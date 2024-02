Alejandro Bongiovanni, diputado del PRO: "Lo único que tiene que pedir el kirchnerismo es disculpas"

El abogado Alejandro Bongiovanni expresó su deseo de que la ley ómnibus pueda reconvertirse y sus reformas avanzar mediante otras leyes. "Más allá de las formas, me importan las reformas, porque ya no aguantamos más", sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Alejandro Bongiovanni es diputado nacional del PRO, director de la Fundación Libertad. Además es abogado, magíster en Derecho, Economía y Ciencias Políticas,

Alejandro Gomel (AG): ¿Milei tiene amigos en el Congreso luego de declarar que es un “nido de ratas”?

No sé si tendrá amigos, eso son relaciones personales. El punto es si en el Congreso hay gente que quiera las mismas cosas que el Ejecutivo, por lo menos en lo que respecta reformas. En el PRO lo tenemos, en el articulado de la extinta ley ómnibus, salvo la cuestión fiscal y electoral, fue armado de puño y letra por Federico Sturzenegger, con el objetivo de que sea parte de la plataforma de Juntos por el Cambio si ganábamos la elección.

Ojalá que la ley ómnibus se reconvierta en otra cosa. Obviamente tiene que haber aliados o amigos para empujar esas reformas. Después lo otro es muy personal, de hecho mi mejor amigo es kirchnerista aunque no es de la política.

AG: ¿Qué puede pasar con la ley ómnibus? ¿Se mandarán varias leyes al Congreso? ¿Habrá insistencia de parte del Gobierno?

Hay dos impulsos beligerantes distintos, el del oficialismo y el bloque del PRO. Después una tratará de acoplar objetivos, pero no necesariamente la agenda tiene que ser exactamente igual.

Desde el nuestro bloque vamos a plantear al Ejecutivo un paquete de reformas que consideramos indispensables, muchos de esos artículos forman parte de la ley ómnibus y otros no. Este programa de reformas es algo parecido a un tren, porque son distintos vagones que se pueden ir enganchando en distintos momentos, y el pistolazo inicial es con la apertura de las ordinarias para empezar a presentar estas reformas. No va a ser una mega ley porque no ha funcionado ese packaging.

AG: ¿Y ahí se va a conformar un interbloque con La Libertad Avanza?

Es más el "run run" de los medios que los acuerdos concretos, pero todavía no hay ningún ofrecimiento puntual del Gobierno. Seguimos siendo un partido político aparte, pero muy afín en cuanto a la necesidad de reformas, pero con una agenda legislativa propia.

Daniel Montoya (DM): En el documento que publicó Cristina Kirchner había tres puntos sustanciales que se encontraban en la ley ómnibus: la reforma laboral, la promoción de inversiones y las privatizaciones/incorporación de capital privado dentro de las empresas públicas. ¿Ves alguna posibilidad de que, más allá de estos entendimientos entre el PRO y LLA, que se dé algún tipo de consenso en estos temas puntuales?

Más allá de que tengo un amigo kirchnerista, sé que él está profundamente equivocado, sólo nos sostiene tantos años de amistad. Lo único que tiene que pedir el kirchnerismo es disculpas, así que sí recién se dan cuenta que el déficit fiscal es malo, no les voy a creer. No busco un diálogo interreligioso en el Congreso, siempre los voy a mirar con desconfianza porque ellos empezaron esta problemática. De todas maneras, hoy hay un viento de cambio que excede incluso a la LLA y al PRO a partir de un cambio de época importante.

AG: ¿Te gustaría y ves posible el cogobierno, miembros del PRO dentro del Ejecutivo?

El cómo es todo acá. Si hay una afinidad común importante y se tiene una pulsión reformadora muy grande, hay que ver la letra chica que es la que dicta todo. Una fusión de partidos me hace un poco de ruido, porque ellos tienen casi un nula vida partidaria y eso es un desventaja.

No creo que esa fusión le sirva al oficialismo porque vería minado su poder y al PRO tampoco porque tiene características identitarias propias. Además, cuando pienso en un cogobierno pienso en el sistema alemán, en donde tres partidos distintos dividen ministerios, políticas públicas proyectan hacia el futuro y lo ponen en un papel. Y eso no lo veo acá.

Más allá de las formas, me importan las reformas, porque ya no aguantamos más. Esto no se trata ni de Javier Milei ni de Mauricio Macri ni de Patricia Bullrich, tenemos que sacar adelante estas reformas que hace 25 años decimos que son urgentes.

