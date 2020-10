El mundo zombie desde ojos adolescentes

Fue un año complicado hasta para los zombies. Pero eso finaliza, por suerte, en octubre. Mañana AMC estrena, a las 22, The Walking Dead: World Beyond, la serie limitada (dos temporadas) que propone un nuevo acercamiento a la saga creada en los cómics por Robert Kirkman, y que nombres como Kirkman mismo, Frank Darabont, Greg Nicotero y Scott M. Gimple llevaron a ser la franquicia zombie más exitosa de la historia de las ficciones. El 12 de octubre, AMC estrena la demorada sexta temporada de Fear The Walking Dead, la segunda serie de la franquicia. Y las noticias son más: la serie madre, The Walking Dead, anunció que su próxima temporada, la onceava, finalizaría dando lugar a dos nuevas series, centradas en dos personajes, y a una serie llamada Tales of the Walking Dead, una antología que revisita a personajes clásicos en diferentes momentos del hilo cronológico que comenzó cuando Rick Grimes abrió los ojos y el mundo ya no era, ni volvería a ser, el mismo.

Para el espectador no avezado en los zombies The Walking Dead como universo puede sentirse como una sola nota, tocada una y otra vez. Pero definitivamente esa idea será desterrada con World Beyond, una serie que ha sido definida como “Cuenta conmigo con muertos vivientes” y que, sí, busca ser la mirada adolescente saliendo al mundo derruido. El mismo Scott M. Gimple, jefe creativo de The Walking Dead como franquicia y showrunner de World Beyond, sostiene: “Hay muchas cosas que hacen a este show diferente. El hecho de estar centrado en jóvenes cambia todo. Y adolescentes que ya están acostumbrados a este mundo que en otras series tomó por sorpresa a los protagonistas. Estos chicos estudian el mundo pasado y a los zombies en sus manuales en el colegio, y ahora se rebelan saliendo adonde los adultos no quieren estar. A nivel de producción, el show es un trabajo enorme, como pocos, y eso que todos nuestros shows son demandantes. El apocalipsis en este universo ya sucedió hace 10 años, y eso altera las historias que podemos contar en este mundo de una forma distinta para nuestras posibilidades lúdicas.”

Los protagonistas. “Me aterran” dice la actriz Aliyah Royale. Y suma: “Y ahora, bueno, protagonizo un show de zombies.” Aliyah es Iris Bennet, junto con Alexa Mansour, quien hace de Hope, podría ser definida como la protagonista. Son ellas, hermanas en la ficción, las que motivan el escape al “mundo exterior” de un grupo de adolescentes criados post-brote zombie que todo lo cambió. Aliyah dice en exclusiva para PERFIL: “En nuestro show, los zombies son ‘los vacíos’, no ‘los caminantes’ (como se les dice en otros shows de la franquicia). Para nosotros, para quienes crecieron en ese mundo y conocen poco y nada del otro, son eso: algo que representa nada, que no tiene nada adentro. La noche que todo se acabó, la noche donde finalmente el caos destruyó a la civilización en la serie, es la noche en la que nuestros personajes comenzaron a vivir sus vidas. Ahora, ellos quieren salir, quieren dejar de vivir.” A esa idea aporta el actor adolescente australiano Hal Cumpston, quien interpreta a Silas, uno de los zombillennials viajantes: “Nuestros personajes conocen el mundo anterior a través de libros, en clase: viven una vida aislados y donde aprenden del afuera, del pasado. Son adolescentes que quieren generar una identidad, que quieren aprender del mundo. Incluso si ese mundo es aterrador. ¿Es algo bastante universal esa sensación, no?”.

Para los actores, sobre todo Royale no escapa a la obvia metáfora e ideas que genera el rebrote zombie en la ficción, justo en plena pandemia global: “Creo que la forma en que se cree en el futuro, en lo que podemos hacer, es muy linda. Hoy tenemos un miedo común, general, uno basado en una pandemia. Todo está ahí, en las noticias, en tu vida diaria. Es difícil no ver paralelos. Sin dudas. Todo da miedo. Pero creo que vamos a estar bien, principalmente porque vivir en un espacio sin certezas tan solo confirma tus certezas, lo que querés hacer en el mundo. Estos adolescentes quieren descubrir el mundo incluso cuando hay zombies ahí afuera. Esa es la fuerza de nuestra humanidad. Sin dudas”.

El líder de los zombies. Scott M. Gimple es parte hace años de todo lo que The Walking Dead hace en la TV. A la hora de esta serie limitada, donde es el showrunner, dice: “Hay algunas cosas que puedo decir al respecto sobre las diferencias entre este programa, esta historia, y otras que hemos contado: aquí, en World Beyond, le decimos ‘vacíos’, pero creo que siempre los zombies representan algo de nosotros que no queremos ver. Creo que ver a estos monstruos te hace pensar permanentemente en tu pasado, en adónde vas, en cómo vas a terminar. La muerte como una presencia permanente. Pero eso también lleva a cómo lidias con la misma.” Y agrega: “Entonces, aquí aparece la idea de protección, de extrema protección, de no permitirte salir al mundo, de no dejarte que te equivoques (claro aquí un error puede costar mucho). Pero lo importante en World Beyond es la juventud y su forma de reaccionar al pasado. Jóvenes que entienden que no los define el apocalipsis sino lo que ellos pueden decir, hacer, recorrer. Tienen una idea colectiva de ir a otros lugares, de esquivar determinadas reglas, determinadas formas de forzar el pensamiento. Y en ese sentido, su escepticismo u optimismo dicen mucho del mundo hoy”.

¿Qué pasa frente al eterno reduccionismo de pensar que un show zombie no puede decir mucho sobre el mundo? Gimple: “Nunca son historias sobre zombies. Son shows acerca de la humano. De la sociedad. De cómo seguir vivo sin sentirse destruido cuando el mundo te da la espalda. Hoy es más fácil sentir eso. Uno puede identificarse con diferentes acciones de los personajes, con diferentes reacciones, con tal o cual forma de lidiar con tal extremo. Pero todo lo que Kirkman puso en los cómics de The Walking Dead y que generó este universo tiene que ver con eso: con la humanidad y todo lo que dice sobre nosotros el fin del mundo. Claro que se ve cool, pero no quita que puede ser muy emocional. Creo de ahí nace el fanatismo por estas series”.

A la hora de balance, entre lo zombie y lo humano, entre lo impresionante desde los efectos y la conexión con los personajes, entre el mensaje político troyano que esconden siempre los muertos vivientes y ese aire a cine de medianoche, Gimple cierra la charla: “Se trata de ser humano, de ser humanista. De contar algo sin superar a los personajes. La pregunta es ¿por qué debería importarme un personaje y lo que está haciendo? Es tan básico como eso. No podés hacer un show de gente peleando porque sí contra zombies. Eso lo supimos desde el primer día. Lo importante ahora es ver dónde pueden ir esas historias, hacia dónde puede evolucionar el canon zombie para ayudarnos a lidiar con nuestros miedos. Hoy es algo crucial”.

LOS NUEVOS COOL

Todos los shows de la saga The Walking Dead tiene sus personajes “cool”, que empiezan siendo algo así como el factor disruptivo, canchero, y crecen para ser algo más. Aquí, en The Walking Dead: World Beyond, ese rol lo tienen Huck (Annet Mahendru, quien trabajó en The Americans) y Felix (interpretado por Nico Tortorella). El mismo Tortorella en charla con PERFIL define el hecho de que el show estrene en un momento tan particular: “Creo que la idea de la vida, justo ahora, se ve más frágil que nunca. Colectivamente estamos enfrentando la muerte de una forma que nunca vivimos así. Estamos en un espiral existencialista. Los zombies siempre han mostrado esto, esta sensación, sin dejar de ser un entretenimiento, pero siempre uno que está moralmente alerta. Nos recuerda que estamos vivos”. Annet Mahendru agrega: “Creo que los seres humanos somos capaces de cualquier cosa. Buenas y malas. En un show, los arquetipos, los personajes, te hacen entender adónde podrías ir, cuáles son tus responsabilidades para con los demás”. El showrunner Scott M. Gimple se divierte al pensar en cómo se ha acostumbrado a ver zombies, gente vestida de zombies, en sus sets: “Estoy acostumbrado. Pero, por ejemplo, hay cuando vamos a comer, en el set, te pasa al lado un extra con la panza literalmente fuera, sus tripas colgando. Y te miran, y te dicen: ‘¿Te molesta verme comiendo?’ Y te ríes, y les decís que no se preocupen. Que estás acostumbrado. Pero siempre me pone muy feliz la fascinación de gente que visita el set, y que no puede creer lo que ve. Me recuerda lo alucinante de lo que venimos haciendo hace años”.