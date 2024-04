Video: murió una turista estadounidense tras ser atacada por un elefante durante un safari en Zambia

Una turista estadounidense de 79 años murió tras ser embestida el sábado pasado por un elefante macho en el Parque Nacional de Kafue, en Zambia. El hecho quedó registrado por el celular de una de las víctimas. Allí, se observa el momento en el que el mamífero corre hacia el carrito en el que viajaban seis turistas y el guía durante varios metros. De repente, el vehículo se detiene, el elefante lo alcanza y lo empuja hasta volcarlo.

La víctima fue identificada por su familia como Gail Mattson. Su hijo, Blake Vetter, le dijo a la CNN que se enteraron del fallecimiento de la mujer a través de la embajada de Estados Unidos. "Todos la amaban y era el centro de atención", recordó Vetter. “Tenía 79 años y quería pasar un mes en África. Ella sería la primera en entender que esto podría suceder. Todo el mundo quiere culpar al elefante y al conductor, pero no, fue un extraño accidente”, afirmó.

Por el mismo episodio, otra mujer resultó herida y fue trasladada en helicóptero a un hospital de Johannesburgo, Sudáfrica. Los cuatro turistas restantes fueron tratados en Zambia con heridas menores. Kafue, la vasta reserva natural ubicada al sur de Zambia, es el segundo parque más extenso del país, con 22.400 kilómetros cuadrados. Alberga más de 200 especies de animales y es conocido por los avistamientos de leones y leopardos, así como por una increíble diversidad de especies de antílopes.

Keith Vincent, vocero de la empresa Wilderness, responsable del safari de la tragedia, sostuvo que el guía se vio obligado a frenar el vehículo porque el camino estaba bloqueado. "Nuestros guías están extremadamente bien entrenados y tienen experiencia, pero lamentablemente en esta ocasión el terreno y la vegetación bloquearon la ruta y el guía no pudo mover el vehículo para sacarlo fuera de peligro lo suficientemente rápido", describió. En el video se puede ver cómo el elefante corre amenazadoramente a través del terreno tupido hacia el vehículo de los turistas. Se escucha a un hombre gritar "¡ey, ey, ey!", en un fútil esfuerzo por ahuyentarlo: al llegar a su encuentro, los voltea sin mayor esfuerzo.

Los elefantes son un problema en Botsuana y el presidente cruzó a proteccionistas alemanes

El presidente de Botsuana, Mokgweetsi Masisi, amenazó este martes con enviar 20.000 elefantes a Alemania, en medio de una disputa sobre la importación de trofeos de caza al país europeo. Masisi ya ha ofrecido 8.000 elefantes a Angola y otros 500 a Mozambique, en un intento de abordar lo que describió como una "superpoblación".

Los alemanes deberían "convivir con los animales, tal y como nos quieren decir", lanzó Mokgweetsi Masisi al diario alemán Bild. "No es una broma", aclaró luego e insistió: "Nos gustaría ofrecer tal regalo a Alemania, no aceptaría un no por respuesta". El líder africano argumentó que los esfuerzos de conservación de la especie han provocado una explosión en el número de elefantes y que la caza es un medio fundamental para mantenerlos bajo control.

Video | Así fue el rescate de un elefante filmado por un argentino

Según Masisi, Botsuana vio crecer su población de elefantes hasta unos 130.000 ejemplares, causando daños a las propiedades, con elefantes comiéndose las cosechas y aplastando a los residentes. El país del sur de África prohibió la caza de trofeos en 2014, pero levantó las restricciones en 2019, bajo la presión de las comunidades locales. Actualmente, emite cuotas de caza anuales, mientras que Alemania es uno de los mayores importadores de trofeos de caza de la Unión Europea.

El Ministerio de Ambiente de Alemania planteó, a principios de este año, la posibilidad de imponer límites más estrictos a la importación de trofeos de caza por preocupaciones sobre la caza furtiva. "A la luz de la alarmante pérdida de diversidad biológica, tenemos la responsabilidad especial de hacer todo lo posible para garantizar que la importación de trofeos de caza sea sostenible y legal", arguyó una portavoz. Pero una prohibición a la importación sólo empobrecería a los botsuanos, afirmó Masisi.

ML / ED