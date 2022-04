Luciano Laspina: "La dolarización es una bomba nuclear que nos llevaría a la hiperinflación, más pobreza y un Plan Bonex"

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Luciano Laspina, dialogó con Jorge Fontevecchia por Radio Perfil, y explicó las complicaciones que traería la dolarización en Argentina, y cuáles son los problemas de la actualidad.

JF: A propósito de un reportaje que salió publicado ayer en Perfil, le consulto algo que le pregunto a la mayoría de los economistas y funcionarios de Juntos por el Cambio. Cuando uno ve que hay diputados radicales que plantean la dolarización, y el presidente del radicalismo los acusa de estupidez, ¿es posible encontrar un plan económico que represente y pueda homogeneizar las distintas miradas económicas de Juntos?

LL: Yo creo que sí. El plan económico que necesita hoy Argentina tiene bastantes componentes claros, es decir, ya es bastante evidente que el camino que ha tenido el país en los últimos años, con la suba indiscriminada del gasto público, sin ningún tipo de criterio, seguida por el aumento de los impuestos, y parte del déficit financiado con emisión monetaria y deuda, es un camino del cual hay que salir rápido porque nos lleva a una inestabilidad recurrente. Después hay alguna discusión con respecto al tema de los instrumentos, es decir, cómo se logra y cuál es la velocidad, las herramientas con las que uno logra equilibrar las cuentas públicas y los precios de la economía, que es otro gran problema que ha generado el kirchnerismo, como pasa con los precios de la energía, el transporte y algunos otros bienes y servicios que tratan de congelar cada tanto para sostener artificialmente la inflación.

Y en tercer lugar, está la reforma del régimen monetario cambiario, que es lo que generó la discusión en estos días, a partir de la dolarización, que prácticamente es un instrumento, porque lo que está diciendo en el fondo la propuesta de Milei es que no nos alcanza con fijar el tipo de cambio de manera creíble, como hizo la convertibilidad, porque con la dolarización perderíamos soberanía monetaria, y habría que generar una hiperinflación para evitar una futura hiperinflación, lo cual es bastante paradójico, y además le compraría a los argentinos un enorme dolor de cabeza, y lo que queremos es un país serio, próspero y no volver a cometer los mismos errores del pasado. Yo siempre digo que el Banco Central ha sido un fracaso en los últimos 70 años, que no paró de generar inflación e inestabilidad, pero no por eso lo vamos a dinamitar. En todo caso, tenemos que hacer las cosas bien, porque el Estado hizo todo mal.

JF: Ahora, las diferencias que hay cuando diputados del radicalismo y de Juntos por el Cambio proponen la dolarización son muy importantes. ¿Vos confiás en que se pueda lograr un plan económico de síntesis o que lo imponga el ganador de las PASO al resto de los participantes de la coalición?

LL: Sí, son importantes porque la dolarización es una palabra cargada de ideología, porque rememora el último tramo de la discusión de los noventa, donde el gobierno de Menem planteó la dolarización como una forma de tirar la llave más lejos de la jaula, porque la convertibilidad era un riego y la devaluación una hecatombe, y la idea era minimizar las chances de una devaluación futura. En ese marco, se empezó a plantear la posibilidad de una dolarización, y entonces eso tiene una carga ideológica importante para un sector de la población y es lo que generó cierta irritación. Pero, al final del día, no deja de ser una discusión instrumental, sobre cuál es el régimen monetario cambiario que tenemos en Argentina. Detrás de ese régimen uno tiene que tener la plataforma que lo fundamente.

En general, las dolarizaciones han venido en países después de grandes inestabilidades de hiperinflación, como Ecuador, pero no en el caso de inflaciones moderadas, como tiene Argentina, porque para eso necesitás un consenso mucho más fuerte de las cuestiones de fondo que están detrás del régimen cambiario, como el equilibrio de las cuentas públicas. Ayer veía las declaraciones del presidente de Chile, Gabriel Boric, hablando de que el equilibrio fiscal no es una cuestión de derecha. Si el peronismo kirchnerista y la izquierda pudiesen creer y decir lo mismo que Boric, Argentina sería una potencia, porque en los últimos 100 años nos hemos pasado más de 80 con déficit fiscal.

JF: Aristóteles decía que "todos estamos de acuerdo con los fines, las discusiones son siempre sobre los medios". Es decir, todos queremos ser felices, el tema es cómo hacemos para ser felices. Lo que vos decís es que los diputados que proponen la dolarización, en el fondo, lo que están diciendo es que no debe haber déficit fiscal. Si yo no entiendo mal, implícitamente, lo que plantea eso es una hiperdevaluación, una hiperinflación, y un altísimo empobrecimiento, y ese no debería ser el plan de Juntos por el Cambio, sino buscar un proceso de reducción del déficit fiscal que no produzca un empobrecimiento de tal magnitud

LL: Absolutamente de acuerdo. La dolarización es una bomba nuclear que nos llevaría a la hiperinflación, más pobreza y un Plan Bonex. Si hago un análisis político, detrás de esta discusión está la idea de que Argentina necesita estabilizar su macroeconomía y, desde lo técnico, es absolutamente desaconsejable. Por eso decía que estos proceso de dolarización en el mundo han sido como consecuencia de crisis catastróficas. Y los argentinos tenemos la tendencia suicida de pasar de un extremo al otro. Pero se quiso instalar la discusión, y me parece sana, en la medida que los dirigentes políticos no se tienten con esos atajos.

JF: Escuchamos a Alfredo Cornejo haciendo una prospectiva de aterrizaje del gobierno de Alberto Fernández sin caos económico. ¿Compartís esa perspectiva y ese pronóstico?

LL: En términos generales sí, comparto absolutamente lo que dice Alfredo Cornejo sobre la ayuda enorme que la dio el Fondo Monetario Internacional al gobierno de Alberto Fernández. Es cierto también que el acuerdo es inflacionario pero, al fortalecer las reservas, se evita una crisis cambiaria y social y te sirve como un puente de plata para llegar al 2023. Ahora, en el medio, va a tener que enfrentar muchas piedras Alberto Fernández, y la primera es la cuestión política, que tiene que ver con la interna del kirchnerismo. Entonces, lo que quiero decir es que no están dadas las condiciones para que la economía explote en el corto plazo, en la medida que no hay una crisis política más aguda, y en la medida que el mercado no se asuste el año que viene con esta bomba de vencimientos de deuda en pesos que va a generar este gobierno, que es algo que se empieza a discutir. Ahora esperamos que el kirchnerismo no conspire contra el propio Alberto Fernández.