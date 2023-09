¿Qué es el Plan de Capacidades Militares?

El Ministro Defensa, Lic. Jorge Taina, firmó la Resolución Nº RESOL-2023-1365-APN-MD que aprobó el Plan de Capacidades Militares (PLANCAMIL) 2023. Si bien existía el antecedente del PLANCAMIL 2011, esta es la primera vez que la autoridad política de la Jurisdicción refrenda el trabajo realizado por la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares, puntualmente, la Subsecretaria Fernanda Llobet y su equipo junto al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. En segundo lugar, es la primera vez desde el retorno a la democracia que se aprueba un plan para adquirir, recuperar y modernizar capacidades militares con un horizonte de veinte (20) años y con los recursos disponibles gracias a la Ley Nº 27.565 que creó, por iniciativa del ex Ministro de Defensa, Agustín Rossi, el FONDO NACIONAL DE LA DEFENSA (FONDEF) en el año 2020.

¿Qué es el PLANCAMIL?

En primer lugar, el PLANCAMIL 2023 es el documento final del Ciclo de Planeamiento de la Defensa Nacional (CPDN), creado por el Decreto Nº1729/2007. Este CPDN se inició en el Nivel Estratégico Nacional (NEN), el nivel político, con la Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN) 2021. A partir de este documento de carácter público, aprobado a través del Decreto Nº 457/2021, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (EMCO) puso en marcha el planeamiento estratégico militar que se plasmó en un conjunto de documentos secretos, entre los que se destacan la Directiva Estratégica Militar (DEMIL) 2022 y el Proyecto de Capacidades Militares (PROCAMIL) 2023. El EMCO realizó este prolongado trabajo con la supervisión de la Subsecretaría y su equipo. En síntesis, este no ha sido un trabajo de última hora, sino el resultado de dos (2) años de trabajo de profesionales militares y civiles.

En segundo lugar, el, PLANCAMIL 2023 es el documento final del CPDN, de carácter secreto, elaborado íntegramente por el NEN, pero en base al PROCAMIL 2023.

En tercer lugar, el PLANCAMIL 2023 es una herramienta política del Estado, que fija las prioridades para recuperar capacidades militares durante los próximos veinte (20), y que tiene el aval y el sustento económico del presupuesto en defensa nacional y el FONDEF, proyectando tanto un buen escenario como el peor para el financiamiento del mismo. No ha sido un ejercicio de ficción o meramente académico, sino que es perfectamente implementable.

Es importante aclarar que las capacidades militares no se limitan a los Medios (aviones, tanques, por ejemplo), sino que abarca todo el MIRILADO. Acrónimo que significa: Medios, Información, Recursos Humanos, Infraestructura, Logística, Adiestramiento, Doctrina y Organización. En otras palabras, no se trata de incorporar –como es de público conocimiento– solamente aviones de caza y submarinos, sino que tienen que contar con armamento moderno; pilotos y tripulantes adiestrados; doctrina adecuada; y los recursos para sostener la logística, por ejemplo.

¿El pasado pronostica el futuro?

El primer CPDN comenzó con la DPDN 2009 y (casi) concluyó con el PLANCAMIL 2011. La DPDN 2014 puso en marcha otro ciclo de planeamiento, pero fue suspendido a principios del año 2016. La DPDN 2018, que fue un intento de retrotraer la defensa nacional a la época pre Guerra del Atlántico Sur (1982), no impulsó el planeamiento de la defensa. No es objetivo entrar en las vicisitudes de esos años que transcurrieron entre 2015 y 2019, y que también analiza Luciano Anzelini en la Revista Íconos 75, pero la política de defensa y sus Fuerzas Armadas necesitaban un planeamiento con recursos, no solo por su situación actual, sino también porque el escenario internacional es cada vez más pugnante y, pese a los dichos del ex Ministro de Defensa, Oscar Agüad, tanques y aviones siguen siendo necesarios para respaldar la política exterior. EL FONDEF fue el puntapié inicial que fue complementado por la DPDN 2021 y su ejecución efectiva.

Algunas de las previsiones que iban surgiendo en el planeamiento estratégico militar fueron implementadas por el Ministerio deDefensa: despliegue de radares 3D, Petrel y la Guarnición Conjunta de Tierra del Fuego. Sin embargo, el actual escenario electoral y las plataformas presentadas por la Libertad Avanza y por Juntos por el Cambio, levantan un manto de sombra, cual tormenta en el horizonte, sobre el futuro de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas.

Lamentablemente, las "propuestas" de Libertad Avanza atrasan 50 años por dos motivos: a) vuelven sobre la cuestión militar y no sobre la política de defensa y b) siguenlineamientos de los EE.UU., expresados por McNamara en su libro "La esencia de la seguridad": hay que enseñarles a "los militares nativos a conformar Small ArmedForces”; es decir, convertir a nuestras Fuerzas Armadas en Guardias Nacionales. En este sentido, se entienden las declaraciones de futuros funcionarios de entregarles las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, espacios marítimos y sus recursos estratégicos a Gran Bretaña; lo cual afectaría no solamente nuestra soberanía, sino también nuestros intereses en el Atlántico Sur y la Antártida. Por su parte, Juntos por el Cambio ya ha gestionado y se ha expresado –como señalamos más arriba–en su momento sobre su modelo de Guardias Nacionales.

En síntesis, la aplicación del PLANCAMIL 2023 dependerá de la voluntad política de las nuevas autoridades, de la continuidad y profundización del FONDEF y de que los civiles y los militares, la sociedad argentina en su conjunto, se apropien y legitimen la incorporación de los suplementos no remunerativos al salario (“blanqueo salarial”), la mejora del salario militar en marcha, con aumentos por sobre la inflación, la inversión en equipamiento, la recuperación de la industria en defensa, entre otros temas

Hay que cuidar el PLANCAMIL 2023 para tener Fuerzas Armadas que respalden nuestra política exterior, defiendan nuestra integridad territorial y nuestros intereses estratégicos.

El PLANCAMIL ya no le pertenece a la actual gestión. Es de todos y todas los argentinos para fijar nuestro “norte” hacia el Sur, hacia el mar y hacia la Antártida.

Sergio G. Eissa

Doctor en Ciencia Política

Profesor de la materia “Defensa y Seguridad Internacional” de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.