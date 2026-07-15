El precio del petróleo volvió a subir este miércoles 15 de julio y superó los US$85 por barril, empujado por la reanudación de los ataques entre Estados Unidos e Irán y por el temor a que el conflicto profundice las interrupciones en las principales rutas energéticas de Medio Oriente.

Los futuros del Brent, la referencia internacional, avanzaban 0,8% hasta los US$85,42 por barril hacia las 9.50 GMT, según Reuters. El West Texas Intermediate (WTI), utilizado como referencia en Estados Unidos, ganaba 0,9% y se ubicaba en US$80,07.

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Los precios ya habían subido cerca de 2% durante la jornada anterior y alcanzaron su valor más alto en un mes. El mercado sigue con atención los movimientos militares alrededor del Estrecho de Ormuz, por donde circulaba alrededor de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado comercializados en el mundo antes del inicio de la guerra.

La tensión volvió a escalar casi un mes después de que Washington y Teherán firmaran un memorando de entendimiento para detener las hostilidades y mantener abiertas las negociaciones. La tregua quedó debilitada la semana pasada, cuando ambos países retomaron los ataques sobre objetivos militares y estratégicos en distintos puntos de la región.

Estados Unidos restableció el bloqueo

El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a imponer un bloqueo naval a los barcos que entran o salen de los puertos iraníes. La medida amenaza con reducir las exportaciones de crudo de Irán, que durante las últimas dos semanas se ubicaron entre 1,5 millones y 2 millones de barriles diarios, de acuerdo con estimaciones del analista de UBS Giovanni Staunovo.

“El bloqueo naval estadounidense está estrechando el mercado petrolero”, explicó el especialista.

El Mando Central de Estados Unidos, conocido como CENTCOM, informó además que atacó decenas de objetivos militares iraníes cerca del Estrecho de Ormuz y en otros puntos de la costa. Washington afirmó que las operaciones buscan reducir la capacidad de Irán para atacar la navegación comercial.

Los medios estatales iraníes reportaron explosiones cerca de Bandar Abbas, en la isla de Qeshm, en Bandar Imam Jomeini y en la ciudad portuaria de Bushehr, donde se encuentra la única central nuclear civil del país, según informó AFP.

Trump también advirtió que los ataques podrían ampliarse durante la próxima semana y alcanzar centrales eléctricas y puentes si Teherán no regresa a la mesa de negociaciones.

“La semana que viene se pone realmente mal para ellos”, dijo el mandatario en una entrevista con Fox News. En otro tramo de la conversación, sostuvo que los objetivos energéticos quedarían para una etapa posterior de la ofensiva.

Irán mantiene la presión sobre Ormuz

Irán respondió con nuevas amenazas sobre las rutas utilizadas para exportar petróleo y gas desde el Golfo Pérsico.

“Las exportaciones regionales de energía son compartidas por todos, o se niegan a todos”, sostuvo el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en un comunicado difundido por la agencia estatal IRNA.

La fuerza iraní aseguró que el Estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta que Estados Unidos detenga sus ataques. También informó operaciones contra la Quinta Flota estadounidense en Baréin y contra instalaciones militares en Kuwait.

Las fuerzas armadas de Jordania, por su parte, afirmaron haber derribado tres misiles iraníes. Kuwait indicó que uno de sus buques navales fue alcanzado durante una ofensiva con misiles y drones, con un saldo de cuatro tripulantes heridos.

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Reuters señaló que no pudo verificar de manera independiente varios de los reportes difundidos por Teherán.

El conflicto ya comenzó a afectar la navegación comercial. Un petrolero noruego fue alcanzado por una explosión frente a la costa de Omán, según informó la empresa de respuesta a crisis MTI Network.

El almirante Brad Cooper, jefe de CENTCOM, acusó a Irán de atacar siete barcos comerciales durante la última semana. Según el militar, esos episodios dejaron cerca de una docena de tripulantes muertos, heridos o desaparecidos.

El riesgo de un segundo frente

Los operadores también observan la posibilidad de que Irán utilice a sus aliados hutíes en Yemen para bloquear el estrecho de Bab el-Mandeb, la vía que conecta el Mar Rojo con el Golfo de Adén.

Un cierre simultáneo de Ormuz y Bab el-Mandeb pondría bajo presión dos de las rutas más importantes para el transporte mundial de petróleo, combustibles y gas natural licuado. También obligaría a los buques a buscar trayectos más largos y encarecería los costos de transporte y de los seguros.

El viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Kazem Gharibadi, afirmó que la decisión de Washington de restablecer el bloqueo prácticamente “desmanteló” el memorando alcanzado en Islamabad durante junio.

Pese al regreso de los ataques, las conversaciones mediadas entre ambos países no finalizaron formalmente.

Goldman Sachs proyecta un Brent por encima de US$110

Goldman Sachs estimó que las exportaciones de petróleo desde el Golfo habían logrado recuperarse a más del 80% de los niveles previos a la guerra después del acuerdo firmado en junio.

Sin embargo, durante la última semana volvieron a caer por debajo del 50%, hasta ubicarse cerca de los 11 millones de barriles diarios.

El banco advirtió que el Brent podría superar los US$110 durante el cuarto trimestre de 2026 si los embarques continúan estancados.

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A pesar del riesgo, el mercado todavía evita incorporar una prima de guerra demasiado elevada. Los inversores reaccionan con cautela ante los anuncios de Washington y Teherán, después de varios episodios en los que las amenazas más duras no llegaron a concretarse.

“Todo esto es parte de los juegos de guerra”, sostuvo Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank. El analista explicó que el mercado adoptó una posición relativamente optimista porque muchos de los anuncios militares terminaron siendo seguidos por retrocesos o nuevas negociaciones.

Trump también decidió eliminar el impuesto del 20% que había anunciado para los barcos que utilizaran el Estrecho de Ormuz. El mandatario señaló que lo reemplazará por acuerdos comerciales y de inversión con los países aliados del Golfo.

Por ahora, el petróleo mantiene una suba moderada. Pero la combinación de puertos bloqueados, ataques sobre embarcaciones y amenazas contra instalaciones energéticas sostiene el temor a una interrupción más prolongada del suministro, con potencial impacto sobre el precio de los combustibles y la inflación mundial.

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