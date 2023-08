Fue secuestrada al nacer y entró al altar con su padre biológico y quien la crió: "Somos humanos y aceptamos lo que sucedió"

Una mujer de 26 años, nacida en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, fue noticia al decidir llegar al altar junto a su padre biológico y a su padre adoptivo, esposo de la mujer que la secuestró cuando recién había nacido. “Todos hemos madurado, nos hemos dado cuenta de que somos humanos y finalmente estamos aceptando lo que sucedió”, sostuvo la joven.

La historia de Miche Zephany Sheldon es difícil. Ella nació el 27 de abril de 1997 y fue secuestrada por Lavona Solomon en el Hospital Groote Schur, Ciudad del Cabo, tres días después.

Durante los 19 años siguientes, fue criada por Lavona y Michael, sin tener idea de que era hija biológica de otra familia.

Miche Zephany Sheldon, de 26 años.

Cuando decidió contraer matrimonio, quiso que sus dos padres la acompañaran en ese día importante. Se casó con Justin el 21 de marzo de 2023, y tanto Michael como Morne acompañaron a Miche al altar. “Mi padre biológico no estaba muy feliz al principio. Pero este día fue todo sobre mí y mi relación con mi esposo. Finalmente dijo que sí por mí”, contó, según reportó MailOnline.

“Michael había sido mi padre toda mi vida. Estoy tan contenta de que Morne haya abierto su corazón para caminar junto a él por el pasillo”, dijo.

La mujer que crió a Miche la secuestró cuando tenía tres días de nacida

Lavona Solomon, quien secuestró a Miche, cumple actualmente una sentencia a 10 años de prisión por el delito.

Fue arrestada después de que una prueba de ADN, en 2015, revelara que ella y su esposo, Michael, no eran los padres biológicos de Miche.

Lavona tenía problemas de fertilidad en la época en que nació Miche: había tenido un aborto espontáneo tardío y sacó a Miche de su cuna en la sala de maternidad, vestida de enfermera.

Si bien Miche ya no tiene ningún contacto con la mujer que la crió, no la ve como una criminal. “No veo a la madre que me crió como criminal y malvada. Todos resultaron heridos en el proceso. Todos necesitábamos curarnos”.

Miche Zephany Sheldon durante su adolescencia, con Michael, el esposo de la mujer que la secuestró.

Cómo se enteró de su verdadera identidad

La revelación para Miche llegó cuando se encontró con otra chica muy parecida a ella, que iba a su misma escuela: Cassidy. Esto llevó a los trabajadores sociales de la escuela de Miche a pedirle que se hiciera una prueba de ADN.

Allí se llegó a la conclusión de que las adolescentes eran hermanas y que la pareja que la criaba no eran sus verdaderos padres. Lavona fue arrestada poco después y está previsto que la liberen de la prisión de mujeres de Worcester el 18 de agosto de este año.

Miche con su hermana Cassidy: se conocieron en la escuela y sospecharon que podían ser hermanas por su parecido físico.

Miche conoció a sus padres biológicos el 25 de febrero de 2015, cuando tenía 17 años, pero no sintió una conexión instantánea con ellos."Fue extremadamente difícil, porque creciste pensando que esta es tu familia", dijo.

“Cuando conocí a mis padres biológicos, no había esa conexión. Lo estaba buscando, pero al principio no lo sentía. Fui criada por Lavona y Michael toda mi vida”, explicó la joven sobre la difícil situación que vivió al enterarse de su verdadera identidad.

Esta tensión, dijo, también estuvo presente entre ambas familias: “Realmente tuve que adaptarme a tener dos padres diferentes en mi vida. Pero sabía que quería que ambos me acompañaran por el pasillo cuando me casara".

“La relación entre mis dos familias está mejorando. Ahora se llevan bien: todos hemos madurado, nos hemos dado cuenta de que somos humanos y finalmente estamos aceptando lo que sucedió. Mostramos respeto mutuo el uno al otro, y todos somos muy comprensivos", expresó.

