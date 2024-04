El hijo menor de Lula da Silva fue denunciado por violencia de género y recibió una perimetral

Luis Claudio, el hijo menor del presidente de Brasil Lula da Silva, fue denunciado por su expareja por violencia de género y, si bien lo desmintió alegando "daño moral", recibió una orden de alejamiento mientras avanza la investigación judicial.

El mandatario brasileño venía lidiando con otros coletazos judiciales luego de que la justicia fallara a su favor en una denuncia por "daño moral" presentada por el expresidente Jair Bolsonaro. Pero el nuevo dolor de cabeza provino del seno familiar luego de que su exnuera, una médica psiquiatra de Río de Janeiro, demandara al menor de sus cinco hijos por agresión psicológica tras haber descubierto una supuesta infidelidad.

El demandado, que es empresario y dirigente del fútbol, tildó de "fantasiosas" las declaraciones de su expareja, según una nota que publicó en sus redes sociales con el sello de sus abogados. En la denuncia, la médica incluyó una presunta mención al líder del Partido de los Trabajadores que habría hecho Luis Claudio para forzarla de desistir de la demanda, ya que "sería protegido" por ser el hijo de Lula.

Luis Claudio da Silva (vestido con remera negra) es el menor de los cinco hijos de Lula da Silva y su difunta esposa Marisa Leticia.

Los detalles de la denuncia contra Luis Claudio, el hijo menor de Lula da Silva

La médica Natália Schincariol denunció al hijo del mandatario por agresiones como "amenazas e insultos constantes" y "un codazo en la zona del estómago", según la denuncia presentada ante la policía y divulgada por la prensa. La agresión se habría desatado después de que revisara el celular y descubriera varias "traiciones" por parte del hijo del presidente.

"Descubrí 30 traiciones suyas por WhatsApp y luego empezó con violencia psicológica, no quería salir de mi casa", dijo Natália, según medios locales, que vivía junto a Luis Claudio en un departamento en la metrópoli de San Pablo. "Me dio un codazo para que soltara mi celular. Me tiró el codo para que soltara el celular porque había descubierto todas las traiciones, descubrí quién era", agregó.

La Secretaría de Seguridad de Sao Paulo confirmó que la mujer, de 29 años, "registró una denuncia contra su compañero, de 39 años, por los delitos de violencia doméstica, amenaza, agresiones físicas, violencia psicológica contra la mujer e injuria".

"Las acciones habrían comenzado en enero de este año", indicó la dependencia gubernamental a AFP. Por este motivo, la justicia emitió una serie de medidas contra Luis Cláudio da Silva, incluidas una orden de alejamiento y la prohibición de contactar a su pareja por cualquier medio, indicó la letrada Gabriela Schievano Sançana.

La decisión fue tomada de urgencia por el Tribunal de Justicia de Sao Paulo, que consideró "verosímil" y "coherente" la denuncia presentada el martes contra el hijo menor del presidente, detallaron medios locales.

Por otro lado, la demandante aseguró que el hijo de Lula citó al presidente para amenazarla. "Si le cuentas a alguien que te traicioné, mi padre te acabará, mi familia te acabará, el juez se pondrá de mi lado porque soy hijo del presidente", dijo, según información del medio brasileño Metropoles.

No es la primera vez que el presidente Lula da Silva debe enfrentar escándalos ligados a su hijo menor. En su primera presidencia, Luis Claudio fue criticado por haber llevado de vacaciones a sus amigos al Palacio de la Alvorada.

"Dirá que estoy mintiendo y acabará con mi vida. Él tiene poder, yo no soy nadie. Tengo miedo de lo que va a decir, porque es sucio, es bajito", declaró la médica, mientras que afirmó que no creía que Lula defendiera a su hijo y que su partido "no tiene nada que ver" con el caso.

Schincariol, que trabaja de médica y realiza voluntariados, "no pretende obtener ningún beneficio económico" a partir de la denuncia sobre hechos que ocurrieron "de forma ajena a su voluntad", indicaron sus abogados en un comunicado.

"Daños morales": el descargo de Luis Claudio da Silva

Luis Cláudio da Silva, empresario y director del club regional de fútbol Parintins, del estado de Amazonas (norte), divulgó en sus redes sociales una nota firmada por sus abogados que rechaza las "fantasiosas declaraciones" de la médica, sobre "agresiones falsas y fantasiosas".

Sus abogados indicaron que las acusaciones son "mentiras" y que "serán tomadas medidas legales" ante ya que representan "calumnia, injuria y difamación", e incluso "daños morales".

Luis Cláudio, de 39 años, es el menor de los cinco hijos del presidente brasileño, y uno de los tres del matrimonio con Marisa Letícia, primera dama brasileña entre 2003 y 2011, y fallecida en 2017.

