos de los animales afectados como garantía y el stock de hacienda correspondiente.

El acceso requerirá los permisos otorgados por el titular de los animales y se apoyará en los sistemas informáticos que ya utiliza el Senasa para controlar el movimiento de ganado dentro del país.

El objetivo es reducir los costos de verificación y aumentar la confianza de las entidades financieras, uno de los principales obstáculos que hasta ahora limitó la utilización de animales como garantía crediticia.

La implementación será gradual

La creación de TRAZA no implica que todos sus servicios estarán disponibles de manera inmediata. La puesta en funcionamiento del sistema y de cada uno de sus módulos será paulatina y dependerá del avance del desarrollo informático.

La Subsecretaría de Producción Agropecuaria y Forestal será la autoridad de aplicación y podrá dictar normas complementarias, firmar convenios con organismos públicos y privados y solicitar información a otras dependencias del Estado.

El Senasa, por su parte, deberá colaborar con el desarrollo de la plataforma y reglamentar los aspectos técnicos y operativos necesarios. Agricultura también instruyó a la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional para que adecue la normativa vigente y procure simplificar la instrumentación del sistema.

Aunque la adhesión será voluntaria, el Gobierno apuesta a que la combinación de trazabilidad electrónica, acceso a información productiva y nuevas garantías financieras incentive su utilización dentro de la cadena ganadera.

La efectividad del sistema dependerá ahora de los tiempos de implementación, de la interoperabilidad entre las distintas bases estatales y del nivel de adopción que alcance entre productores, frigoríficos y entidades financieras.

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