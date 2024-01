El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció este lunes que el Ministerio Público emitió órdenes de detención contra un grupo de comunicadores y activistas por los derechos humanos, entre los que se encuentran la periodista Sebastiana Barráez, corresponsal del medio Infobae, y la abogada defensora de derechos humanos Tamara Suju, por presuntamente estar vinculados en un plan para atentar contra la vida del presidente Nicolás Maduro y del gobernador del estado de Táchira, Freddy Bernal.

En una conferencia de prensa, Saab también anunció órdenes de aprehensión contra Wender Villalobos, Norbey Marin y contra los militares retirados Mario Iván Carratú Molina y José Antonio Colina, a quienes acusó de tener vínculos con “acciones terroristas y la operación Brazalete Blanco".

Nicolás Maduro lo tildó de "error" y Javier Milei le respondió: "Socialista empobrecedor"

"Los delitos por los cuales se les está investigando son: traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de tentativa en la persona del Presidente de la República, homicidio intencional calificado en grado de tentativa en la persona del gobernador del estado Táchira, terrorismo y asociación", señaló el fiscal chavista.

Durante su pronunciamiento, Saab indicó que desde el pasado mes de mayo hasta la fecha se registraron múltiples conspiraciones contra Maduro. En ese sentido, indicó que se llevaron a cabo cinco nuevas conspiraciones. "Producto de la información recabada se solicitó el 19 de enero al Tribunal 2° de Control contra Terrorismo 14 órdenes de aprehensión en contra de los militares y civiles involucrados con estos planes, las cuales fueron acordadas", apuntó.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, adelantó que habrá nuevas detenciones.

Al respecto, el fiscal informó que fueron detenidos el exmilitar Angelo Julio Heredia Gervacio, Guillermo Enrique César Siero, Tomás Martínez Macías y Carlos Jesús Sánchez Vázquez, Ronald Alejandro Ferrer Vera, Guillermo Henry César Siero, Tomás Martínez Chico y Diana Desiree Victoria Justo. Además, precisó que desde mayo fueron detenidas un total de 31 personas entre civiles y militares.

Saab relató que el pasado 16 de enero fue detenido Heredia, que tenía dos órdenes de aprehensión, una por la jurisdicción militar y otra por la jurisdicción civil. Al examinar el contenido de su celular, las autoridades descubrieron que estaba participando en un plan para atacar una Brigada de Infantería.

El objetivo era tomar el control de su armamento y atentar contra la vida del gobernador Freddy Bernal, para luego "iniciar una escalada de actos terroristas hasta atentar contra la vida del Presidente Nicolás Maduro, indicando el vaciado la participación directa de varios militares y civiles"

Javier Milei le respondió el "halago" a Nicolás Maduro

En esa línea, mostró una serie de videos donde los implicados confesaban detalles del plan. "El plan de Heredia y su equipo era arrancar las horas finales en las últimas horas de 2023 y explotar todo el primero de 2024. Es decir, bañar de sangre el país comenzando el año", manifestó.

Y agregó: "Querían el factor sorpresa. Iban a arrancar en Táchira; luego en Barinas y así sucesivamente hasta llegar a Caracas. Esto fue desmantelado por los cuerpos de inteligencia y las autoridades del Estado que le han hecho seguimiento a lo ocurrido en los últimos años".

Sumado a esto, adelantó que se realizarán nuevas detenciones: "Hay grupos que se autodenominan políticos pero que pertenecen al ala más radical de la oposición, que se alegran de esto. Son lacayos, están investigados y está determinada su participación en el guion".

Según Saab, el grupo de detenidos quería "el factor sorpresa" para ir escalando los presuntos actos terroristas hasta atentar contra la vida del presidente Nicolás Maduro.

Por su parte, Suju se pronunció en las redes sociales respecto a su orden de detención. En ese sentido, apuntó contra el fiscal, a quien calificó de "patético" y lo tildó de ser "el defensor de los crímenes de lesa humanidad que comete la Tiranía"

"Aunque usted no lo crea, Tarek William Saab me acusa de traición a la patria, terrorismo, etc., por supuestamente ‘legitimar mediáticamente acciones’ como colaboradora del show nuevo, por denunciar la Desaparición de Anyelo Heredia, que hasta el día de hoy, finalmente admitieron que lo tenían", escribió en X (antes Twitter).

"El Fiscal de la Dictadura continúa criminalizando el trabajo de los abogados y defensores de DDHH, porque es lo que les falta por controlar para que la gente en el país se sienta totalmente indefenso. La familia y funcionarios hartos de ver como siguen cometiéndose crímenes de lesa humanidad son mis mejores fuentes de Información”, concluyó.