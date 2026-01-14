Este miércoles 14 de enero de 2026, el Riesgo País de la Argentina cerró en 586 puntos básicos, lo que representó un incremento respecto a la jornada previa. Según los datos de Rava Bursátil, el índice operó con una tendencia alcista luego de que los bonos soberanos en dólares mostraran caídas promedio, reflejando una mayor cautela por parte de los inversores.

La jornada financiera estuvo marcada por la volatilidad en Wall Street y un retroceso generalizado de los activos locales, con el índice S&P Merval operando en terreno negativo y el Riesgo País alcanzando su nivel más alto en lo que va del mes.

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

De acuerdo con el tablero de cotizaciones de Rava Bursátil, el Riesgo País inició la jornada en 581 puntos y alcanzó un máximo de 591 unidades durante la rueda, para finalmente estabilizarse en un cierre de 586 puntos básicos.

Cotización riesgo país miércoles 14 de enero

Esta variación diaria implica un aumento en comparación con el cierre del martes 13 de enero, cuando el indicador se ubicaba en 581 puntos. El movimiento ascendente del índice se vincula directamente con la baja en las paridades de los bonos Globales y Bonares, que son los títulos tomados como referencia para este cálculo.

La evolución del Riesgo País en la última semana

En los últimos siete días, el Riesgo País ha mostrado una tendencia predominantemente alcista, alejándose de los mínimos registrados al inicio del año. Según los registros de Rava Bursátil, el miércoles 7 de enero el indicador se situaba en 575 puntos, tras haber tocado niveles de 562 puntos un día antes. A partir de allí, la cifra comenzó un sendero de ascenso gradual condicionado por la volatilidad externa y la toma de ganancias en el mercado de renta fija.

Durante el pasado jueves 8 de enero, el índice subió hasta los 579 puntos, nivel que mantuvo con ligeras variaciones hasta el cierre de la semana anterior. Sin embargo, al comenzar la presente semana, la presión sobre los activos argentinos se intensificó. El lunes 12 de enero el indicador cerró en 577 puntos, mientras que el martes 13 escaló a 581 unidades, consolidando el proceso de suba que culminó hoy en los 586 puntos.

Este comportamiento refleja un cambio en la percepción de corto plazo de los operadores. Si bien a principios de enero el mercado celebraba el anuncio de un préstamo tipo REPO y la acumulación de reservas por parte del Banco Central, en las últimas 48 horas ha prevalecido la cautela. Analistas locales señalan que la proximidad de la barrera de los 600 puntos básicos funciona actualmente como una resistencia psicológica clave para el mercado financiero argentino.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice económico que busca medir el nivel de peligro que representa un país para los inversores extranjeros. El indicador más utilizado es el EMBI (Emerging Markets Bond Index), elaborado por el banco estadounidense JP Morgan. Su función principal es determinar la diferencia de tasa de interés que paga un país emergente por sus bonos en dólares en comparación con lo que pagan los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, los cuales se consideran "libres de riesgo".

Técnicamente, el índice se expresa en puntos básicos. Una diferencia de 100 puntos básicos equivale a un 1% de tasa adicional por encima del rendimiento de los bonos estadounidenses. El índice mide cuánto más de interés deben pagar los títulos de deuda de un determinado país, respecto a los bonos que emite el Tesoro de Estados Unidos. Por lo tanto, cuanto mayor es el número del Riesgo País, más costoso le resulta a esa nación o a sus empresas obtener financiamiento en los mercados internacionales.

El cálculo del Riesgo País se ve influenciado por múltiples factores, entre los que destacan la estabilidad política, el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), el déficit fiscal y la relación entre la deuda externa y las reservas internacionales. Un descenso en este indicador suele interpretarse como una señal de confianza de los mercados en la solvencia del país, facilitando la llegada de inversiones y reduciendo el costo del crédito para el sector público y privado.