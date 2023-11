En Brasil, lulistas y bolsonaristas esperan ansiosos el debate entre Massa y Milei

Por primera vez en la historia brasileña, el último debate entre los candidatos a presidentes de Argentina, Sergio Massa y Javier Milei, será transmitido en vivo por un canal brasileño. Se trata de la Band News, una emisora de noticias que figura junto a su competidora Globo como las dos TV que más crecieron en audiencia el año pasado. Los principales medios periodísticos ya comenzaron a registrar en tiempo real la disputa entre Sergio Massa (de UP) y Javier Milei (LLA). A este último decidieron también llamarlo “El Loco”, a imagen y semejanza de cómo lo han bautizado los argentinos y los grandes diarios internacionales.

¿Qué los atrae de la disputa? En gran medida les recuerda lo ocurrido el 30 de octubre de 2022, cuando estuvo en juego por quién doblaban las campanas en Brasil: si Lula da Silva o el ex presidente Jair Bolsonaro. Sin embargo, aquellos más politizados se sienten “absorbidos” por las consecuencias directas de esta contienda en Brasil, tanto del lado del gobierno Lula como del “bolsonarismo”. Un triunfo del “Loco” Milei cambiará en forma radical el escenario sudamericano y pondrá al Mercosur directamente en remojo. Vale recordar la confrontación del ex jefe de Estado brasileño con Alberto Fernández, de quién se diferenciaba esencialmente en el aspecto ideológico.

Debate final: reglas estrictas y “a la brasileña”

Los buenos nexos entre los gobiernos argentino y brasileño de ese período duraron apenas durante 2019, último año de Mauricio Macri en la Casa Rosada. La sintonía entre ambos mandatarios permitió por ejemplo la celebración formal del primer tratado de libre comercio entre los bloques sureño y europeo. Ya pasaron más de cuatro años de aquel acontecimiento, celebrado con bombos y platillos por ambos lados, pero habrá que esperar a fin de año para saber si el acuerdo prospera o está destinado a dormir en los archivos de la historia. Si al principio fue la Unión Europea la que opuso objeciones y condicionamientos; ahora son Brasil y Argentina los que demandan cambios.

Nadie duda que, para algunos pocos sectores del establishment del Mercosur, una presidencia argentina en manos de Javier Milei sería ideal. Entre otros detalles porque su concepto de “libre comercio” le permitiría firmar sin reparos parágrafos del convenio con la Unión Europea que atentan directamente contra sectores industriales y agrícola-ganaderos de nuestra región. No por acaso, en una conferencia con periodistas del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI), la eventual futura canciller de LLA, Diana Mondino, puso el tema de ese tratado en el primerísimo lugar de las prioridades del Mercosur. Para quienes tienen memoria, esto guarda semejanzas con las grandes concesiones a los europeos en 2019, realizadas por el tándem Macri-Bolsonaro.

De hecho, esta corresponsal ha vivido de forma personal la adhesión de las “castas” ultraliberales brasileñas al “Loco”: un político de San Pablo, de raigambre ultraderechista, le “dio la espalda” a esta periodista cuando insinuó “riesgos democráticos” en caso de un eventual triunfo de Milei.

Sergio Massa, entre la presión a Milei, no arriesgar y buscar el “voto enojo”

Para Bolsonaro y sus hijos, entre ellos el joven diputado Eduardo, Milei sería una gigantesca puerta de salida de la actual situación, en la que se sienten acorralados por las múltiples acusaciones de delitos que habría cometido el padre durante su presidencia. Hay pruebas al canto como la visita de Eduardo Bolsonaro al “libertario”, en una reunión donde le demostró gran amistad. Pero también J.M.Bolsonaro, que se había encerrado en el ostracismo político, sintió que puede volver a la platea política. Y si Milei llegara por acaso a la Rosada, no hay dudas que será el primero en felicitarlo.

Del otro lado del espinel, es decir, en aquella amplísima franja de partidos que apostó a la democracia en el voto a Lula da Silva, hay un miedo profundo al “Loco” y una “gran esperanza” de que gane Sergio Massa. Apostar al hombre de Unión por la Patria, se dice en esos ámbitos, es “imprescindible” para conjurar la “debacle” argentina que sobrevendría si el poder queda en manos de su contrario. Ni hablar de la presunta ruptura de relaciones con Brasil que representa Milei, quien mostró una ausencia total de diplomacia al calificar a Lula de “comunista y mafioso”, para luego advertir que no dialogará con el presidente brasileño.

La pelea final: Massa y Milei se disputan los indecisos en un debate que puede ser definitorio

Para el diario de centro Estado de Sao Paulo, Massa es “el candidato de la izquierda de la Argentina”; y cada vez que escribe sobre el tema, no olvida subrayar que “la campaña de UP recibió el refuerzo de estrategas que llevaron adelante la del PT en 2022”. En la visión de este medio, “estos publicistas brasileños pusieron el énfasis en asociar una victoria de Milei a las armas y a la destrucción de los derechos de los ciudadanos”. Todo esto es lo que llevó al postulante de extrema derecha a decir en las redes sociales que “La casta roja tiembla”, en un mensaje directo al gobierno de Lula. No es casual que Milei afirme, en ese contexto, quiénes serán sus grandes aliados internacionales: Estados Unidos, Israel y “el mundo libre”. Como advierte el diario Folha de Sao Paulo, “el peronista Massa apostó a utilizar las relaciones de Argentina con Brasil, y a mostrar< que Milei sería un desastre porque pretende romper los lazos entre ambas naciones”.

Folha se interroga: “¿Quién va a ganar en Argentina?”. Y se responde: “Es difícil encontrar un veredicto”. Recuerda luego las semejanzas con la contienda de Lula y Bolsonaro en 2022. “La pelea, según indicaban entonces las encuestas, era voto a voto”. Y de hecho fue lo que ocurrió. En aquello que todos los medios locales coinciden es que Milei se apropió de las consignas de su adversaria y actual avaladora Patricia Bullrich, quien durante las Paso hizo cuestión de reiterar una y otra vez: “Nosotros somos el cambio”.