Quiénes son las 10 mujeres más ricas de Estados Unidos

A diferencia del 2021, dos nuevas mujeres se sumaron al ranking de las personas más ricas de Estados Unidos, lo que hace que el total ascienda a 58. Sin embargo, no todas son buenas noticias. Sucede que, según la lista Forbes 400 de este año, su fortuna combinada cayó desde los u$s 564 mil millones a los u$s 535 mil millones. Es decir, perdieron casi u$s 30.000 millones en solo un año.

Por otro lado, el ranking presenta algunos cambios significativos. El principal es el de Julia Koch, la viuda del multimillonario de Koch Industries, David Koch, que se transformó en la mujer más rica de Estados Unidos, desbancando a la heredera de Walmart, Alice Walton, que había ocupado el primer puesto desde 2015. Hasta el 2 de septiembre, Koch tenía un valor estimado de u$s 56 mil millones, frente a los u$s 51 mil millones de hace un año.

En tanto, la fortuna de Alice Walton cayó u$s 12,2 mil millones a un estimado de 55,7 mil millones de dólares La principal razón de estas pérdidas fue la caída del 11% en las acciones de Walmart.

Lista de las 10 mujeres más ricas de Estados Unidos:

Julia Koch: u$s 56 mil millones Alice Walton: u$s 55.7 mil millones Mackenzie Scott: u$s 37.7 mil millones Jacqueline Mars: u$s 37 mil millones Miriam Adelson: u$s 26.4 mil millones Abigail Johnson: u$s 20.5 mil millones Laurene Powell Jobs: u$s 12.6 mil millones Diane Hendricks: u$s 12.2 mil millones Christy Walton: u$s 10 mil millones Marijke Mars: u$s 9.3 mil millones

