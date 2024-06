Alejandro Vainer, psicoanalista: "Vienen aumentando considerablemente los suicidios"

Alejandro Vainer se refirió a los últimos días cargados de noticias sobre suicidios. Afirmó que las situaciones de crisis, ansiedad y depresión "no ayudan", así como tampoco el aislamiento constante que produce la tecnología. Además, agregó un dato muy particular: cuando la gente se expresa y protesta de manera comuntaria, canaliza la violencia evitando que se convierta en violencia autodestructiva. “En el 2001 del 20 al 30 de diciembre prácticamente no hubo llamados al centro de atención al suicida", declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Alejandro Vainer es psicoanalista, director de la revista Topía, que reúne un grupo de analistas con una mirada profunda sobre la cuestión política. Es ex residente de la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental, ex jefe de residentes del Hospital Borda y co-autor, junto con Enrique Carpintero, de Las huellas de la memoria: psicoanálisis, salud mental en la Argentina de los años ‘60 y ‘70. También es coautor de "Un psicoanalista en el 2050", participante de "El diccionario del pensamiento alternativo" y compilador de "A la izquierda de Freud". Además es músico, columnista de rock y de jazz.

En los últimos años, pandemia mediante, la historicidad de la salud mental de gran parte de la población comenzó a deteriorarse de forma notable.

¿Es cierto que aumentaron considerablemente los suicidios en los subtes y trenes?

Estamos abordando un tema que tiene muchísima complejidad. Es cierto que hay noticias trágicas con este tema. El problema es que vienen aumentando considerablemente los suicidios estrechamente ligado a la crisis económicas.

Con las diversidad de crisis va aumentando, sobre todo cuando las crisis no tienen algún horizonte. Por supuesto, la cuestión de los suicidios e intentos de suicidios tienen bastante complejidad, porque hay una parte que tiene que ver con la biografía personal y familiar de las personas, pero también es un punto altamente sensible en lo que son las crisis, y en particular las crisis donde no parece haber algún horizonte que no sea apocalíptico.

Tenemos las noticias de lo que ha sucedido en los últimos días, lo cual pone bastante en alerta, pero es un dato nada más, porque con este tema tan sensible, intentos de suicidio, no se suele dar mucha información por la cuestión del contagio. Pero sí, los números se vienen incrementando en todo el mundo, aún más a partir de la pandemia, pero ya venían aumentando desde antes.

¿A qué lo atribuye, doctor?

Es un fenómeno complejo. Voy a dar un dato antiguo porque, por ejemplo, cuando se habla de crisis uno piensa en el 2001. Ese año hubo una noticia muy llamativa que puede dar alguna luz sobre este tema. En el 2001 del 20 al 30 de diciembre, prácticamente no hubo llamados al centro de atención al suicida. Cuando la gente está movilizada de distintas maneras, pudiendo sacar mucha de la violencia, que muchas veces se convierte en violencia autodestructiva, cuando pueden sacar eso sintiéndose parte de una sociedad, de un proyecto, de una forma comunitaria, se canaliza. Prácticamente no hubo llamados, es un dato notorio.

Pongo esto como ejemplo y como contracara de parte de lo que vimos ahora donde muchas veces se sintoniza cierto individualismo. Esto también está potenciado por las cuestiones de aislamiento que se dan vía todas las tecnologías, donde aparentemente tenemos contactos y amigos, pero en realidad no tenemos contactos y amigos cuerpo a cuerpo.

Es un fenómeno complejo que viene creciendo en todo el mundo, donde sí se puede hablar de una pandemia de suicidios e intentos de suicidios en adolescentes en distintos lugares del mundo, y los números a partir de la pandemia del 2020 han crecido.

¿El crecimiento de los intentos de suicidio a nivel mundial coinciden con la apareción de las redes sociales?

No, no es que han aumentado mayormente a partir de la aparición de redes sociales, digamos que es un factor más. Lo que sí puedo afirmar es que cuando hay un sostén y soporte grupal, institucional, comunitario donde hay contactos, vínculos, trabajos comunitarios con grupos, el riesgo disminuye. Estos son factores protectores para las crisis que atravesamos todas las personas.

Cuando esto se reduce o se comienza a reducir, esto potencia el aislamiento, pero no significa que la tecnología sea culpable, pero todas las cuestiones que favorecen el aislamiento no son protectoras, sino todo lo contrario.

Pablo Corso: ¿De qué manera la tecnología puede ayudar a tratar afecciones de salud mental?

La tecnología nos está ayudando y nos ha ayudado enormemente. Si la pandemia de COVID19 hubiese ocurrido 40 años atrás no hubiéramos podido tener la cantidad de elementos que tenemos hoy, por ejemplo contestar una consulta telefónicamente o a través de un video. Peor sería no tenerla, al día de hoy, la tecnología nos brinda mucha ayuda.

Lo que sí me parece que la inteligencia artificial no solo da respuestas toscas, sino que no da respuesta al contacto necesario y efectivo que tiene que tener una consulta psicológica. Son respuestas genéricas y no generan el vínculo tan potente que alguien tiene con su terapéuta. Esto no será reemplazado por inteligencia artificial, lo cual no quiere decir que la tecnología no nos esté brindando ayuda.

La tecnología nos dió y nos sigue dando una herramienta que tiene sus límites, no es ilimitada ni podrá reemplazar todos los trabajos y todas las cuestiones. Si uno la piensa como una herramienta en una caja de herramientas es fácil, cuando más herramientas tenemos, mejor. Pero una herramienta no va a reemplazarnos totalmente, y tampoco sirve para todo.

¿Qué pasa hoy con el aumento de nuevos fármacos continuamente?

Esta es una cuestión que no empezó ahora, es lo que podemos llamar la biologización de la subjetividad que implica no solamente las medicaciones psiquiátricas, sino en general. Cualquiera hace una consulta médica y si no sale con una receta de pastilla parece que no tuvo la consulta.

En cuanto al consumo de psicofármacos, sí viene creciendo. El problema es considerar, igual que con la tecnología, que la medicación va a hacer todo. En el 2002 se hizo una encuesta a nivel mundial preguntando a la gente en la calle si consumían psicofármacos. En Londres, París, Nueva York había dado 7%, y en Buenos Aires dió el doble, 14%.

Hoy estos números han crecido. En vez de que la medicación sea recetada durante un momento que se necesite ayuda, se está medicando constantemente. Y si la medicación es para cualquier cosa, se va a transformar en un parche que cada vez hay que reforzar más y más.

Vivimos en un tiempo donde las angustias, las ansiedades, las depresiones se multiplican, pero la medicación es una pata de la ayuda, no toda la ayuda.

