“Titulamos con el lema que caracterizó nuestro programa, ‘la rebeldía de la moderación’, y elegimos la Canción con todos de Mercedes Sosa, cuyo estribillo reza ‘todas las voces, todas’ porque por este programa pasaron referentes de todos los espacios políticos”, introdujo Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), del viernes 30 de diciembre de 2022.

El conductor destacó que “Modo Fonteveccchia comenzó el 23 de marzo. Es decir, que llevamos nueve meses y pocos días más de existencia. Aunque parezca mentira, en este tiempo realizamos 1298 entrevistas, casi 1300, todo un hito”.

“Dicen en España, uno de los países con más tradición de radio, que un programa recién se consolida en el segundo año de su existencia. Estamos terminando nuestro primer año, así que esperemos que eso nos suceda”, agregó Fontevecchia.

Todas las voces, todas

El 30 de marzo, Javier Milei planteó que ‘los planes sociales tienen que manejarlos los intendentes’. “Esta fue una declaración muy controversial, porque decía que había que mantener los planes, pero que los administren los intendentes, un poco en sintonía con lo que después planteó también Cristina Kirchner”, comentó el conductor.

El 25 de abril, Ximena Tezano Pintos, decía que “por Cristina puedo sentir compasión, no lástima”. El 20 de mayo, en la última entrevista que se le hizo a Magdalena Ruiz Guiñazú antes de fallecer, ella decía que “la pregunta de José Ignacio (López) fue histórica”, refiriéndose a la pregunta que le hizo el periodista a Rafael Videla sobre los desaparecidos.

Y agregaba: “Ha sido extraordinario el coraje de José Ignacio en aquel momento, fue una pregunta histórica. Hay que explicarle a las nuevas generaciones que eso es tener coraje, que eso es tener la conciencia histórica de la responsabilidad del periodismo”.

El pasado 25 de mayo, quien habló fue Horacio Rodríguez Larreta. Consultado por su vida amorosa y familiar decía: “en temas familiares soy muy cuidadoso, no tengo una nueva pareja”. Meses después, Larreta presentaría a su nueva pareja.

“Vamos a otro hito de este programa. Las fuertes declaraciones de Duhalde, cuando dijo que estaba mal de salud e intentó suicidarse, el 27 de junio”, introdujo Jorge Fontevecchia.

“Estuve muy mal de salud. Tuve un remedio que había tomado y, para hacerla corta, casi me suicido. Como no tengo médico de cabecera, en el club me dieron ese remedio, porque dije que estaba deprimido. El 4% de los que toman ese remedio tienen ideas negras, así les llaman”, decía el ex presidente en una de las notas más leídas de Perfil.com.

El distanciamiento de Bullrich

El 22 de julio, Patricia Bullrich declaraba en una entrevista a este programa que “el gobierno de Macri no entendió la historia argentina a la hora de gobernar”.

Y decía que es un error y una ingenuidad “pensar que el solo hecho de llegar te arregla la estructura sobre la que estás trabajando, el país con todas sus complejidades y problemas”. Bullrich, de esta manera, marcaba su autonomía e independencia con respecto a Macri.

La cultura y el espectáculo también estuvieron presentes

Como representante de otro rubro, podemos destacar a Natalia Oreiro, cuando presentó su espectáculo Evita, hablando de lo que fue la figura histórica que le tocaba representar en la ficción. Natalia Oreiro decía que “Evita logró un espacio en la política que no logró otra mujer”.

La actriz destacaba que “Eva fue una mujer en un mundo político de hombres”, y agregaba: “Una de las cosas que más me importaba era no faltarle el respeto a su historia y a ella, y la interpreté poniéndole el corazón”.

Las principales polémicas del debate público

También estuvo el testimonio de Luis Moreno Ocampo, el fiscal adjunto de Strassera en el juicio a los ex comandantes de la dictadura, justamente este año, que se estrenó el éxito en taquilla que fue “Argentina, 1985”, contando lo que fue el Juicio a las Juntas. El 5 de agosto, Moreno Ocampo elogió al fiscal Luciani, diciendo: “Me parece muy bien lo que está haciendo”.

El 8 de agosto, Juan Grabois criticaba frontalmente a Alberto Fernández. Decía que “el gobierno no está resolviendo el problema del 20% del pueblo”. En una crítica en la que ya se percibía esa tensión entre los movimientos sociales y el gobierno que se profundizaría con los meses.

Pérez Esquivel, Premio Nóbel de la Paz, consultado sobre el atentado a Cristina Fernández de Kirchner, decía que “la oposición política es buena mientras contribuye a la construcción y no al odio”. Y agregaba que “los ataques permanentes a Cristina son de gente que está identificada con una ideología política, y tiene que ver con el lawfare que se aplica en toda América Latina, no hay casualidades”.

Milagro Sala, el 16 de diciembre, tras conocerse la ratificación de su condena, decía en este programa que “a Cristina no la dejaron defenderse y a mí tampoco”, denunciando tanto el fallo contra ella como el de Cristina Kirchner.

Alberto Fernández y Mauricio Macri, entrevistados por un mismo programa

El 21 de octubre, Mauricio Macri decía, entrevistado en este programa, “donde me fui, puse gente y los dejé trabajar”, “en esta Argentina en la que hemos tenido mucho líder controlador, sometedor, yo he hecho otra cosa”. Esto lo decía en relación al rol que ocuparía él en la nueva configuración de Juntos por el Cambio y el PRO.

Diez días después de la entrevista a Macri, entrevistamos al presidente Alberto Fernández. Este programa ha sido el único que ha entrevistado a ambos, demostrando esta idea de la pluralidad de voces.

Alberto Fernández decía, el 31 de octubre que “Lula puede ayudar a la unidad regional”. “Hay cuestiones sobre las que no se especula, por eso fui a verlo a Lula, creyendo que así podía llamar la atención del mundo sobre lo que estaba viviendo injustamente un hombre”, decía el mandatario.

“Durante las elecciones en Brasil, este programa transmitió en directo desde el país vecino, acompañando el cambio histórico que se estaba produciendo”, agregó Fontevecchia.

Inclusión y transformaciones culturales

El 15 de diciembre, en el marco del mundial, entrevistamos a una periodista deportiva para hablar de este cambio mundial que estamos viviendo, con el avance de la mujer en todos los campos.

Ángela Lerena, comentarista de la trasmisión oficial de los partidos de la Selección Argentina por la Televisión Pública, decía que “empezar a ver otra perspectiva modifica incluso a los varones”. Y destacaba la “capacidad de demostrar las emociones que están demostrando los miembros de la Selección”, identificándola como símbolo de una época.

La rebeldía de la moderación

“Hicimos este repaso de apenas 14 de las 1298 entrevistas que realizamos en el año. Un récord para cualquier programa de radio y televisión, y al mismo tiempo, un récord de pluralidad de voces del que nos sentimos muy orgullosos”, comentó Fotnevecchia.

“Esperamos el año próximo seguir en la misma senda, y que nos sigan acompañando”, finalizó el conductor.

