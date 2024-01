Enfrentada a su madre, Isa Pantoja busca conocer todos los detalles de su adopción

A los 27 años, Isa Pantoja, la hija de Isabel Pantoja, expresó su deseo de ser madre nuevamente, considerando incluso la posibilidad de adoptar. Junto a su esposo Asraf, la pareja desea brindar amor a un niño que necesite una familia. Isa reflexiona sobre su propia experiencia de adopción y, aunque agradece su vida actual, siente que está lista para explorar sus orígenes.

En medio de conflictos con sus hijos, Isabel Pantoja reapareció en un impresionante concierto en España

En una reciente entrevista, Isa compartió sus inquietudes acerca de su adopción y su interés en descubrir todos los detalles. Habla sobre una conversación con Dulce, su niñera de toda la vida, quien le proporcionó algunos detalles sobre el proceso que tuvo lugar en Perú hace 27 años. La joven expone sus emociones, indicando que ahora se siente lo suficientemente fuerte como para afrontar la búsqueda de información y revela su deseo de conocer a posibles hermanos, tíos y primos.

“Yo no elegí venir a España. Estoy súperagradecida por haber sido adoptada, pero la vida que he tenido es la que es”, confiesa en las páginas de la revista Lecturas. “El otro día vino Dulce a casa, vimos unas fotos mías de cuando era pequeña que tenía en un sobre que me había dado Diego Gómez [expareja de Isabel Pantoja]. Hablamos de la adopción. Y dice Dulce: ‘No quiero contarte nada, no es una cosa mía’. Le dije: ‘Si no me lo cuentas tú…’”.

El hijo de Isabel Pantoja fue operado del corazón: "Por segunda vez he vuelto a nacer"

“Quiero saberlo todo", sostiene. “Ahora me siento fuerte como para afrontar esa información”, revela y asegura tener ganas de conocer si tiene hermanos, tíos, primos… Sobre si le hubiera gustado conocer a su madre biológica cuando esta salió a la palestra, revela que, en ese momento, no le habría gustado que entonces se produjera. “No creo que hubiera querido conocer a mi madre biológica, para mí habría sido como faltarle al respeto a mi madre de verdad, a Isabel”.

A pesar de la relación algo tensa con su madre, Isa defiende la figura de Isabel Pantoja como su verdadera madre y muestra respeto por ella. “Mi madre fue al orfanato y, a pesar de que había muchos bebés allí, dijo: ‘Esa’. Y me eligió a mí. Tuvieron que pasar un mes y medio conmigo en un hotel en el país. Se quedó conmigo Dulce, junto a María Navarro [representante de Isabel Pantoja], porque mi madre se tuvo que volver a Madrid”.

Expresa su deseo de compartir estas historias con su propio hijo, destacando la importancia de transmitir la realidad de la adopción sin caer en la idea de estar perpetuamente agradecidos. Isa Pantoja demuestra, una vez más, su madurez al abordar con honestidad y sensibilidad temas personales relacionados con su deseo de ser madre y su interés en explorar sus orígenes adoptivos.

Hace apenas dos años, Isa Pantoja compartió la verdad sobre su origen con su hijo. Antes de ese momento, no le había revelado nada al respecto, y lo hizo en respuesta a que él le mencionó que en la escuela le decían que era adoptado. Isa le explicó que no era él quien estaba adoptado, sino ella.

JCCL

Isabel Pantoja cumple 67 años: celebración lejos de su círculo íntimo y alejada de escándalos

"Las personas adoptadas a menudo tenemos la idea de que venimos de otra vida, pero no creo que debamos sentirnos obligados a estar perpetuamente agradecidos por haber sido adoptados. Debo decir que nunca sentí la presión de expresar ese agradecimiento. Cuando estaba embarazada de Alberto, tuve la opción de no tenerlo, pero elegí tenerlo con toda la ilusión del mundo; sin embargo, él no me debe agradecimiento. En el caso de la adopción, tengo la misma perspectiva. Todos somos hijos de primera, tanto los adoptados como los no adoptados". Una vez más, Isa Pantoja demuestra su madurez al abordar este tema.

JCCL