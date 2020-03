El retorno de las máscaras bandidas

por Agustín Jamele

A todos lados a los que voy me preguntan qué serie será la próxima Casa de Papel”. La frase le corresponde a Reed Hastings, fundador y CEO de Netflix, y la dijo hace pocas semanas cuando visitó Argentina para presentar nuevos productos de la compañía. Y no fue inocente la mención ya que a esta altura La Casa, como suelen abreviar los fans, es uno de los caballitos de batalla que tiene la plataforma para enfrentar al resto de las empresas en la ya establecida “guerra del streaming”.

Los números respaldan la decisión de ponderar la española La Casa de Papel sobre el resto de las series. Según datos revelados por la propia N, La Casa de Papel es la serie de habla no inglesa más popular entre sus abonados. Una semana después del estreno de su tercera temporada anunciaron que había sido vista por 34 millones de hogares en todo el mundo. Y en septiembre del año pasado –última vez que dieron cifras– indicaron que 44 millones de cuentas habían terminado de ver todos los capítulos. Y hoy, frente a la pandemia, la gente exige que su estreno del próximo 3 de abril se anticipe.

Además, la producción española se ubica tercera en el ranking global de la plataforma siendo superada solo por Stranger Things, vista por 64 millones de cuentas, y apenas por The Umbrella Academy, que ostenta 45 millones. Con esto en mente, y teniendo en cuenta que en los últimos meses se sumaron nuevos competidores a la industria del streaming (ver recuadro), resulta evidente que el próximo 3 de abril, fecha de estreno de la cuarta temporada de La Casa de Papel, será un día clave para el 2020 de Netflix.

MANO A MANO. El pasado diciembre, en pleno CCXP, la Comic Con de San Pablo –la más grande del planeta–, PERFIL pudo entrevistar a varios de los actores que trabajan en La Casa de Papel y a quienes, aún hoy, les cuesta dimensionar el éxito que tiene la serie. “En mi vida me imaginé que con una serie llegaríamos a tanta gente en todo el mundo y todavía menos que recibiríamos tanto cariño por parte de los fanáticos”, señala Alba Flores, más conocida como Nairobi.

Algo similar le sucede a Esther Acebo, Estocolmo, quien en la última Comic Con de San Pablo –en la cual el elenco tuvo un panel propio– se puso a llorar al ver que miles de fans gritaban su nombre. “Era difícil hablar y sabíamos que no se escuchaba mucho por los gritos. Fue abrumador y no podemos hacer más que estar muy agradecidos por todo el amor recibido”, indica la actriz. Y es que Brasil es uno de los países donde más éxito tuvo la serie y Darko Peric, o Helsinki en el universo de los atracadores, se encarga de remarcarlo. “Tengo una aplicación en el celular que refleja cuáles son los países donde más nos ven. El primero es Brasil, después México y Argentina está en el top 5. Pero además es increíble ver que también en países como Arabia Saudita tenemos una cantidad de seguidores inmensa”, explica mientras muestra los números en su celular.

Cuando se les pregunta por el momento en el que se dieron cuenta que La Casa había sobrepasado los límites, los tres coinciden en lo mismo. “Fue un año después de que se emitiera; cuando se incluyó en Netflix. Después de eso empezamos a recibir mensajes de Brasil que fueron de los primeros. De Argentina, de Francia y de otros países también”, revelan y agregan para finalizar: “siempre nos preguntamos: ‘¿Hasta dónde va a llegar esto?’, y hasta el día de hoy nos pasa de estar en un lugar como la Comic Con de San Pablo con todo ese público y seguir preguntándonos lo mismo. Y aún no hemos encontrado respuestas.”

El éxito, la fama y los fanáticos también es algo que hace reflexionar a Rodrigo de la Serna y a Pedro Alonso. Palermo y Berlín respectivamente en el show, quienes analizan de maneras distintas el rol que ocupa cada uno con respecto a la popularidad de la serie. “El epicentro son ellos que estuvieron en la primera y segunda temporada. Yo asisto a estos eventos como un testigo privilegiado y veo la devoción que generan personajes como los de Pedro y los de Alba y es tremendo”, comenta el argentino que se sumó al grupo en la tercera temporada. “Dicho eso estoy muy agradecido y es un sueño que se me haya recibido tan bien en la serie y poder sentir una parte de todo ese cariño también”.

Por su parte Alonso, el intérprete de uno de los personajes más queridos y odiados al mismo tiempo, se muestra contento por el éxito pero no se deja llevar por él. “Es una corriente de afecto que es un regalo de la vida aunque hay que mirarlo también con distancia. La experiencia te enseña que ese ruido no tiene nada que ver con el trabajo y con el día a día. Pero sí es verdad que hemos tocado una fibra y que es una experiencia que hay que saber angular y darle su valor”.

AFERRARSE AL EXITO. Los cinco actores entrevistados por PERFIL son conscientes de que La Casa de Papel generó algo especial en el público que no todas las producciones logran generar. “Es difícil enumerar o describir las razones por las que la serie se hizo tan popular”, indican todos ellos. Sin embargo, encuentran en la temática de la “lucha contra el sistema” un argumento que quizás responda la pregunta. “No es que la serie haya impulsado demandas solamente porque antes de ella ya había manifestaciones. Lo que sí ocurrió es que luego de la serie en muchas de esas manifestaciones se empezaron a ver elementos como la máscara de Dalí, el mono rojo o la canción Bella Ciao y eso es muy llamativo”, finalizan.

Probablemente no haya un único factor que explique por qué La Casa cautivó a tantas personas de distintos países y culturas. Sin ir más lejos, hay casos como el del reconocido escritor estadounidense Stephen King quien hizo una campaña a través de su cuenta de Twitter para manifestar que era una de las mejores series para ver en la actualidad. Y a él se suman decenas de otros ejemplos que ayudan a demostrar esto.

Sea lo que sea que lo haya generado, Netflix no lo dejará ir fácilmente. En la “guerra del streaming” y su revalorización el contenido resulta ser lo más importante y si una serie de producción propia es vista por casi un tercio de los suscriptores totales hay que aprovecharla. Por eso, en los planes ya hay una quinta temporada y quién sabe hasta dónde llegará el universo de La Casa de Papel.

El motin de las compañias

Con sus más de 160 millones de abonados en todo el mundo Netflix es líder en la industria del streaming. Es lógico que así sea porque es una de las primeras empresa en incursionar en este campo. Compañías como Disney, Apple y Amazon quieren disputarle ese trono iniciando así una especie de “batalla épica” para conseguir suscriptores que incluso en estos días sigue en pie.

“Competimos contra la TV por cable, no entre nosotros”, se encarga de asegurar Hastings. Pero del otro lado los números lo contradicen. Apple TV+ dice tener 33 millones de abonados mientras que Disney + indica haber alcanzado los 28 millones. Y a ellos se suman Amazon Prime Video con unos 150 millones (muchos de ellos son personas que al comprar obtienen el servicio gratis) y HBO con 140 millones (cable y plataforma).

La N busca incrementar aún más el número de sus abonados, sobre todo en Estados Unidos donde todavía no creció tanto como esperaban. Al no vender publicidad su ingreso directo surge de la cuota mensual que se paga para acceder al contenido. Por lo tanto la cuenta que hacen es sencilla: más y mejor contenido igual mayor cantidad de abonados. Y es ahí donde series como La Casa de Papel ganan relevancia. Si es la tercera serie más vista por los suscriptores en todo el mundo entonces el estreno de su cuarta temporada resulta clave para mantener a quienes ya ven Netflix y atraer a los que aún no lo hacen.

*Desde San Pablo.