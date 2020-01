Egipto estalla de ira con el video de una mujer abusada "en manada" en la calle

Egipto, un país donde la mayoría de las mujeres dice no sentirse segura en las calles, estalló de indignación tras la publicación de un video en las redes sociales que muestra a una enorme multitud de hombres agrediendo sexualmente a una mujer durante las celebraciones de Año Nuevo.

El video, grabado en la ciudad Mansoura (norte del país), se volvió viral después de ser publicada en las redes sociales y atrajo la atención sobre la problemática del acoso sexual que enfrentan las mujeres egipcias.

Las imágenes muestran a la víctima de pie en lo que parece ser un local comercial mientras una multitud se reúne en las afueras esperando su salida. Luego se la ve en el centro de una densa multitud, gritando y tratando de avanzar hacia un automóvil mientras decenas hombres de todas las edades abusan de ella.

En el video, algunos de los hombres parecen estar tratando de alejar a otros de la mujer y llevarla a un lugar seguro en el automóvil y la víctima fue capaz de abrirse paso hasta la puerta de su auto y escapar. La policía local confirmó la autenticidad de las imágenes y abrió una investigación, diciendo que usarían la película para identificar a los atacantes de la mujer.

“Necesitamos leyes reales”

El video provocó indignación después de volverse viral en las redes sociales. "Son animales, juro que no tienen moral. Solo piensan en las mujeres como herramientas de placer y seducción. Si estos animales ven a una mujer extranjera, no se acercarán a ella independientemente de lo que pueda estar usando, porque saben que habrá fuertes repercusiones", escribió una mujer en árabe.

"Desafortunadamente, ellos saben que a nadie le importa una mujer egipcia y que al final se le echará la culpa", agregaba la mujer. Otra usuaria de las redes escribió: "Juro que esto es aterrador. Si hubiera leyes reales que la protegieran, esto nunca hubiera sucedido".

Las encuestas muestran que, al igual que en India, donde los abusos sexuales y las violaciones en grupo se tornaron una cuestión de Estado, que muchos hombres y mujeres en Egipto, todavía un país conservador, dicen que el acoso está justificado si una mujer se viste "provocativamente".

Las últimas encuestas realizadas en Egipto muestran que una gran mayoría de las mujeres no se sienten seguras en las calles. En teoría, el contacto sexual no deseado es punible según la ley egipcia con un mínimo de un año en prisión y una multa, pero muchos protestan alegando que esas esas leyes no se aplican. Además, la mayoría de víctimas se niega a denunciar por miedo al estigma.

Durante la Primavera Árabe y en años posteriores, la agresión sexual fue un problema particular en muchas de las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en Egipto, ya que se utilizó para intimidar a las mujeres manifestantes. El gobierno endureció las leyes contra el acoso en 2014, incluyendo una definición más amplia de este delito, el cual ahora es castigado hasta con cinco años de cárcel.

D.S.