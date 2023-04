Andrés Arauz: "La dolarización es una invitación al narcolavado"

El excandidato a presidente de Ecuador, Andrés Arauz, aseveró que "la dolarización fue impuesta en violación de nuestra Constitución". Cómo impactó la dolarización en Ecuador y por qué no se pudo desdolarizar, explicado en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Hace unos días entrevisté a Jaime Nebot, que decía que la dolarización había sido tan exitosa que hasta quejándose quienes se oponían a ella no la sacaron, refiriéndose a Rafael Correa. Me gustaría la posición suya y la de Correa, a través suyo, de la dolarización.

La dolarización en Ecuador no puede ser analizada sin tomar en cuenta cómo entramos a ella. Fue una situación traumática, en el contexto de una enorme fuga de capitales y quiebra bancaria.

La dolarización fue impuesta en violación de nuestra Constitución y significó un salto en los niveles de precios extremadamente altos. La economía política del inicio de la dolarización significó un beneficio directo para el sector importador del país, en desmedro de las fuerzas productivas nacionales.

Es verdad que en Ecuador, luego de unos tres o cuatro años traumáticos de dolarización, con cambio en los precios relativos radicales, significó una dependencia de la entrada de dólares del exterior.

La dolarización no se hubiera podido sostener si no fuera por dos factores: la primera son las remesas de los migrantes, porque en esa crisis salieron dos millones de ecuatorianos de su Patria que no podían generar medios de vida en en este contexto y los dólares tuvieron que entrar por parte de ellos (España, Italia y Estados Unidos).

Y la segunda fue la fuente del petróleo. En la dolarización ecuatoriana, hay una crónica fuga de capitales únicamente compensada por las exportaciones de petróleo del Estado ecuatoriano.

En el caso de Argentina, donde la exportación de petróleo no es tan alta, no hay esa fuente de ingreso de divisas del Estado de forma directa.

¿Qué representan las remesas? No sé cómo medirla, si respecto al producto bruto o del total de las exportaciones. En el caso de México, por ejemplo, otro país que tiene una enorme cantidad de su población, fundamentalmente en Estados Unidos, las remesas son tan importantes como la exportación de petróleo. Si contemplamos a Ecuador, ¿es comparable lo que se recibe por remesas que lo que se recibe por la venta de petróleo, por ejemplo?

Sí, en los primeros años de la dolarización las remesas fueron cerca del 10% de los Productos de Investigación en Producción (PIP), en el año 2000 o 2001. Luego, con el crecimiento de la economía que alcanzamos en el gobierno de Correa las remesas paulatinamente fueron reduciendo su importancia, siguen siendo un rubro clave que supera el 5% del PIP.

Pero en otros países dolarizados, como El Salvador, las remesas están cerca al 25% del Producto Bruto Interno. Entonces, eso clave para entender, es decir, "¿cuál es la fuente de dólares que abastecerá la dolarización?". La dolarización mágicamente no resuelve nada, porque hay una fuente de dólares que abastezca de dólares la economía que permite haya oportunidades de empleo, crecimiento, que ese circulante se pueda convertir en una fuente de prosperidad económica.

En Ecuador, desde su primer momento, pasó con las remesas primero y luego el petróleo. Eso es importante porque el Estado tiene un monopolio a la exportación del petróleo, lo que significa que las divisas que genera el Estado subsidiaban la oferta monetaria. Por último, y es algo que me preocupa mucho del debate en Argentina sobre la dolarización, es que la dolarización es una invitación al narcolavado.

El lavado de dinero y el narcotráfico busca países que estén dolarizados porque la droga se vende en los países del Norte en dólares y necesita lavarla en algún lado y, lamentablemente Ecuador, especialmente en el gobierno de Guillermo Lasso, se convirtió en un país de narcolavado y eso sería un riesgo para Argentina con las consecuencias de la violencia que eso acarrea.

La propuesta para desdolarizar la economía

Entiendo que usted, como candidato, propone la desdolarización. ¿Es posible desdolarizar un país desdolarizado? ¿Por qué Correa siendo crítico no llevó adelante una desdolarización?

Lamentablemente, no se puede desdolarizar en el contexto ecuatoriano porque somos un país muy pequeño, periférico, que no marca tendencias internacionales, sino que las adopta. Y en Ecuador, la entrada a la dolarización fue traumática y la salida sería catastrófica.

No lo propuse en la campaña porque significaría una desestabilización de nuestro sistema financiero. Hay ejemplos de países que se desdolarizaron: República Dominicana en los '60, tras reiterarse una invasión estadounidense, y la segunda más reciente es el caso de Zimbabue, que había sido dolarizado y también se desdolarizó con una experiencia traumática porque no había suficientes dólares para sostener la dolarización.

Lo que yo proponía para Ecuador es la generación de medios de pago de electrónicos, un dinero digital de banca central ecuatoriana que permita aprovechar a la dolarización, pero con medios de pago domésticos, soberanos.

¿Una convertibilidad?

Una especie de convertibilidad electrónica donde más bien los dólares sean absorbidos y puedan ser utilizados para pagos internacionales. El utilizar billetes dólares para pagos nacionales es extremadamente ineficiente y reduce las oportunidades de comercio internacional.

O sea, que la propuesta suya de desdolarizar en realidad es convertir la dolarización en algo similar a la convertibilidad que tuvo Argentina.

Sí, a partir del uso de las tecnologías modernas, los medios de pagos electrónicos. No una convertibilidad de vieja usanza, sino que una" ecuadolarización" con medios electrónicos y, además, con una política muy activa en la administración de la lanza de pagos para evitar la fuga de capitales que en Ecuador es crónica.

Me llama la atención la entrevista a Jaime Nebot porque él es uno de los protagonistas de la fuga de capitales en Ecuador teniendo casi todo su patrimonio en offshore, Panamá y Estados Unidos.

El debate en Argentina también es importante que lo consideren en el marco de una integración regional, más que adoptar al dólar creo que estamos en un momento histórico que nos permitiría adoptar el Sur. Esta unidad regional y monetaria que se está planteando con cada vez más fuerza y que veremos con fuertes noticias en los próximos meses.

¿Se refiere a la propuesta brasileña?

Sí, estamos a puertas de ver el nacimiento de una unidad monetaria regional. Yo mismo vengo trabajando fuertemente en aquello con el equipo de Lula da Silva.

Hay que encontrar otras alternativa, por supuesto que hay que ver la manera de reducir la inflación, dar unidad cambiaria al pueblo argentino, pero no va por adopción de una moneda foránea, sino de una propia pero regional, estamos encaminados en esa dirección.

