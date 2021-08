Once mujeres declararon contra Andrew Cuomo, quien por ahora no piensa renunciar

Once son las mujeres que acusaron a Andrew Cuomo de haberlas manoseado, besado sin habérselo permitido, e incluso de comentarios fuera de lugar. Por esta situación, el actual gobernador de Nueva York fue investigado y desde el presidente norteamericano como otros integrantes del Partido de Demócrata consideraron que debería renunciar al cargo.

Algunas de las denunciantes.1.Karen Hinton.2.Lindsey Boylan.3.Charlotte Bennett.4.Alyssa McGrath.5.Anna Liss. 6.Anna Ruch.

La investigación que ubica a Andrew Cuomo como protagonista de las acciones mencionadas contra once mujeres que trabajaron en su oficina o equipo, se hizo en cinco meses. Y una de las conclusiones fue que el gobernador de Nueva York creó un lugar de trabajo "tóxico" y que se tomaron represalias ilegales contra la primera persona que hizo pública su acusación contra el político. En las 168 páginas que tiene el informe lo que se reveló fue “un patrón de conducta perturbador por parte del gobernador; estas 11 mujeres se encontraban en un entorno laboral hostil y tóxico,” dijo Letitia James, abogada general del estado de Nueva York y también demócrata.

Joe Biden cree que Andrew Cuomo debería renunciar a su cargo.

Por el momento, Cuomo expresó que la renuncia al cargo no está en sus planes y negó haberse comportado de manera inapropiada. "Los hechos son muy diferentes de lo que se ha detallado en el informe”, dijo el político. Según él, quienes lo acusan malinterpretaron sus palabras, gestos y comportamiento. Para Cuomo, ese comportamiento que le cuestionan siempre tuvo la intención de transmitir calidez a las mujeres. A los 63 años, Cuomo es una “figura estrella” del Partido Republicano dado que va por su tercer mandato como gobernador de Nueva York. En 2020, su perfomance durante los primeros días de la pandemia incluso potenciaron su imagen. Ya no. De hecho, mencionado como posible candidato presidencial para suceder a Joe Biden, este presente complica o incluso anula cualquier aspiración a ocupar la Casa Blanca.

Anne L.Clark, Letitia James y Joon H. Kim, responsables del informe que complica a Andrew Cuomo.

Entre las mujeres que aportaron su testimonio en la investigación está Lindsey Boylan. Ella trabajó de 2016 a 2018 en un área del departamento económico de la gestión de Cuomo. Según detalló, el gobernador la besó en la boca de imprevisto en su oficina de Manhattan, le manoseó el cuerpo, las piernas, la cintura y la espalda, y una vez le sugirió jugar al “strip-poker” durante un vuelo laboral. Cuando Lindsey Boylan hizo público esto en diciembre de 2020, quisieron desacreditarla.

Lindsey Boylan dijo que Cuomo una vez le sugirió jugar "strip-poker" en un vuelo laboral.

Charlotte Bennett, también ex asistente ejecutiva y asesora de políticas de salud de Andrew Cuomo, declaró en febrero último a The New York Times su caso. Esta joven de 25 años dijo que el gobernador le sugirió que estaba abierto a relacionarse con mujeres jóvenes a punto tal que ella sintió que él quería tener sexo con ella. También que una vez, él le pidió que hiciera flexiones, y ella lo hizo. Ella le comentó esto al jefe de personal y la cambiaron de área.

Charlotte Bennett dijo que Cuomo una vez le hizo hacer flexiones en la oficina.

Con 35 años, Ana Liss trabajó como asistente de políticas y operaciones para Cuomo entre 2013 y 2015. El gobernador, según dijo, a veces la llamaba “cariño”, le preguntó si tenía novio, le toqueteó, le besó la mano y algunas veces las mejillas. Según los investigadores que hicieron el informe, Liss no hizo denuncia alguna mientras trabajaba para Cuomo por temor a “ser condenada al ostracismo o despedida". Karen Hinton fue asistente de prensa de Andrew Cuomo cuando él era ministro de Bill Clinton. En su caso, ella dijo –incluso a The Washington Post– que él le dio una abrazo por demás intimidante en un hotel, en diciembre de 2000. Alyssa McGrath es asistente de Andrew Cuomo y en marzo último, le dijo a Times que Cuomo miró por debajo de su camisa, le preguntó si era casada o soltera, la dijo que era hermosa. También que la besó en la frente y la agarró fuerte de la cintura mientras hacían una foto durante una fiesta.

Ana Liss trabajó con Cuomo de 2013 a 2015 y declaró en la investigación sobre el gobernador de Nueva York.

Mariann Wang, abogada de Alyssa McGrath, también representa a otra de las denunciantes, Virginia Limmiatis. Enterada de la investigación judicial que había sobre Andrew Cuomo, esta empleada de una empresa de energía sumó su declaración, según dijo, cuando lo escuchó decir que él “nunca había tocado a nadie de manera inapropiada”. Limmiatis declaró que Cuomo le tocó las tetas en un evento ecologista que se hizo al norte del estado de Nueva York. Si bien Anna Ruch tampoco es empleada de la gobernación de Nueva York, sí declaró en la investigación. Según esta mujer de 33 años, en una boda, Andrew Cuomo la avanzó y le plantó un beso no pedido en la mejilla. Y también hay otras tres mujeres cuyos nombres no se hicieron públicos que también dieron cuenta de hechos que califican como conductas inapropiadas por parte de un funcionario público.

EI / ED