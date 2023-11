Save the children dijo que en Gaza "los niños no están seguros en ningún sitio”

La guerra en Medio Oriente entre Hamás e Israel transita su día 44 de ataques ininterrumpidos. En este marco, el jefe del equipo especializado en conflictos y ayuda humanitaria de la ONG Save the Children, Marine Lebègue James Denselow, enfatizó que “en Gaza, los niños no están seguros en ningún sitio; no pueden salir de la Franja”.

De acuerdo a datos precisados por la asociación internacional Save the Children, cuatro de cada chicos sufren problemas de salud mental y componen un total de 5.500 de los 13 mil fallecidos en el enclave palestino.

La falta de un lugar dónde refugiarse, la impunidad de salir de un espacio restringido y la violencia en escalada del conflicto bélico, son las causantes de la elevada cifra de menores que han muertos o han sido gravemente heridos.

“Hay más de 9.000 muertos en Gaza, de los cuales, casi 4.000 son niños”, aseveró una periodista

Niños en medio de la guerra entre Hamás e Israel

En este sentido, El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) detalló que “2360 niñas y niños han muerto y 5.364 fueron heridos a consecuencia de los ataques incesantes, es decir, más de 400 niños muertos o heridos a diario. Además, más de 30 menores israelíes han perdido la vida y decenas de ellos continúan secuestrados”, Siendo así, la Franja de Gaza, testigo de las devastadoras consecuencias de la guerra en población infantil.

Según los testimonios de los médicos que ven sus cuerpos frente a frente las lesiones son realmente graves y aseguran que “les cambian la vida por completo, pueden perder brazos, o piernas, órganos, y tendrán que vivir con estos cuerpos dañados el resto de sus vidas, necesitando atención médica y rehabilitación".

“Los niños están más expuestos a las quemaduras, su piel es más fina, tienen menos sangre y sus huesos no son lo bastante fuertes para resistir el impacto de las explosiones”, señaló Marine Lebègue James Denselow

Hamás cifró en más de 10.000 los muertos desde que iniciaron los bombardeos de Israel en Gaza

Niños expuestos a la muerte en la Franja de Gaza

“La situación en la Franja de Gaza es, cada vez más, una mancha en nuestra conciencia colectiva”

La directora regional de UNICEF, Adele Khodr manifestó que “la situación en la Franja de Gaza es, cada vez más, una mancha en nuestra conciencia colectiva” y demandó que “la matanza y la mutilación de niños, el secuestros de menores, los ataques a hospitales y escuela, y la denegación de acceso a la ayuda humanitaria son graves violaciones de los derechos de la infancia”.

Desde Franja de Gaza piden que, "Palestina libre le debe pedir a Hamás que se vaya de Gaza"

En esta línea, desde la entidad transnacional comunicaron que “UNICEF hace un llamamiento urgente a todos las partes para que acuerden un alto el fuego, permitan el acceso a la ayuda humanitaria y liberen a todos los rehenes. Hasta en la guerra hay reglas, debemos proteger a los civiles especialmente a los niños y niñas, y hacer todo lo posible para evitar su sufrimiento en cualquier circunstancia”.

PM CP