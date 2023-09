Estudiantes preuniversitarios debatieron sobre la educación actual en argentina

En el marco del quinto Foro de Lideres por la Educación organizado por el Grupo Perfil junto a UNICEF y UBA, que se llevó a cabo en Casa Sarmiento, estudiantes de la escuela agropecuaria, ILSE, Colegio Nacional Buenos Aires y la Escuela Técnica Lugano tuvieron el lugar para debatir y explayarse sobre el futuro de las enseñanzas académicas a las nuevas situaciones que se presentan día a día en la escuela.

Desde Casa Sarmiento, y luego de la apertura del evento a cargo del asesor de Educación para UNICEF, Latinoamérica y Caribe, Ítalo Dutra, jóvenes estudiantes junto a Luciana Lirman de Comms-UNICEF compartieron sus reflexiones e ideas mirando el presente y hacia el futuro de las enseñanzas en el país.

Con la premisa de: ¿Qué le proponen las y los estudiantes al próximo gobierno? Los jóvenes pudieron expresar sus ideas y pensamientos de cara al nuevo gobierno.

"Consideramos importante que haya más representación, queremos decidir sobre nuestro futuro y nuestro presente. Queremos tener una educación de calidad, aceptar la diversidad de los jóvenes y adolescentes hoy en día. Hay mucha representación centralizada, pero no en otras provincias. Necesitamos que se federalize."

Estudiantes preuniversitarios participaron del V Foro de Líderes por la Educación.

También expresaron que: "El presupuesto educativo es bajo, no todos los colegios tienen, por ejemplo, un baño en condiciones de uso. Los adolescentes somos agentes de cambio. " A su vez, comentaron que la ley de ESI no se implementa en todas las instituciones educativas, y que buscan una reforma en ella, para que todas las escuelas la traten como corresponde. También dijeron: "La salud mental se trata de un derecho fundamental dado no solo por el estado, sino por la sociedad".

El cierre del V Foro de Líderes por la Educación contó con la presencia Luisa Brumana, directora de Unicef Argentina; Ricardo Gelpi, rector de la UBA; Jorge Fontevecchia, presidente y CEO de Perfil y Jaime Perczyk, ministro de Educación de la Nación.

Reviví la quinta edición del Foro de Líderes por la Educación organizado por Perfil, la UBA junto a Unicef

Auspiciaron el V° Foro de Educación Pan American Energy, OSDE, BNA y el Gobierno de San Juan. Todo el evento se transmitió por streaming.