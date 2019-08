Hernán Lacunza pide "esforzarse" a las provincias para compensar el efecto de la crisis

Hernán Lacunza brindó detalles este miércoles 21 de agosto sobre cómo fue el ofrecimiento de su nuevo cargo, ministro de Hacienda de la Nación luego de la renuncia de Nicolás Dujovne. “Cuando un Presidente democrático convoca a un ciudadano a una función pública, hay que deponer las preferencias o especulaciones personales. Es una obligación y estoy orgullos de haber sido convocado para esta función, mas allá del momento”, expresó el flamante funcionario nacional en declaraciones al programa Cada Mañana, de Radio Mitre.

El exministro de Economía bonaerense contó, además, que quien primero lo llamó para hablar del tema fue la gobernadora María Eugenia Vidal. “Me llamó en el mediodía del sábado y me contó que había estado hablando con el Presidente. Me preguntó si estaba dispuesto. Cuando le dije que si, me pasó con el presidente que estaba a su lado”, afirmó, y dio su opinión sobre la situación económica. “Lo único que ha pasado entre el 9 de agosto y el lunes 12, donde la economía y las finanzas tuvieron un shock, fue el resultado de las PASO. Evidentemente la evolución de los resultados no son indiferentes a la marcha de la economía y de los mercados”, recalcó.

Las verdades que esconde el fallido de Lacunza

"No permitiremos una corrida irracional, para eso están las reservas. Es indudable que el tipo de cambio actual está largamente por encima del valor de equilibro. No hay razón para promover un alza cambiaria", sostuvo. En este marco, el economista se refirió también al acuerdo con el FMI.

“Hablé con las autoridades del Fondo antes de asumir. El programa sigue vigente y ayer me ocupé de mostrar los resultados de las metas fiscales. El acuerdo sigue vigente“, afirmó, y consideró que tanto la Nación como las provincias, deberán esforzarse para "compensar el efecto sobre el bolsillo del shock cambiario" que se produjo la semana pasada.

“Si estamos todos de acuerdo, tenemos que hacer un esfuerzo. El esfuerzo no puede ser de una jurisdicción particular, sino de todos. Todos tenemos que hacer el esfuerzo, las cuentas y las correcciones para que esas medidas de alivio sucedan”, consideró.

Quiénes son los economistas de Alberto Fernández que se reúnen con Lacunza

Ayer martes 20 de agosto, en una nueva charla entre Mauricio Macri y Alberto Fernández acordaron que este miércoles sea la reunión del equipo económico del dirigente kirchnerista con Lacunza, que convocó a los especialitas de todos los partidos.

Si bien aún no se confirmó quienes serán los economistas del equipo del Frente de Todos que asistirán a la reunión, los tres asesores que irían son Cecilia Todesca, Guillermo Nielsen y Emmanuel Alvarez Agis, mientras que que descartado que fuera a participar Matías Kulfas, porque está de luna de miel y no podrá asistir.

