Diosdado Cabello, duro contra Alberto Fernández: "Si usted es tibio, asúmase"

En una nueva embestida contra el Gobierno argentino, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, calificó esta semana de "tibio" a Alberto Fernández. Además, mientras el kirchnerismo duro pide la liberación de los "presos políticos", el militar bolivariano criticó que Milagro Sala continúe presa tras un año de gobierno peronista.

"Me hizo alguien un comentario... al Presidente de Argentina no le gusta que le digan que es tibio, pero sí le gusta hacerse el loco cuando a Venezuela la llaman dictadura y su canciller cada vez que puede declara contra Venezuela. Ellos saben que aquí no hay una dictadura, aquí ganó un Presidente como ganó él allá y nosotros exigimos respeto", cuestionó durante la última emisión de su programa televisivo Con el Mazo Dando.

Diosdado Cabello lapidó luego a Fernández y lo comparó con Néstor Kirchner: "Tiene la piel delicadita. Yo afortunadamente soy libre, señor Fernández. ¡Afortunadamente! Da tristeza que en escenarios donde Argentina y Venezuela iban juntos cuando estaban el comandante (Hugo) Chávez y Kirchner, ahora la tibieza da por andar separados, no por culpa de Venezuela, precisamente", dijo.

Venezuela: Argentina opta por el silencio sobre la legitimidad de las elecciones

En este marco, el venezolano expresó: "No se moleste, señor Fernández. Si usted es tibio, asúmase. Nosotros somos revolucionarios, calientes, hervimos, nuestra sangre está hirviendo. No andamos con medias tintas ni guabineos, aquí en Venezuela nosotros tenemos firmeza, no nos acomodamos para sonreírle a los jefes".

Por último, se refirió a la dirigente jujeña Milagro Sala. "Ella está presa todavía, vale. Cuatro años con Macri y uno con el señor Fernández, y no pasa nada en la justicia argentina", criticó.

Los ataques verbales del número dos de Venezuela no son nuevos. A principios de diciembre, también afirmó: "Muchos están peleados ahí con el presidente. El presidente de la Argentina es así como tibio, no sé, ¿verdad?. De tibio pa' frío. Cuidado si frío nada más. Pero no es Macri, al menos.

AB/FF