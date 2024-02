Los grandes líderes del mundo parecieran nunca poder parar y dejar de producir nuevas ideas y emprendimientos. En ese marco, Bill Gates, reconocido cofundador de la compañía Microsoft y una de las figuras más destacadas en el ámbito de la filantropía a nivel global, no se conforma y siempre va por más. Es muy amplia la gama de actividades a las que dedica todo su ingenio y experiencia, sin embargo, amplía su extenso repertorio mostrando una nueva faceta de su personalidad empresarial. Esta vez ingresa al mundo de la producción y presentación de podcasts.

Si bien no es la primera vez que el empresario participa en iniciativas similares con el formato podcast, la novedad es que, a muy poco tiempo de su lanzamiento, Gates ya lidera dentro del rubro con su propio contenido en el podcast “Unconfuse Me”. Se trata de un espacio que busca generar conciencia, un ámbito de reflexión que ayude a arrojar luz sobre algunas de las temáticas más controversiales y que requieren un urgente análisis en el marco de la coyuntura global.

“Cuando estás aprendiendo sobre algo, es importante dejarse confundir para reconocerlo. Oh, realmente no entiendo cómo funcionan juntas estas piezas y luego es muy divertido cuando empiezan a tener sentido. A eso lo llamo ‘desconfundirme’”, afirma Gates. “Mi último podcast es sobre aprender algo nuevo”, agregó y como parte de esta nueva faceta el filántropo entrevistó a destacadas e influyentes figuras como Sam Altman, CEO de la compañía OpenAI. Cabe recordar, que se trata de una de las empresas más reconocidas por sus investigaciones con las nuevas tecnologías en base a inteligencia artificial (IA).

Ocho episodios bastaron para liderar

El podcast de Gates tuvo su lanzamiento oficial en julio del 2023 y bastaron tan solo ocho episodios para imponerse como líder y captando la mayor audiencia. En el espacio se tratan temas candentes que requieren un tratamiento urgente por la importancia y el impacto que generan en la vida global de la humanidad. En una serie de ocho entregas hasta el momento, se abordan temas relacionados con la inteligencia artificial; el cambio climático y cuestiones ambientales; la salud pública; la evolución del lenguaje; la ciencia de datos, entre otros tantos temas de importancia crucial.

Intentando no confundirse

“¿Qué haces cuando no puedes resolver un problema? Me gusta hablar con personas inteligentes que puedan ayudarme a comprender mejor el tema. A este proceso lo llamó “desconfundirse” (getting “unconfused”) y creo que es una de las mejores maneras de aprender algo nuevo”, detalló Gates en la descripción de su podcast. A su vez agregó: “En mi podcast, trato de no confundirme acerca de algunas de las cosas que me fascinan. Únanse a mí en mi viaje de aprendizaje mientras hablo con invitados brillantes sobre la enfermedad de Alzheimer, la marihuana, la carne de origen vegetal, la evolución del lenguaje y más”.

Los entrevistados

Un capítulo introductorio y siete episodios con entrevistados de lujo (cada entrega lleva por título el nombre del invitado), figuras pertenecientes a las más diversas áreas, desde la academia, tecnología y el entretenimiento. “Tuve una gran conversación con Seth Rogen y Lauren Miller, sobre el uso de la comedia para apoyar a los cuidadores de personas con Alzheimer”, destacó sobre su episodio número 1. En el encuentro con la pareja de actores, dialogaron sobre salud mental, el Alzheimer y el cannabis.

El segundo episodio tuvo como invitado a Sal Khan, fundador de la popular plataforma educativa Khan Academy y a quien Gates definió como un “verdadero pionero en aprovechar el poder de la tecnología para ayudar a los niños a aprender”. En el capítulo se desarrolla el alcance de la IA en el ámbito educativo.

“Questlove”, fue el título del tercer episodio, en el cual entrevistó al popular músico, cineasta y autor. “El ganador del Grammy y del Oscar también es un defensor de los alimentos de origen vegetal, así que cuando tuve algunas preguntas sobre el futuro de los alimentos, supe que tenía que sentarme con él”, enfatizó Gates.

En el cuarto episodio el tema fue la lingüística y analizó el tema con el académico y podcaster John McWhorter. “El cerebro puede tolerar un grado increíble de complejidad innecesaria, lo que resulta útil cuando se aprende un nuevo idioma. Ahora mismo estoy aprendiendo francés y McWhorter me ayudó a despejarme de su complicada sofisticación”, remarcó Gates.

El episodio cinco estuvo enfocado en la inteligencia artificial. Yejin Choi, profesora de informática en la Universidad de Washington, dialogó sobre cómo funciona verdaderamente un modelo de IA. “Pocas personas explican mejor la ciencia de la inteligencia artificial que Yejin Choi. Su reciente charla TED me pareció fantástica y me emocionó hablar con ella sobre cómo se entrena un modelo de lenguaje de gran tamaño, por qué es tan difícil para los robots sacar herramientas de una caja y por qué las universidades deben desempeñar un papel clave en el futuro de la investigación en IA”.

En la entrega de su Episodio 6, Gates mantuvo una reveladora conversación con Sam Altman, cofundador de Open AI. La entrevista giró en torno a cómo la IA está transformando el mercado laboral, Chat GPT y sobre las preocupaciones que despierta el avance de estas nuevas tecnologías. Como cierre de este encuentro, Gates y Altman concluyen que las personas ven a la IA como algo inquietante porque es una tecnología muy nueva que ganó un protagonismo sin precedentes. No obstante, destacaron la importancia de comprenderla y educarse en IA para no percibirla desde el miedo.

El séptimo y último episodio publicado hasta el momento, tuvo como entrevistada invitada a Hannah Ritchie, investigadora de Our World in Data, para conversar en profundidad sobre un tema de vital importancia: el cambio climático. Para los interesados, los episodios tienen una frecuencia de publicación mensual y están disponibles en las plataformas Apple Podcast; Spotify; YouTube y en su sitio web oficial Gates Notes.

