El integrante de la Comisión de Juicios Político, Alejandro "Topo" Rodríguez, aseveró que la trayectoria y el potencial que tiene Juan Schiaretti lo hace capaz de encarar una etapa superadora. El conflicto con el máximo tribunal y las propuestas para mejorar la situación argentina, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Es el único integrante de la Comisión de Juicio Político que no es de Juntos por el Cambio ni del Frente de Todos. ¿Qué sentimiento le genera ver la grieta entre un sector y el otro?

Me retempla el ánimo, porque nosotros, siendo un interbloque pequeño, conformado por el grupo de Córdoba Federal de Juan Schiaretti, nuestro frente de Unidad Bonaerense y el Bloque Socialista, acompañamos muchos proyectos relacionados con el desarrollo económico y social y hemos puesto un límite a cualquier exceso institucional del kirchnerismo desde el 2019 hasta esta parte.

La función que cumplo en la Comisión es parte de lo que venimos haciendo en los últimos años en el Congreso. Estar en la Comisión de Juicio Político es una responsabilidad que ejerceremos plenamente.

Ese "marcarle un freno" a los excesos institucionales del kirchnerismo lo acerca a Juntos por el Cambio. Facundo Manes insistió con que el peronismo de Schiaretti tendría que unirse a Juntos.

Son dos planos diferentes. Vale la reflexión acerca de tener algún punto en común. En agosto del año pasado, cuando fui el único opositor de la Comisión que salió contundentemente en contra del juicio político a Alberto Fernández, los macristas y los de Juntos por el Cambio me miraban con desprecio.

No me preocupa que hoy, desde el kirchnerismo, crean que estoy en contra de determinada idea que tienen porque no decido sobre la base de lo que opinen los demás. Si una decisión me pone más cerca de uno o del otro, en todo caso es el efecto de lo que nosotros decidimos de manera autónoma e independiente, algo que me tiene desde ese punto de vista sin preocupación.

Lo que me preocupa es que se puso en marcha una embestida política para paralizar la Justicia y eso es lo que está sucediendo en Argentina, con consecuencias que serán indeseables, por lo que hay que frenar ahora al Gobierno y ayudarlo democráticamente, de manera firme.

El cruce público que tuvo con su par del oficialismo

Cuente su evaluación posterior del enfrentamiento de Rodolfo Tailhade con usted.

Terminó allí porque había surgido en los últimos días, cuando él expresó hacia mi persona que las decisiones que yo estaba manifestando sobre el juicio político a la Corte no eran mías, sino producto del temor que yo le tenía a determinados medios de comunicación y que hacía política con miedo.

La posibilidad de verlo personalmente y darle mi respuesta pública significó a cerrar un capítulo.

La posibilidad de generar una tercera vía política

¿Cuál es su posición dentro de la Comisión? ¿Se da en acuerdo con Schiaretti, Roberto Lavagna y Florencio Randazzo?

Cuando en la Argentina sucede lo que está sucediendo, no tenemos disensos. La visión de lo que consideramos que no hay que hacer en lo institucional está concertado dentro del interbloque.

¿Cuál es su opinión personal de lo que hará Schiaretti?

El país necesita una propuesta electoral que le de al futuro una visión de que el peronismo consolida y armoniza la justicia social con el equilibrio fiscal, la inversión productiva y el respeto a las instituciones.

La trayectoria y el potencial que tiene Schiaretti lo hace capaz de encarar una etapa superadora.

Lo que se viene necesariamente en el país es un esfuerzo que tendrá que terminar en un gobierno de unión nacional, culminó las etapas de las facciones, mientras que el que no haga los esfuerzos será corrido de la política nacional en unos años.

¿Imagina el mapa político despolarizado y con cinco campos políticos que con distinta intensidad tienen la capacidad de influir y de vetar?

Tengo la idea de que socialmente están las condiciones como para que eso se genere.

La sociedad argentina no está polarizada, la política exagera y depende de nuestra responsabilidad poder abrirnos a ese lugar y expresar las alternativas que no está en ninguno de los dos polos de la grieta.

Uno de los temas de discusión con Lavagna y ahora Schiaretti es la edad, la salud y la fuerza. Haga una reflexión sobre eso, si es que en el siglo XXI se creó la quinta y sexta edad, además de prolongarse la duración y calidad de vida.

Aquí no hay muchas personas que puedan a esta altura del avance de la democracia brindar experiencia y solvencia en materia de Estado. Schiaretti y Lavagna pueden mostrar eso, y también una cualidad que escasea, que es esa inclinación democrática de estar abiertos al diálogo. A ambos los envidio desde la calidad mental y su capacidad física.

