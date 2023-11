Julieta Zylberberg: “Hacer películas es la vida perfecta”

En estos días, Julieta Zylberberg, participa de tres películas que están en cartel. Por un lado, Zylberberg protagoniza Un pájaro azul, junto a Alfonso Tort. Aquí el director y guionista Ariel Rotter presenta a una pareja que sufre el desgaste del proceso de buscar un embarazo que no llega, sino en una amante ocasional del marido, situación que fractura y obliga a revisar diversos vínculos familiares y afectivos. Por otro lado la ya famosa Puan, que lleva más de 85 mil espectadores. En esta comedia de María Alché y Benjamín Naishtat, se retrata, desde el humor, la vida académica en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y se hace una abierta defensa de la educación pública. Por otro lado, Z. Finalmente, la reconocida actriz también es parte del elenco de El rapto, de Daniela Goggi, donde se produce un secuestro y proceso para el intento de rescate, en el marco de la salida de la última dictadura militar en la Argentina.

—¿Qué te interesó específicamente para participar en cada una de las películas que ahora mismo te tienen como actriz principal o muy destacada? ¿Los temas, los elencos, las direcciones?

—Siempre son esas mismas cosas las que me convocan para participar de un proyecto. En estos tres casos, se cumplían los tres requerimientos. Con Ariel, con Daniela, María y Benja, son todos directores con los que yo deseaba trabajar. Las tres historias me convocaban para ser contadas, o sea, me gustaban los guiones. Y los elencos son únicos, a nivel actoral y humano. Es un lujo poder estar en estas tres películas.

—¿Qué propone “El pájaro azul” en relación a la experiencia de la maternidad y de la paternidad?

—Nos toca vivir en un momento de maternidades y paternidades más tardías y eso conlleva posibles complicaciones. La película plantea la necesidad de dejar en un lugar atrás al hijo que es uno, para poder encarar la paternidad, en este caso, en el personaje de Javier. Es la historia también de una pareja, una historia singular. Lo lindo es que ellos se quieren y que todos nos equivocamos y que en la fragilidad y en los errores también existen el amor y la nobleza. Uno empatiza mucho con el personaje de él, empatiza en el sentido de que querés que estén juntos, que resuelvan.

—Puan no es una película que, en principio, pudiera resultar taquillera ¿Por qué creés, sin embargo, que la gente se lanza a verla?

—Me encanta lo bien que le está yendo a Puan, es una maravilla. Es verdad que podría ser no típicamente esperable un éxito como el que está haciendo. Creo que el secreto está en que hay algo que no se espera que sea haya tomado con humor. Es graciosísima la desolemnización de ciertas áreas. Además es muy fuerte el momento en el que está siendo estrenada: muy emocionante y movilizante. La película plantea un temor que está muy vigente. Habla de nosotros y de la educación pública, de la importancia de lo público, de la identidad argentina. Me da esperanzas lo que genera en la gente esta película.

—Estás embarazada nuevamente en tu vida. ¿Cómo te sentís vos frente a una nueva maternidad? ¿Qué sentidos tiene maternar para vos?

—Estoy muy ilusionada, viviéndolo un poquito más de una década después de mi anterior embarazo. Mi hijo Luis va a cumplir ahora 11 años. Me pasó una vida entre embarazo y embarazo y eso es hermoso. Me siento muy afortunada por poder vivenciar los dos; yo cambié un montón en este tiempo. Este embarazo es con más conocimiento, con más calma. Todo es muy hermoso, con mucha ilusión, con una constitución familiar hermosa y con mucho amor, variadisima: somos un montón [en relación con la pareja armada con Agustín Toscano].

—¿Cómo te posicionás en relación a la maternidad y la presión social que todavía existe para las mujeres que no son madres aún y/o que no pueden concebir y/o deciden voluntariamente no ser madres?

—Me parece importantísimo que una mujer pueda decidir y esquivarle a la presión social de no tener hijos. La maternidad es un sentir y un accionar enorme. Criar y ver crecer y acompañar es enormísimo y hay que tener mucho deseo, realmente. Es muy dura la presión social para con las mujeres, es muy fuerte la idea con la que cargamos. Por otra parte, no poder concebir les pasa a mujeres, a hombres, a parejas: hay que ayudar, para que sea posible, en el caso de desearlo.

—¿Cómo fue la construcción de los personajes con Alfonso Tort, en “El pájaro azul”? ¿Cómo lo caracterizarías como actor?

—Somos amigos y es un actorazo. Nos conocemos un montón y lo quiero. Construimos los personajes, tomando como un personaje a la relación en sí misma. Ensayamos buscando las particularidades de esta pareja: cómo se miran, cómo se quieren, cómo fue su pasado, qué les divierte. Para que el espectador empatice con las tragedias que les pueden pasar a los personajes, antes los tiene que querer; creo que eso está logradísimo.

—¿Y cómo fue la construcción de los personajes con Rodrigo de la Serna, en “El rapto”? ¿Cómo lo caracterizarías como actor?

—Con Rodrigo, nos conocíamos de hace mucho tiempo, pero no habíamos trabajado juntos. La rompe toda en la película. También nos focalizamos en el vínculo. Cuando uno, como actor o como actriz se pone más ensimismado, no se arma la tensión dramática, que es lo que finalmente conmueve, para la risa o para la angustia. En El rapto, también construimos desde una coyuntura política que acontece y que decididamente marca y condiciona a los personajes.

—¿Qué viene a contar “El rapto” sobre dictadura, exilio, delitos de lesa humanidad en la Argentina?

—Viene a mostrar todo lo que cuesta armar y fortalecer una democracia. En la película, la democracia es muy joven y muy frágil; todavía está repleta de espacios ocupados por cargos y por delitos que se cometen arrastrados de la dictadura militar tan reciente. Muestra lo difícil que es limpiar el panorama político y estatal, gubernamental, aún en democracia. Me parece muy importante esta película en este momento político tan complicado.

—¿Cómo y desde cuándo el mundo de la música está en tu vida personal y en tu vida como intérprete?

—La música estuvo presente en mi vida desde siempre. Me importa, me acompaña, me divierte, me es indispensable. Todos mis personajes en algún momento cantaban. Canto actuando desde For Fai. Ahora hay un tema que canté y se está por estrenar prontamente. Es de Nico Landa, quien me invitó a cantar: se llama “Piel plateada”.

—Con tres películas en cartel, ¿qué te gusta, qué te atrae del cine? ¿Y qué te resulta complejo o problemático?

—El cine argentino es un lujo que tenemos que cuidar entre todos. Está en un momento clave y en donde corre peligro. Es nuestra identidad. Yo disfruto muchísimo de los artistas que tenemos, los cineastas, los guionistas. Mucha gente vive del cine y tenemos un capital artístico inmensísimo, que es un lujo reconocido en el mundo entero. Me encanta muchísimo. Me encanta la vida así, cuando se me es posible vivir exclusivamente de hacer películas: es la vida perfecta. Me fascina, pero es un momento complicadísimo, así que, haciendo fuerza para que salga adelante y para que se valore al cine argentino en la Argentina como debe ser. Justamente ahora se estrenaron muchas películas argentinas muy buenas y que recorrieron el mundo. Además de estas que nombramos, en las cuales participo yo, por ejemplo, Los delincuentes. Hay muchas películas, por lo que es un momento contradictorio, porque hay muchos estrenos y también, a la vez, mucho temor de cómo sigue todo este movimiento.