Un atentado en Jerusalén oriental dejó 7 muertos y escala la tensión en Medio Oriente

Un atentado en Jerusalén dejó al menos 7 muertos y decenas de heridos este viernes, informaron fuentes policiales. El hecho elevó la tensión en Medio Oriente, donde se registraron hechos de violencia y bombardeos en el marco del conflicto entre Israel y Palestina.

Según las autoridades, el ataque armado se produjo en las inmediaciones de una sinagoga en un asentamiento ubicado en el barrio de Neve Yaakov, en el este de la ciudad. Los informes preliminares indicaron que el sospechoso disparó desde un auto a un edificio utilizado como sinagoga y luego se dio a la fuga en dirección al barrio palestino de Beit Hanina hasta que murió en un enfrentamiento con la policía.

"Esta noche hacia las 20:30, un terrorista se acercó a una sinagoga en la avenida Neve Yaakov de Jerusalén y abrió fuego contra las personas en la zona", señaló un comunicado policial. "Las fuerzas policiales llegaron rápidamente al lugar, se enfrentaron con el terrorista" y este "fue neutralizado", agregó.

El atentado ocurrió en un barrio de colonización judía del sector de Jerusalén anexado ilegalmente por Israel. Se produjo pocas horas después de un bombardeo israelí de la Gaza, en represalia a los disparos de cohetes desde ese territorio palestino, y un día después del bombardeo sobre un campo de refugiados que le costó la vida a 9 palestinos.

Israel bombardeó Gaza tras los disparos de cohetes palestinos

Detalles del ataque armado en Jerusalén

"Hace poco tiempo hubo un informe de un tiroteo en el barrio de Neve Yaakov en Jerusalén. Producto del tiroteo, hay varios heridos en el lugar. El terrorista fue neutralizado", precisó la policía israelí en su perfil oficial de Twitter.

Después del ataque, el sospechoso, residente en Jerusalén Este, se enfrentó con la policía a los tiros e intentó huir a pie, pero no logró escapar de los efectivos que se dirigieron al barrio Beit Hanina tras un aviso de "ataque terrorista", según el diario 'The Times of Israel'.

"Este es un ataque muy grave y complejo con un gran número de víctimas", indicó a la prensa el comisionado de la Policía de Israel, Kobi Shabtai, que detalló que procedieron a registrar la zona para descartar que haya más personas involucradas en el armado del ataque.

"Vimos a una mujer y cuatro hombres tirados en el camino. Sufrieron heridas de bala y no tenían signos de vida y tuvimos que declararlos muertos en el acto. Otros tres heridos, incluido un niño y una mujer de 70 años, fueron evacuados en estado crítico al Hospital Hadassah en Mount Scopus", agregó.

Otro paramédico de la MDA, Noi Sadeh, habló sobre otra persona muerta: “Cuando llegamos al lugar, vimos a varios heridos en el suelo. En el bulevar vimos a un hombre de 30 años inconsciente con varios impactos de bala. Le realizamos RCP y lo evacuamos al hospital durante la RCP, pero desafortunadamente los médicos lo declararon muerto”.

Con respecto a los heridos, hay tres en estado crítico en dos hospitales de la zona: una mujer de 70 años, un joven de 20 y un hombre de 30 años. Además, hay dos personas en estado moderado, un menor y una mujer de 60 años. Por su parte, Magen David Adom (MDA, equivalente israelí de la Cruz Roja), dio parte de 10 personas baleadas.

Pasado, presente y futuro de Jerusalén

Según testigos, los efectivos policiales tardaron veinte minutos en llegar al lugar porque no confiaron en las llamadas y pensaron que el ruido procedía de disparos al aire desde barrios cercanos de Jerusalén oriental.

El atentado se produjo durante el rezo del sabbat, considerado el día sagrado por el judaísmo, en Neve Yaakov, un barrio de colonización judía en el sector oriental de Jerusalén, anexado por Israel después de la Guerra de los Seis Días en 1967. Se trata del incidente terrorista más sangriento en Jerusalén desde 2008.

La condena internacional

Estados Unidos fue uno de los primeros países que condenó un "horrendo" ataque en Jerusalén este. "Nos solidarizamos con el pueblo israelí", dijo el portavoz del departamento de estado, Vedant Patel.

Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, "condenó con firmeza" el "particularmente abominable" atentado mortal realizado este viernes contra una sinagoga en Jerusalén Este, el mismo día en que se recuerda el Holocausto. "Es particularmente abominable que este ataque se haya producido en un lugar de culto, y el mismo día de la conmemoración del Día Internacional de Memoria del Holocausto", declaró en un comunicado su portavoz, Stéphane Dujarric.

Palestinos protestaron en las mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén tras el bombardeo de tropas israelíes contra un campo de refugiados ocurrido el jueves 26 de enero.

La escalada de violencia en Israel y los territorios ocupados de Palestina

Si bien Guterres dijo que "no hay excusa para los actos terroristas", el secretario general de la ONU destacó su "preocupación" por la "actual escalada de la violencia en Israel y en los territorios ocupados palestinos". Asimismo, reiteró la preocupación manifestada en los últimos días por el asesinato de 9 palestinos en un bombardeo de las fuerzas armadas israelíes en el campo de Yenín, en el norte de Cisjordania ocupada.

El ataque en Jerusalén este se produjo el mismo día en que Israel lanzó ataques aéreos contra la Franja de Gaza en respuesta al disparo de cohetes desde el enclave palestino, en medio de las tensiones por una mortal incursión israelí en Cisjordania ocupada.

