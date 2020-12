Leandro Iraola: "En el 2021 el mercado de motos va a crecer entre 30 y 40%"

"En estos últimos 4 meses, el patentamiento de motos creció 30% respecto a igual periodo del 2019", analiza optimista Leandro Iraola. Y el mercado en ascenso le permite predecir que el año que viene seguirá crecerá a ese ritmo, pero a nivel anual. Para el CEO del Grupo Iraola, no es aventurado esperar esa mejora porque "ya hay un 15% de atraso este año por más del mes y medio de inactividad que tuvo el sector con cero ventas durante la cuarentena dura y me imagino como posible que el mercado pueda crecer otro 15 a 20% adicional", manifestó.

El mercado de motos no escapó al castigo que significó para el consumo la pandemia, sin embargo algunos lograron estar más fuertes para enfrentar el cimbronazo e incluso adaptarse al punto de cerrar el 2020 con una sonrisa en la cara y números positivos. "El 2020 lo cerramos mucho mejor de como lo empezamos, con un 30% de ventas por encima que el 2019 y para el 2021 soy más optimista, en la medida en que se de un crecimiento del PBI del 5 al 7%, previo acuerdo con el FMI", adelantó en una charla con PERFIL en la que Iraola profundizó sobre las nuevas inversiones en danza y una revisión de lo que planean para el futuro.

Cerca de cerrar el año aparece la buena nueva de un mercado de motos en crecimiento

Hoy el mercado a recuperado valor que están 30% por encima de los valores del 2019. En estos últimos 4 meses, el patentamiento de motos fue un 30% por encima que en 2019. Hubo un crecimiento porque el mercado de las motos venía muy golpeado con la devaluación del 2018 y del 2019. era un mercado que iba para 800 mil motos en 2017 y este año está terminando en 280 mil motos patentadas.

¿Ayudan a esta recuperación los créditos que ofrece el gobierno a través del Banco Nación?

Si. interviene el apoyo del gobierno en el Banco Nación. Todavía se está adaptando el Banco pero es muy positivo contar con créditos a 48 meses porque el poder adquisitivo de la gente en dólares está muy bajo, está en valores del año 2004/5. Un crédito a 48 meses hace que la persona pueda llegar más fácil a una moto de 80 a 100 mil pesos y pasa a pagar 4 o 5 mil que es más accesible para la gente. Con lo cual si, ese apoyo impulsó el consumo.

En este crecimiento del patentamiento .. ¿crecen ventas de algún tipo de motos en particular?

Por la situación económica del país ha crecido el patentamiento de motos de más bajo precio, comparado contra el 2018 y 2017. es el segmento conocido como las motos K, que son las motos más baratas, pasaron del 45 al 53% de market share y están aumentando. Con lo cual las motos baratas han crecido en ventas por tema de precios.

Anunciaron inversiones recientemente ¿En qué áreas van a invertir?

Nuestro grupo ha adquirido en las crisis de 2018 y 2019 distintas marcas como Mondial y Kymco. Además tomamos la representación de Kawasaki para Argentina en 2018 y empezamos a fabricarlas acá hace un par de meses. En 2020 nos asociamos junto a otros inversores para tomar Zanella que es la compañía histórica. Todo eso hace que hoy seamos la empresa numero 1 en tema moto, y que tengamos que hacer inversiones para Kawasaki, para poder expandir los niveles de producción y línea de montaje y poder manejar el almacenamiento de materia prima, de materiales y de producto terminado, sin estar alquilando galpones y distribuyendo mercadería. También tienen un poco de inversión en el área de sistemas y en nuestro centro de distribución en Buenos Aires, en Moreno.

¿Qué capacidad de producción tiene la planta?

Pasamos de 120 a 250 mil unidades al año.

¿Cómo se puede tomar decisiones a largo plazo en una coyuntura complicada como la que se atraviesa?

Hoy hay financiaciones. Todos los bancos privados y estatales están dando financiación, lo que pasa es que para invertir el inversor debe estar lo más seguro posible del retorno a la inversión, porque por más que se pueda acceder a un crédito con tasa accesible hay que tener la capacidad para devolverlo. Esto es un poco intuición y un poco visión estratégica. La Argentina viene muy golpeada. Veníamos de 2 años complicados, mas este fenómeno del coronavirus, que si es el único gris que veo para adelante. Espero que no siga el coronavirus porque ahí sí, creo que no da ni social ni económicamente para estar encerrado 15 días o un mes. Respecto a nuestras inversiones creemos que estamos en el piso del negocio y la adquisición de otras marcas hace que nos fortalezcamos en el mercado y necesitamos mayor eficiencia en la planta y ser más competitivos.

¿Cuál es la participación de la compañía en el market share?

Alrededor del 35% de mercado con todas las marcas que tenemos y Honda tiene el 20% del mercado.

¿Cómo transitaron la pandemia?

La pandemia impactó muy fuerte en el Grupo porque veníamos ordenándonos, pensando en tener un año mejor y debimos cerrar todas las plantas más de 45 días. Teníamos 650 a 700 empleados y tuvimos que hacer un gran esfuerzo para bajar los costos fijos al máximo posible. En los primeros meses de la cuarentena el gran esfuerzo fue subsistir y frenar las compras internacionales y en el país. A los 45 días se empezó a trabajar nuevamente y hoy está significativamente mejor.

¿Qué cantidad de empleados tienen hoy y que proyectan para adelante?

Tenemos 1050 empleados en todo el grupo. Tomamos 377 personas en los últimos cuatro meses y tenemos planes de incorporar, pero todo va a depender de que la economía argentina crezca a 5, 6 o 7 por ciento. Entiendo que a partir de marzo la economía va a estar más fuerte, si logran tener controlado el tipo de cambio; si está el acuerdo con el FMI, y la soja se mantiene, son factores positivos. Además, Brasil que está revaluando y está aumentando la demanda de autos y productos industriales y eso eso genera producción con mucha mano de obra. También que el salario pueda aumentar en términos nominales de dólares contra inflación son los cuatro o 5 factores que van a hacer que la economía arranque más fuerte.

¿Qué lectura hace del mercado?

Si uno analiza el mercado de la moto entre el año 2002 y el 2020 estamos hablando de que este año estuvo en el piso de 2003/4. Volvimos a un mercado de 16 años atrás. Esto es muy bajo. Por eso somos optimistas con el futuro. Creemos que va a aumentar el 30% o 40% respecto a este año, porque 15% sólo hay del mes y medio (abril y medio mayo que vendimos 0). Ese es un consumo del 15% en los niveles del 2020, entonces ¿por qué no vamos a crecer 15 o 20 puntos más? Esa es mi visión para el año que viene.

¿Se pueden sumar nuevos créditos para consumo en el corto plazo?

Ahora está la línea del Banco Nación a 48 meses y del Banco Provincia que financia hasta 250 mil pesos por moto, que son a 36 meses y a 24 a una tasa muy buena. Y también hay otros de bancos privados como el Santander, el Galicia y BBVA a tasas razonables. También está el programa Ahora 12 y Ahora 18 que resulta muy interesante por ser a una tasa muy baja. El crédito al consumo está activado, creo que lo que hace falta es que la gente esté más tranquila con este tema del Covid, de que esto no se va a volver a trabar. Eso va a traer más confianza en la gente y destrabar el consumo.

¿Cómo está la exportación? ¿Tienen problemas de competitividad?

Dentro del Grupo tenemos a la empresa de autopartes que exporta a 35 países, especialmente exportamos a Brasil amortiguadores Corven. Estamos competitivos con eso y exportamos a muchos países del mundo. Con respecto a la moto, estamos trabajando por la Ley de la Moto que hay acá para poder exportar a Uruguay, Paraguay y Chile. A Brasil es más complicado porque tiene regulaciones especiales y eso complica el ingreso. Estamos con un plan de exportaciones a distintos países limítrofes, armando al equipo. Como hay una ley de la moto en el país y tenemos un volumen de producción importante con cual podemos pensar en producir en Venado Tuerto y exportar, pensando también en el ingreso de divisas.

Entonces... ¿no tienen problemas de competitividad en exportaciones de autopartes?

Mi visión es que el tipo de cambio está competitivo. Hace dos meses, con el dólar a 195 pesos nos asustamos todos demasiado. Pero si uno mira el tipo de cambio oficial exportación y lo divide por un salario, te das cuenta que los salarios en dólares están muy bajos, en los niveles de 2004, 2005 o 2006 y con ese esquema significa que Argentina está competitiva y que devaluar otra vez ese tipo de cambio haría que el nivel de pobreza siguiera en ascenso. Con lo cual creo que el gobierno no debe devaluar fuertemente.

Bueno, esto se encuentra en línea con la idea del gobierno de no seguir devaluando....

En realidad el gobierno está devaluando al 3 o 4 % anual. El dólar importación empezó allá en enero a $59,90 y va a terminar en $85 y esa diferencia da un 42 o 43% de devaluación. Si la inflación termina en 35, 36 o 38%, está por encima la devaluación que la inflación, con lo cual no es que se atrasó el tipo de cambio. Tal vez habría que considerar las tarifas que no han aumentado y podría haber 4 o 5 puntos de inflación reprimida, no lo sé; pero el tema es que castigar más los salarios no va a hacer que se recupere la economía en el mercado interno.

¿Cómo ve el 2021?

Soy optimista para el año que viene. El 2020 lo cerramos mucho mejor de como lo empezamos con un 30% de ventas por encima de 2019 y para el 2021 soy más optimista, siempre que se de un crecimiento del PBI en el orden entre el 5 y el 7% si no avanza el negocio y un crecimiento.