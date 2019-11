Impeachment: la Casa Blanca ya está preparada

EFE

La Casa Blanca aseguró ayer que está “preparada” ante un probable juicio político contra el presidente Donald Trump, después de que la Cámara Baja aprobara el jueves una resolución que sienta las bases para iniciar este proceso.

“Estamos preparados ante un juicio político”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, en una entrevista con la cadena de televisión Fox News. En ese sentido, la vocera recordó que la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, “ha dejado muy, muy claro” que este hemiciclo va a votar para sacar adelante un proceso de destitución contra Trump.

La Cámara Baja del Congreso, de mayoría demócrata, es la que debe decidir si se somete al mandatario a un “impeachment”, mientras que el juicio político en sí se celebraría en el Senado, de predominio republicano, por lo que es complicado que finalmente Trump sea destituido.

Grisham expresó su esperanza de que los demócratas se comporten con sentido común, ya que, en su opinión, están tratando de iniciar un proceso de destitución contra el presidente, pese a que “no ha hecho nada malo”.

Comités. Seis comités de la Cámara Baja conducen actualmente una investigación para ver si se lleva a Trump a un juicio político por presiones a Ucrania para que desarrollara pesquisas contra uno de sus principales rivales políticos, el exvicepresidente Joe Biden, uno de los aspirantes demócratas a la Presidencia, y su hijo por supuesta corrupción en este país del este de Europa.

La Cámara de Representantes aprobó el jueves una resolución que formaliza el proceso para abrir un juicio político, que permite audiencias públicas y da más poder a los republicanos en la investigación contra el mandatario.

Por 232 votos a favor y 196 en contra, la cámara sacó adelante un texto que marca una hoja de ruta, aunque no un calendario, para continuar con esa indagación, que hasta ahora se ha desarrollado a puerta cerrada y bajo reglas marcadas por la mayoría demócrata.

Grisham descartó que la celebración de juicio político vaya a ser “una conclusión predeterminada” de la investigación, pero señaló que la Casa Blanca lo espera.

“No diría que es una conclusión predeterminada, diría que es lo que estamos esperando”, indicó la portavoz.

Ucrania. Las pesquisas se centran en la llamada del 25 de julio que Trump tuvo con su homólogo ucraniano, Vladímir Zelenski, en la que le pidió que investigara a Biden y a su hijo Hunter; y en si el presidente ordenó retener ayuda militar a este país para presionarlo con vistas a que cumpliera esa petición con fines políticos. Trump ha insistido en todo momento que él no hizo nada malo y que no hubo “quid pro quo” (expresión latina que significa dar algo a cambio de otra cosa) con Ucrania.Por su parte, el principal asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, advirtió ayer que este proceso está dañando las finanzas del país. “Creo que la historia del ‘impeachment’ con sus altibajos ha dañado el mercado de valores”, consideró Kudlow, y alertó que “los inversores no quieren un cambio en la política económica”.El asesor, que tachó de “injusto” todo el proceso, afirmó que ha leído varias veces la transcripción de llamada de Trump con Zelenski y apuntó que “no hay ningún problema. No hay ningún problema legal. No hay ningún problema digno de un juicio político”.

En una entrevista publicada en las últimas horas por el diario The Washington Examiner, el propio Trump describió los esfuerzos de los demócratas para someterlo a un “impeachment” de “desgracia” y aseguró que solo están sirviendo para alentar a su base de simpatizantes en su campaña de reelección para las elecciones de 2020.

“Ha revitalizado mi base como nunca he visto”, se vanaglorió el presidente, quien reiteró que sus resultados en las encuestas “son muy buenos”.

De acuerdo con un sondeo publicado ayer por The Washington Post y la cadena de televisión ABC, el 49 % de los estadounidenses cree que Trump debería ser sometido a un juicio político, mientras que el 47 % opina lo contrario.

La encuesta se desarrolló entre el 27 y el 30 de octubre, en ella participaron 1.003 personas y tiene un margen de error de más o menos 3,5 puntos porcentuales.