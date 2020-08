Coronavirus: prevén menos empleo de asalariados y más de cuentapropistas

Tras la pandemia, es probable que se evidencie un crecimiento del empleo en un escenario laboral en el que haya “menos asalariados y más cuentapropistas”, planteó un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA).

En vísperas de una nueva celebración mañana de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo, el mercado laboral exhibe un fuerte deterioro a raíz del impacto del aislamiento preventivo y obligatorio por la cuarentena.

“Todos los problemas de nuestra frágil economía se agravaron producto de la pandemia, y el mercado laboral no fue la excepción. La destrucción de puestos de trabajo (registrados, cuentapropistas e informales) aceleró el incremento del desempleo y se profundizó la caída del poder adquisitivo de los trabajadores durante la primera parte de este año”, advirtió un Ecolatina.

De acuerdo a las últimas cifras oficiales, la tasa de desocupación en el primer trimestre del año ´-previo al efecto de la cuarentena- fue de 10,4% en el país, y el índice de subocupación fue de 11,7%.

Ecolatina estimó el desempleo del segundo trimestre por arriba del 15%

Según los cálculos de Ecolatina, el nivel de desempleo habría superado el 15% durante el segundo trimestre, donde impactó de pleno el confinamiento, y proyectó la desocupación finalizará este año en la zona del 13,5%.

“Estimamos que la cuarentena ocasionaría una pérdida de 400 mil asalariados privados registrados”, indicó.

Los datos del Ministerio de Trabajo reflejan que entre diciembre de 2019 y abril de 2020 se destruyeron el 2,5% del total de los empleos formales (-310 mil), superando la caída acumulada en 2018-2019.

El deterioro no estuvo liderado por los trabajadores asalariados privados registrados (-3,2%, -194 mil puestos), sino por autónomos (-5,2%) y monotributistas (-4%).

“Esta lógica responde al distinto nivel de exposición en que se encuentra cada modalidad de ocupación: los despidos del sector privado están prohibidos por decreto, algo que no abarca a los trabajadores independientes”, alegó la consultora.

Según el análisis de Ecolatina, considerando que la informalidad alcanza a aproximadamente 40% de los asalariados y dado que una parte importante de los mismos no se desempeña en sectores “esenciales” (construcción, restaurantes, servicios personales, empleados domésticos, servicios de entretenimiento y deportivos) y no están protegidos por las regulaciones laborales, “cerca de 1,5 millones de trabajadores no registrados habrían tenido dificultades serias para trabajar durante la cuarentena”.

Covid-19 y desempleo

Si además se contemplan las complicaciones que tuvieron los trabajadores cuentapropistas (1 millón más), Ecolatina calculó que “casi 3 millones de personas activas en el mercado laboral tuvieron problemas para mantener su empleo y/o nivel de ingresos durante la etapa más restrictiva de la cuarentena”.

“La destrucción de puestos de trabajo del sector asalariado privado registrado es sólo la punta del iceberg. Los principales afectados por el deterioro del mercado laboral son los trabajadores informales y cuentapropistas, a quienes, en muchos casos, la merma en los ingresos podría ocasionarles caer por debajo de la línea de pobreza”, alertó

Por su parte IDESA plantea que, luego de superada la pandemia, “no es de esperar una recuperación económica tan grande como la del 2002 y por lo tanto tampoco es de esperar una reactivación tan fuerte del empleo”

“Es posible que se refuercen tendencias de largo plazo que se venían observando en el mercado laboral argentino en la última década: menos asalariados y más cuentapropistas, por la masificación del teletrabajo y por la suma de nuevas regulaciones desalientan aún más el trabajo asalariado”, analizó.

Al respecto, consideró que “el confinamiento le mostró a las empresas que los trabajadores son más productivos desde casa, generando ahorros en costos de infraestructura y monitoreo”.

“Esto refuerza la tendencia que se venía observando: lo que más crece son el cuentapropismo no profesional y profesional. Se va a potenciar el cuentapropismo profesional que es el que más se adapta el teletrabajo”, auguró.

San Cayetano virtual.

En esta dificil coyuntura laboral, los Movimientos Populares realizarán mañana viernes una jornada nacional por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo

Este año, debido al contexto de pandemia, se llevará a cabo una transmisión virtual a partir de las 15 hs. por el Canal de Youtube de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP)Prensa con la participación en teleconferencia de regionales de todo el país y la representación de las diferentes ramas de la economía popular.

“La pandemia expuso los altos niveles de desigualdad que vive la Argentina y es fundamental el rol de los movimientos populares para salir adelante empezando por los y las que menos tienen. La salida es con trabajo, organización comunitaria, protagonismo popular e inclusión real de la economía popular. Por eso, ante la pandemia y la gravísima situación social es necesario destinar todos los recursos para garantizar Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”, destacó la UTEP.

"La Paz del pueblo es con justicia social, el Pan no debe ser más un reclamo sino una realidad en cada mesa, la Tierra es para los/as que la trabajan, el Techo es con la integración de los barrios populares y el Trabajo es con economía popular e industria nacional." sostiene el comunicado que publicaron desde UTEP en convocatoria a la jornada de San Cayetano.