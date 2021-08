"Un idiota en el extranjero": la odisea del joven británico varado en Kabul tras el golpe talibán

En vistas de su apetito por los desafíos extremos, el británico Miles Routledge emprendió un viaje a Afganistán con el fin de conocer “los lugares más peligrosos del mundo''. Sin embargo, la odisea del joven comenzó tras el golpe talibán que motivó la caída de Kabul, por lo que quedó varado y tuvo que ser rescatado por el Ejército británico.

"He decidido pasear por Afganistán unos días, nunca he estado antes. Simplemente holgazaneando y tomando el sol. Me parece más pacífico que Londres”, ironizó el joven de 21 años que decidió viajar de vacaciones a Kabul en plena crisis política y militar y pese a que las autoridades de su país lo desaconsejaban.

La odisea de Lord Miles, como es conocido en las redes sociales, comenzó el pasado 13 de agosto cuando llegó a la capital afgana para tomarse unos días y hacer algo “distinto”. En su visita a Kabul, a la que consideró “muy barata”, recorrió un mercado, probó comida local y se sacó fotos con un arma. Las imágenes compartidas en sus perfiles de Twitch, el foro 4Chan y Facebook se hicieron virales rápidamente, despertando la curiosidad de miles de usuarios de todo el mundo hambrientos de contenido de uno de los puntos más calientes del mundo.

El joven británico llegó a Kabul el 13 de agosto de vacaciones a pesar de las advertencias por parte del gobierno británico.

Según contó Routledge, Kabul apareció en una búsqueda en Google y le pareció buena idea, a dos años de haber visitado la zona de exclusión de Chernóbil. A pesar de que el joven sabía de la inestabilidad política del país de Asia central, decidió viajar de todas maneras debido a que no le reembolsaron el dinero del pasaje, con fecha de vuelta para el 19 de agosto.

Lo cierto es que a tan solo dos días de haber aterrizado en lo que ahora es tierra talibán, los planes del joven se vieron interrumpidos por la rápida caída de Kabul, en la que la milicia tomó el poder tras veinte años, algo que sucedió más rápido que lo vaticinado por el gobierno de Estados Unidos tras haber retirado su ejército.

"He tratado de abarcar demasiado y algo no ha salido bien, dando lugar a esta situación. No me convencieron de lo contrario y conocía los riesgos, fue una apuesta que hice y que salió mal a pesar de mi seguridad y mis bromas", lamentó el joven universitario.

En este sentido, Routledge no fue ajeno al caos y los pedidos de rescate, por lo que tuvo que pedir refugio en un edificio gestionado por Naciones Unidas tras señalar que no pudo comunicarse con el personal de la Embajada británica y que se encontraba en un “pequeño aprieto”.

“Estaba completamente preparado para la muerte, lo acepté. Este viaje ha sido una prueba de Dios. Soy muy religioso, así que creo que me cuidarán", contó en sus redes, y aseguró haber sido confrontado por los talibanes en el aeropuerto, quienes prohibieron a los civiles abandonar la ciudad de Kabul y a partir de lo cual surgieron las impactantes imágenes de personas tratando de huir del país que recorrieron el mundo.

"Los talibanes nos dejaron pasar y conocimos a muchos de ellos, todo el mundo estaba sonriendo y saludándose, y algunos incluso se hicieron selfies con ellos”, subrayó el joven que, a través de un video transmitido por Facebook, aseguró haber llegado a Dubái este martes a bordo de un vuelo de rescate del Ejército de Reino Unido junto a otros civiles, y agradeció a los soldados por su "estupendo trabajo”.

El viaje de Routledge no solo fue criticado por cientos de usuarios de las redes sociales que condenaron su temeraria actitud, sino que fue tapa de los principales diarios británicos, tanto online como en papel, como el popular diario británico The Sun, que lo tildó como “un idiota en el extranjero”. Según los medios locales, el joven gastó la suma de 1.300 dólares (más de 230 mil pesos al tipo de cambio paralelo) para conseguir la visa de entrada y los pasajes para su aventura.

