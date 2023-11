El riesgo legal de Argentina alcanza casi los US$ 40.000 millones

Mientras que la jueza de Nueva York, Loretta Preska, decidió acceder al pedido del gobierno argentino y postergar los US$ 16.100 millones que debía pagar por el fallo adverso en el juicio por la "expropiación irregular" de YPF, el riesgo legal del país asciende a US$ 39.754 millones.

El riesgo legal representa el costo de todas las penalizaciones y las sentencias por violar las leyes internacionales, afirmó Sebastián Maril, CEO de Latin Advisor, quien informa de manera constante el avance de la causa YPF en Estados Unidos.

El especialista afirmó que “el riesgo legal es todos los errores que hemos cometido, motivo por el cual nos hacen un país poco confiable”.

“Hemos pagado ya US$ 16.692 millones, hay otros US$ 982 millones con fallos en contra que no podemos apelar, es decir, que ya están en proceso de embargos contra el país, US$ 17.100 millones que se pueden apelar, incluyendo la expropiación de YPF y los cupón PBI en Londres, y después tenés otros US$ 4.980 millones que no tienen fallos”, indicó.

“Todo esto es consecuencia de errores cometidos por nuestros gobernantes en el pasado que han expropiado empresas, violado contratos y defaulteado deuda”, agregó.

Respecto a qué representa dicho riesgo legal de Argentina en el plano internacional, el especialista explicó que “si sos un país que no respeta los contratos firmados, que expropia empresas y que defaultea su deuda, te va a costar más como país atraer inversiones”.

No obstante, consideró que si Argentina resuelve todos esos casos que aún siguen pendientes, puede empezar de nuevo a mostrar otro tipo de estrategia legal de cara a traer más inversiones y mostrar que es un país más confiable, que va a respetar las leyes y los contratos firmados.

Caso YPF

Respecto al caso por la expropiación de YPF, la jueza Loretta Preska de la Corte del Distrito Sur de Nueva York en los tribunales de Estados Unidos decidió postergar temporalmente la ejecución de una sentencia judicial contra Argentina, por la cual se debía pagar US$16.100 millones a los ex accionistas de la petrolera liderados por el financiador del litigio Burford Capital.

Además, la magistrada dispuso que se deberán presentar garantías para evitar embargos. Entre ellas, la participación accionaria del 51% de Argentina en YPF y sus cuentas por cobrar vinculadas a la represa hidroeléctrica de Yacyretá.

El proceso lleva más de ocho años y tuvo varios reveses para el país, incluidos fallos en contra en cámaras de apelaciones y la rotunda negativa de la Corte Suprema de Estados Unidos a analizar el caso.

A fines de marzo, Preska había dicho que el Estado argentino expropió mal la petrolera —YPF fue exculpada de todo cargo— y ordenó resarcir a los demandantes.

