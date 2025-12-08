El riesgo país de Argentina, medido por el índice EMBI Global de JP Morgan, finalizó el lunes 8 de diciembre en 633 puntos básicos (pb). Este valor representa una suba de 6 unidades respecto al cierre del último día hábil, situado en 627 pb, y se ubicó en su máximo intradiario.

La dinámica se dio en un contexto de mercados locales con actividad reducida por el feriado, donde las operaciones estuvieron mayormente enfocadas en los ADR argentinos en Wall Street y los bonos soberanos. A pesar de esta ligera presión alcista, el indicador se mantiene en un rango bajo en comparación con picos históricos recientes y en el marco del anuncio de retorno del país a los mercados de deuda.

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

El índice que refleja la sobretasa que debe pagar Argentina para endeudarse en comparación con Estados Unidos se ubicó en 633 puntos básicos al cierre del 8 de diciembre, según los datos provistos por Rava Bursátil, con un mínimo de 625 pb y un máximo de 633 pb. El valor final se situó levemente por encima del cierre previo de 627 pb, lo que implica una presión marginalmente negativa sobre los bonos soberanos.

Riesgo país lunes 8 de diciembre

Esta cotización se da pocos días después de que el Gobierno nacional anunciara el regreso al mercado de deuda en dólares con un nuevo bono, una noticia que había sido recibida favorablemente por el mercado con caídas en el indicador a fines de la semana anterior.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La última semana bursátil (que finalizó el 5 de diciembre) mostró una tendencia general a la baja para el Riesgo País, principalmente influenciada por la expectativa y el posterior anuncio del regreso de Argentina a los mercados voluntarios de crédito internacional.

El anuncio del Ministerio de Economía sobre la emisión de un nuevo bono en dólares a cuatro años logró que el indicador de JP Morgan descendiera, terminando la semana en un valor de 627 puntos básicos el viernes 5 de diciembre. Este descenso se consolidó gracias a las compras en los bonos soberanos en dólares, reflejando el optimismo de los inversores ante el paso que implica la vuelta a la financiación externa después de varios años.

Sin embargo, el movimiento de 633 puntos básicos del lunes 8 de diciembre sugiere una toma de ganancias o una leve cautela de los inversores en una jornada de bajo volumen, ya que el feriado en Argentina limita la liquidez y la actividad en el mercado doméstico. Pese a este leve repunte, el indicador se mantiene próximo a los valores más bajos registrados en los últimos meses, manteniendo las expectativas positivas generadas por la perspectiva de normalización del acceso al financiamiento.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un indicador económico elaborado y publicado por la entidad financiera JP Morgan, bajo la denominación de EMBI Global (Emerging Markets Bond Index Global). Su principal función es medir el diferencial de rendimiento que deben ofrecer los bonos en dólares de un país emergente, como Argentina, en comparación con los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que se consideran libres de riesgo.

Este valor se expresa en puntos básicos (pb), donde 100 puntos básicos equivalen a un punto porcentual (1%). Por lo tanto, un Riesgo País de 633 puntos básicos, como el cotizado en la fecha, implica que el inversor exige un rendimiento adicional del 6,33% anual por encima de lo que obtendría si invirtiera en deuda estadounidense.

En términos sencillos, el indicador funciona como un termómetro de la confianza de los inversores internacionales en la capacidad de un país para cumplir con sus obligaciones de deuda. Un Riesgo País alto sugiere una percepción elevada de la probabilidad de default (cesación de pagos), lo que automáticamente encarece el costo de financiamiento para el país y, por extensión, para empresas y provincias. Por el contrario, un nivel bajo, como el que se ha registrado en las últimas semanas para Argentina, es señal de una menor aversión al riesgo y un acceso al crédito en condiciones más favorables.