Paridad de género en la UBA

En la última sesión del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el rector Alberto Barbieri presentó un proyecto de paridad de género que deberá respetarse en la conformación de las listas de candidatas y candidatos a representantes por los claustros de profesores, graduados y estudiantes.

Según explicaron desde la UBA, el proyecto en cuestión “establece que deberán ubicarse, de manera intercalada y consecutiva, desde la primera o el primer titular hasta la última o el último suplente, de modo tal que no haya dos personas continuas del mismo género en las listas”.

“Debemos adoptar acciones positivas para consagrar la paridad de género en el ámbito universitario, promoviendo el cumplimiento integral de los derechos de las mujeres y sus oportunidades, logrando mayor pluralismo”. Alberto Barbieri.

En el mismo sentido, el artículo 6º dispone que los jurados que se integren a toda instancia institucional de esa universidad deberán tener igual cantidad de mujeres y varones, tanto titulares como suplentes, salvo que no se pudiese cumplir por inexistencia de personas idóneas de algún género. En todos los casos, se contempla que las listas que no cumplan con dicha disposición no serán oficializadas. “La UBA presta particular atención a los problemas argentinos, asegura la más amplia libertad de expresión y no se desentiende de los problemas sociales, políticos o ideológicos”, remarcó el rector Barbieri, autor de la iniciativa. “Por esos motivos, debemos adoptar acciones positivas para consagrar la paridad de género en el ámbito universitario, promoviendo el cumplimiento integral de los derechos de las mujeres y sus oportunidades, logrando mayor pluralismo”, concluyó.