Oscar Zago: "Yo no soy una rata, soy un hurón"

El líder del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados, Oscar Zago, se refirió a las fuertes declaraciones del presidente Javier Milei, en las cuales definió al Congreso como un "nido de ratas". "Yo soy un hurón", argumentó el legislador oficialista, al mismo tiempo que adelantó la posibilidad de que la Ley ómnibus se debata por temas en las sesiones ordinarias.

"Por la lógica del sistema electoral todavía el Gobierno no tiene la representación en ese nido de ratas que es la Cámara de Diputados o el Congreso de la Nación", había manifestado Milei en Corrientes, en la celebración del 10° aniversario del Club de la Libertad.

Las reacciones en la oposición contra Javier Milei, que llamó "nido de ratas" al Congreso

"Yo no me considero eso. A mí no me lo dijo, que se ponga el saco el que se lo tiene que poner, yo no me siento una rata", afirmó Sago este miércoles al ser consultado por las definiciones del mandatario, en diálogo con radio Futuröck y El Destape.

"Yo me considero que soy un hurón. ¿Sabés lo que hace el hurón? Caza ratas. Me gusta más el hurón, las ratas no me gustan", lanzó el jefe de bancada del partido libertario en la Cámara Baja. En ese sentido, aclaró que se siente un "hurón humano", al expresar que a diferencia del animal "no se mete en las cloacas".

Oscar Zago.

Por otro lado, habló sobre la caída de la "Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", también conocida como Ley ómnibus, que cuando se debatía artículo por artículo en el recinto de Diputados, se tomó la decisión de que se enviara nuevamente a comisiones.

"Era una herramienta muy amplia que necesitaba el Poder Ejecutivo", dijo acerca del megaproyecto impulsado por Javier Milei, que tras el retroceso generó un aumento de tensión entre el mandatario y los gobernadores y legisladora de la oposición "dialoguista". "Los votos los teníamos, por eso aprobamos la ley en general", destacó Zago.

Por ese motivo, lamentó que la iniciativa no haya alcanzado la media sanción y comentó que "hay acuerdos que no se cumplieron". También aseguró que dentro del oficialismo "no se entiende" porque los diputados de otros espacios votaron en contra "en algunos temas, como los de seguridad".

"Es probable que se debata la ley ómnibus por temas en las sesiones ordinarias. Se puede destrabar vía gobernadores, en especial en el Senado", cerró.

Las críticas de Milei a los legisladores

Javier Milei en 10° aniversario del Club de la Libertad.

Tras el traspié de la "Ley Bases", que ocurrió mientras el Jefe de Estado se encontraba en Israel como parte de su gira internacional, tildó de "basura" y "traidores" a los diputados "dialoguistas", a quienes incluyó en lo que él denomina como la casta política.

Ya en Argentina, en el aniversario del Club de la Libertad, renovó sus críticas y sostuvo que los políticos "son una mierda y que la gente los deprecia". En ese contexto, planteó: "Se opusieron ferozmente a la Ley ómnibus. Es raro, ¿no? Bueno, no es raro, cambiemos el supuesto de que los políticos no son ángeles, sino soretes, y ahí les va a dar bien el cálculo”.

"Una vez que dejaste de ser cordero y te convertiste en un león no vas a volver a ser cordero. Y eso el 56% de los argentinos lo vio y se despertó. Y por la lógica del sistema electoral todavía no tenga (el Gobierno) esa representación en ese nido de ratas que es la Cámara de Diputados o el Congreso de la Nación", afirmó Milei.

FP