“Sabemos que estuvimos en el infierno”

Desde el lunes 1 de febrero a las 22 horas por Crónica TV se iniciará un nuevo programa Seres libres, creado, conducido y dirigido por Gastón Pauls. Confiesa: “Desde que tengo uso de razón siempre me gustó hablar con la gente. Me interesa charlar con las personas. Queremos mostrar qué otra vida es posible. Además estamos armando una plataforma digital para ayudar y derivar a lugares donde se hacen tratamientos efectivos”.

Subraya: “En el 2019 hablé en total frente a cien mil personas en un año y pensé que esa cantidad es un punto de rating. Por eso se me ocurrió el poder de la televisión, para alertar. Sentí que era una buena oportunidad para hablar de esto en un programa, porque salvo informes periodísticos nunca hubo algo que hablara sólo de este tema. Lo ofrecí en varios canales, pero no les pareció interesante hasta que llegué a Crónica TV. No me pusieron condicionamientos. Desde agosto empezamos a pensarlo y en octubre, noviembre, iniciamos las entrevistas”.

—¿Por qué esta necesidad?

—Es una punta más de mi recuperación. Ya llevo trece años en este proceso diario porque nadie tiene comprada la recuperación. Es una enfermedad que lamentablemente no tiene cura, solo tratamientos y procesos para recuperarse. Hace cuatro años estoy dando charlas en todo el país. Fui descubriendo que lamentablemente la situación en relación al consumo está absolutamente desmadrada, fuera de cause, con chicos de seis años con pasta base. No estamos viendo la gravedad del tema.

—¿Cómo fue la elección de los entrevistados?

—Sabía que mucha gente del medio estaba como yo, en tratamiento hace años y que habían logrado salir. Además sumamos reportajes a no famosos en distintos barrios, desde Ciudad Oculta hasta Recoleta. Queremos mostrar de manera abierta que es una problemática que excede los estratos sociales, elecciones sexuales y religiones. El programa tendrá una parte en vivo, estaré en el piso todos los lunes presentando y hablando en primera persona.

—¿Tuviste dificultad para conseguir los testimonios?

—Me encontré con sorpresas, con gente que yo no sabía que había consumido. Todavía estamos en este país en una etapa donde salvo contados casos cuesta reconocer que uno pasó por una situación así. Tal vez por el qué dirán, o el juicio social y hasta mediático. Uno se expone y no siempre la interpretación en los medios de comunicación es la más respetuosa, en algunos casos se busca sangre. Nuestro programa es lo contrario. Sabemos que venimos de la oscuridad y nos alejamos diariamente de ella. Queremos vivir en la salud y la luz: tratamos de transmitir este mensaje. Queremos que se pierda el miedo de hablar este tema. Adicción es no decir. Si seguimos en una sociedad que no dice seguiremos siendo todos adictos, de alguna manera.

—Las dos grandes adicciones: ¿son la droga y el alcohol?

—Nuestra intención es hablar de todas, también la del juego, a la comida, al sexo y a las pastillas. Mostrar lo dependiente que somos de algo, para tapar vacios.

—¿La violencia tiene que ver con el consumo?

—No tengo ninguna duda: todos los finales de consumo son trágicos. No hay finales gloriosos. Es muy fácil señalar y decir que los pibes estaban borrachos, pero no dicen que desde las cuatro de la tarde hay publicidades de bebidas alcohólicas donde muestran a la gente riéndose. No se ve cuando suben a un auto y matan a cuatro personas. La primera violencia se genera en uno mismo, pero de adentro va hacia afuera.



La ayuda de Nación y de la Ciudad de Buenos Aires

Aclara Gastón Pauls: “Contá con nosotros me lo dijeron tanto en el Gobierno de la Nación como en la Ciudad, los dos extremos políticos”. Compartirá pantalla, ya que la Televisión Pública le pidió autorización para pasar Dos solos (2015) que ahora emite los domingos a las 19 horas. Fue ahí donde se vio el encuentro entre Pauls y Maradona. Subraya: “Era amigo personal de Diego y lo sigo siendo de su familia. Esa entrevista fue reveladora y él estaba muy feliz. Ahí dijo: ‘Si no la probaste, no la pruebes, porque entrás y no podés salir’. Todos los que vivimos el consumo y tenemos buen corazón, no se lo deseas ni a tu peor enemigo. Sabemos que estuvimos en el infierno. Adicción viene de adictus, quienes eran los esclavos en Roma. Hay que hablar para liberarse. Ahora no tengo ninguna duda que las adicciones son una enfermedad social, el que la padece es el fusible en una familia”.

Recuerda Pauls: “Iba a filmar seis películas en el 2020, dos en Chile, otras dos aquí, una en España y otra en Colombia. Obviamente se cancelaron. Hay todavía mucha incertidumbre cómo se va a retomar el mundo audiovisual aquí. Tengo la bendición de estar trabajando en la película John Lennons de José Cicala, con regalos como compartir una jornada con Nito Mestre. Es una comedia disparatada nos reímos mucho mientras grabamos”. En el elenco también están Javier Parisi, Luciano Cáceres, Luis Machín, Eduardo Calvo, Betiana Blum, Malena Guinzburg y Pachu Peña, entre otros. “Haré en marzo una serie en Chile sobre la banda de rock Los prisioneros, producida por Movistar”, finaliza.