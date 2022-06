En una entrevista profunda y sincera, el periodista y economista Alejandro Bercovich habló en Modo Fontevecchia acerca de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner analizando crudamente el último discurso, del lunes pasado, de la ex mandataria. "En determinados momentos mostró que le faltan ideas. Que esa referente, no es capaz de ser una alternativa", subrayó Bercovich.

Además, habló sobre la desconfianza del ciudadano hacia la política nacional y la figura de Alberto Fernández, en retrospectiva con el gobierno de Mauricio Macri. "El menú que nos ofrece hoy, no ilusiona", sentenció el periodista como así también expresó que "Juntos por el Cambio parece tener asegurada la victoria porque ningún gobierno con 80% de inflación se elige". Escuchá el programa por Radio Perfil o miralo por Net TV.

Quería entender, ¿a qué economista te referías cuando dijiste que eran "de mala calidad" los que consulta Cristina Kirchner?

No di el nombre de manera deliberada, porque no quiero tener un problema de esos con los medios. Pero es evidente que, quien la esté asesorando, le dice que sí a todo y falta a su deber específico de ofrecer parámetros o ideas que contrasten con el sentido común, o incluso la orientación que instintivamente le salga a Cristina.

Me parece que es muy profunda la discusión que abrió como para quedarnos simplemente en este punto, sabiendo que ella también abre el panorama. El análisis en general, sobre el proceso inflacionario que estamos viviendo, es tomada por la dirigencia política como una cuestión re simple, como hacía Macri cuando decía que la inflación es algo fácil de resolver, lo resuelvo en dos minutos. O que la inflación es una medida de tu incapacidad para gobernar, dijo, incluso antes de dejarnos con la inflación más alta de los últimos 30 años.

Eso, de por sí, la pone en otro plano, pero este plano también hace que uno le exija más. Y ese exigir más, me lamento que, por ejemplo, no haya mencionado la puja distributiva en un discurso de más de una hora que dio el lunes. Se olvidó de lo más importante que es, justamente, lo que atraviesa el país.

Lo que pasa es que, muchas veces, los políticos y los economistas se refugian en la multicausalidad por una cuestión de pereza, como los periodistas en la grieta. Unos dicen "es la evasión" y otros dicen "es la multicausalidad" y no te dicen cuáles son esas causas. Hay que profundizar en ella y pensar en horizontes alternativos. Cristina mostró que le faltan ideas y le falta tiempo en los dos sentidos.

Cristina Kirchner: "La inflación que tenemos es culpa del endeudamiento criminal del macrismo"

¿Creés que Cristina Fernández está preparándose para ser candidata el 2023?

No es sobre ella, lo más interesante que podemos decir. Creo que este momento del mundo exige más creatividad a nuestra dirigencia política. Lamentablemente, lo que vi el lunes, es que es la más lúcida de nuestros políticos, la que más sorprendió con sus descripciones, en determinados momentos, mostró que le faltan ideas. Que esa referente, no es capaz de ser una alternativa en este momento tan crítico, me pareció totalmente relevante. Eso me preocupa.

Una encuesta sobre la situación económica, pregunta "¿quién cree que sería capaz de resolver esta crisis económica"?. Y ahí restan todos los espacios políticos, debajo del precio de las adhesiones lo cual muestra que nadie tiene la esperanza de que la solución vaya a venir del mismo sistema político. El menú que nos ofrece hoy, no ilusiona, y la verdad es que es tremendo. Ninguno de los que están, estuvo primero el año pasado, es decir, nadie cree que los partidos que hay ahora ofrezca una salida.

La opción Frente de Todos creo que subió un poco y tiene el 5%, Juntos por el Cambio parece tener asegurada la victoria porque ningún gobierno con 80% de inflación se elige. Juntos por el Cambio tiene el 17% en la reputación, mientras que la última derecha cae al 14%. Después de que Milei habló de vender órganos, su recomendación de una casa piramidal como una inversión, cayó.

Estamos en un momento donde la gente se hace preguntas. ¿Cómo es que Cristina se quiere convertir en la principal referente opositora después de haber buscado espacio político en este Gobierno? No es solamente la que más votos tiene, la "jefa", es la que imaginó todo lo que venía en 2019. Pero también, es lógico, que la gente dude de Cambiemos cuando Larreta dice que en 100 días va a ser lo mismo en obras que Macri en cuatro años.

Lo que me resulta alarmante es que la creatividad de Cristina se rebaje a Scioli, porque no tiene alternativas en políticos, entonces llegás a creer que Alberto Fernández pudo haber sido un loop del 2015.

