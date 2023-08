Las liquidaciones del "dólar agro" superaron el objetivo del Gobierno de US$ 2.000 millones

La liquidación de los agroexportadores en el marco de la nueva edición del Programa de Incremento Exportador (PIE) alcanzaron este viernes los US$ 2.127 millones, según informó la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC).

De esta manera, en solo 15 días hábiles superó la meta inicial de US$ 2.000 millones.

Luego de ingresar durante la jornada US$ 153,3 millones, el sector exportador liquidó un total de US$ 2.126,7 millones desde el 25 de julio, fecha en la que estableció un tipo de cambio diferencial de $340 por dólar para las economías regionales.

"Tras el restablecimiento del Programa de Incremento Exportador con el Decreto 378/2023 (norma que elevó el tipo de cambio de $300 a $340), hoy se aportaron US$ 153,31 millones. Luego de 15 días hábiles, se alcanzaron los US$ 2.127 millones, superando la meta de US$ 2.000 millones", indicó Ciara-CEC en su cuenta oficial de Twitter.

El precio de la carne aumentó 20% en una semana por el "dólar agro"

“Los productores de maíz, sorgo, cebada y girasol tomaron la decisión de vender bajo el PIE4 y por eso la exportación ingresó más de US$ 2.100 millones”, agregó.

Programa de Incremento Exportador (PIE)

El Programa de Incremento Exportador fue restablecido a través del Decreto 378/2023, con el objetivo de sostener las reservas del Banco Central. Estará vigente hasta fin de mes.

Sin embargo, las reservas netas siguen en negativo por alrededor de US$ 10.000 millones y las brutas cayeron US$ 225 millones esta semana, en medio de la tendencia dolarizadora de cara a las elecciones primarias.

Las expectativas del campo después de las PASO

En cuanto a que puede pasar con el volumen de las liquidaciones luego de las primarias, Ariel Tejera, analista de mercados agrícolas, señaló: "Resulta difícil prever cuál será la conducta de los exportadores. Es de esperarse que el gobierno mantenga el programa, más allá de haber alcanzado el objetivo anunciado, y que los exportadores continúen mostrándose activos. A la vez, es de esperar que el volumen de liquidaciones y de negocios tienda a perder magnitud con el correr de las semanas".

"Sin lugar a dudas, el dólar agro ha aportado mucho dinamismo al mercado del maíz, con negocios que superaron las 6,5 millones de toneladas. Si vemos que los precios logran mantenerse en niveles atractivos y se logra mayor certidumbre en materia cambiaria después de las PASO, podría mantenerse el interés por parte de los vendedores un tiempo más", agregó.

"Una aceleración en el ritmo de devaluación puede limitar el interés por parte de los vendedores de concretar negocios en el corto plazo", indicó.

Respecto a la situación de las reservas, Tejera dijo: "Cada dólar que se consigue cuenta. Las divisas que ingresan bajo el programa de incremento exportador le aportan oxígeno al gobierno en un marco de extrema fragilidad. Hay que destacar que, en lo que va del año, por la sequía, el aporte de divisas del agro cayó casi a la mitad, en relación al año pasado".

LD / Gi