De qué se trata el anuncio de Elon Musk ¿Un circuito integrado o chip implantado en un cerebro?

La compañía dedicada a innovaciones médicas, Neuralink, es noticia por el implante de un chip cerebral que cambiará la vida de las personas que padecen dolencias neurológicas complejas. Según el CEO Elon Musk, el intento de incorporar el circuito integrado fue exitoso.

Elon Musk visitó Auschwitz y reconoció que fue "francamente ingenuo" sobre el antisemitismo

Los experimentos iniciaron cuando la empresa consiguió la autorización de la FDA para poder aplicar sus investigaciones a las personas que se ofrezcan a someterse al tratamiento.

Al lograrlo, el milmillonario realizó un posteo en la red social X (ex Twitter), de la que también es accionista mayoritario. En su publicación aseguró que el voluntario se encontraba en un proceso de recuperación favorable y que la actividad cerebral que se registraba era "prometedora”.

Más de la mitad de los seguidores de Elon Musk podrían ser falsos

Sin embargo, es relevante subrayar que aún no está constatado científicamente que el procedimiento llevado a cabo por Neuralink sea un verdadero avance. Estos es porque la empresa aún no publicó los detalles del método aplicado. Y por ende, su actuación todavía no pudo ser evaluada por otros investigadores.

Telepathy: cómo funciona y por qué puede cambiar la vida de las personas

El estudio que llevó a este hallazgo duró 6 años. Durante esta instancia se utilizó un robot que se encargó de insertar mediante un mecanismo quirúrgico 64 hilos flexibles, que al comparar eran más finos que un cabello humano.

Los mismos, según Neuralink, eran colocados en una parte del cerebro que controla la "intención de movimiento".

Acusan a Elon Musk de consumir drogas ilegales y en SpaceX y Tesla temen que pueda dañar sus negocios

Este implante está alimentado por una batería que se puede cargar de una manera inalámbrica. Su función es registrar y transmitir señales cerebrales hacia una aplicación que decodifica cuál es el movimiento que la persona desea realizar. Es decir, permite que se pueda controlar cualquier dispositivo utilizando únicamente el pensamiento.

En su publicación en X, el magnate sudafricano aseguró que "Los primeros usuarios serán personas que hayan perdido la funcionalidad de sus extremidades". Así mismo, estableció una comparación para que se entienda la trascendencia de este nuevo procedimiento "Imagínese que Stephen Hawking pudiera comunicarse más rápido que un mecanógrafo o un subastador. Ese es el objetivo". El científico al que mencionó Musk padecía de ELA, que es una enfermedad en el cual las neuronas motoras, al desgastarse o morir, ya no pueden enviar mensajes a los músculos