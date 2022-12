El CEO de Perfil, Gustavo González, aseveró que "Horacio Rodríguez Larreta parece bien posicionado, tanto desde la oposición, como en el oficialismo", en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9). Las proyecciones para el 2023.

¿Qué balance hacés del año? ¿Es un año que puede presagiar algo positivo o negativo para el 2023?

Cuando arrancó este año, no había muchas personas en Argentina que se les ocurriera que podía no terminar apocalípticamente. No es un año que culmine con éxitos absolutos. Tenemos una inflación que llega casi al 90%, pero no está finalizando tan mal como creían una gran parte de los analistas y economistas.

El crecimiento fue del 6% y seguro deje un derrame del 2% para el 2023. El año que viene no debería terminar como tierra arrasada, no sería bueno para nadie. Hay algunos elementos para confiar la racionalidad económica de los actores, el instinto de supervivencia, el nuevo clima de época que tiende a cerrar la grieta y a encontrar dirigentes en todos los espacios políticos que sean representantes de éste.

¿Qué importancia le asignás al caso del ministro de Justicia y de Seguridad de la Ciudad con los nuevos chat que aparecieron, sumado al caso de Lago Escondido?

Ayer pasaron muchas horas hasta que esto apareciera en otro medio que no fuera Perfil. Nos tratamos de comunicar este jueves y hoy teníamos previsto una comunicación en el programa con Marcelo D'Alessandro, porque imperiosamente necesitamos conocer cuál es la voz de las personas involucradas y hasta el momento no tuvimos suerte.

¿Puede tener alguna consecuencia electoral o estos temas solo conmueven al círculo rojo?

Tiendo a pensar que la conmoción mayor está en los círculos rojos, mediáticos, empresarios y políticos. Quizás esto derrame a la sociedad con el tiempo, pero hay minorías intensas a las cuales esto no las afecta demasiado. Ni la condena a Cristina Kirchner ni los chats D'Alessandro, entre otras cosas.

La grieta parte intelectualmente a las personas y baja el sentido crítico, no les importa que existan pruebas, audios o años de investigación sobre los bienes de Cristina. Para los que crean que ella es inocente, lo seguirá siendo. Y para los que están convencidos de que es una patraña de espías del oficialismo, continuará siendo eso.

Los escenarios del oficialismo y la oposición

¿Le creés a Cristina Kirchner cuando dice que no se presentará?

Le creo. Le creía cuando le decía a su entorno que no sería candidata a presidenta. Suponía que podría ser candidata en la Provincia de Buenos Aires, pero es una maniobra interesante dejando la candidatura presidencial.

En Buenos Aires debilita la opción del oficialismo, pero es razonable que una candidatura suya se empañaría por haber sido condenada. Hay que ver cómo lo resuelve el Frente de Todos con algunos nombres fuertes, como Axel Kicillof.

¿Cuál sería el escenario de candidaturas de ambos frentes?

Hoy Larreta parece bien posicionado, tanto desde la oposición, como en el oficialismo. Cristina lo ve como la reencarnación del mal. También están Patricia Bullrich, Gerardo Morales y Facundo Manes, pero el jefe de Gobierno porteño es el mejor ubicado.

Sergio Massa aparece en el caso de que logre controlar la inflación, porque no habrá índice económico que pueda plantearse como positivo de su gestión económica si no está encabezado con que la inflación se haya reducido. Hace lo correcto porque hoy sería un error decir que se postulará para ser candidato.

Habrá que ver con Alberto Fernández, si Massa logra bajar la inflación a 3,5% por mes y un anualizado del 50%, ahí también podrá decir que el éxito es de él.

Después de dos años de pandemia, estar en el medio de un conflicto internacional y siendo que es el tercer gobierno después de Cristina y Mauricio Macri con mejores resultados económicos, él no descarta que pudiera competir por esa posición.

Dentro del oficialismo descarto que aparezca alguien que no tenga ese nivel de moderación y será complicado colocar un número dos.

De un lado o del otro la tendencia es hacia el centro, un candidato que represente la chance de cautivar a los no propios.

Los candidatos, como la sociedad, están en modo 'rebeldías de la moderación'. Puede haber algún discurso para tratar de no dejar afuera a los sectores más duros, pero el discurso que va a captar a la mayoría del electorado es el de la moderación, como lo son Larreta, Manes, Morales, Alberto y Massa, entre otros.

