"En 1946, el candidato presidencial Juan Domingo Perón encontró lo que podía ser el slogan triunfador de su campaña diciendo un discurso el 24 de febrero. ´Sepan a quienes votan por la fórmula del contubernio oligárquico comunista que con este acto entregan sencillamente su voto al Spruille Braden. Se vota por Braden o se vota por Perón´", afirmaba Jorge Fontevecchia en la apertura Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9) de este viernes 19 de agosto.

Para dar entendimiento sobre el título "Braden y Perón", el conductor contó quién fue Spruille Braden: un embajador norteamericano, diplomático, empresario, lobbista que se desempeño como embajador en diversos países durante las presidencias de Franklin Roosevelt y Harry Truman. Luego, llegó a ser secretario de Estado adjunto para asuntos latinoamericanos y sudamericanos en la presidencia de este último. Fue embajador en Colombia, Cuba y Argentina, en ese orden.

Luego, agregó que la Argentina y los Estados Unidos siempre mantuvieron una relación contradictoria. "Esta relación conflictiva viene desde hace tiempo con la presidencia de James Monroe (1823). La doctrina Monroe fue creada por su canciller y ministro de Relaciones Exteriores. Cada uno de los Estados latinoamericanos vio con buenos ojos eso ya que planteaba que América es para los americanos y no debía haber intervención de los europeos en la época del colonialismo".

Para culminar la explicación de la Doctrina, Fontevecchia informó que "la misma se rompió en la Guerra de Malvinas. Tenemos un nuevo embajador, quien ayer promovió que haya un encuentro y una concordia".

Luego, en esta apertura de Modo Fontevecchia, se dio comienzo a la seguidilla de audios, en donde se realizaron algunas contextualizaciones para entender lo ocurrido ayer en el Consejo de las Américas. Para empezar, Marc Stanley se pronunció diciendo que "me encantó todo lo que dijeron los oradores y en lo único que difiero con Horacio Rodríguez Larreta es en lo de coalición. Lo haría ya mismo, no creo que la Argentina deba esperar hasta el año que viene, explotando los tres mercados de petróleo, gas y agricultura, ganadería y minerales es la respuesta. Me encantaría ver como alguien que ama a la Argentina, y que tiene un gran potencial aquí, debe unirse y no esperar los 16 meses hasta las elecciones", aclaró el embajador de Estados Unidos en la Argentina. Además, Fontevecchia lo halagó al mencionar que "lo conozco a Marc Stanley y puedo decir que es una persona simple y que no plantea ninguna idea intervencionista".

Posteriormente, en otro de los audios, tomó la palabra Horacio Rodríguez Larreta y, para ello, es acertado destacar las contradicciones del jefe de Gobierno porteño, luego del acto realizado ayer que se basó en la esperanza del potencial argentino y la frustración que da el no estar explotándolo al máximo. El jefe de gobierno porteño subrayó que la inserción internacional debe ser sostenida en el tiempo como política de Estado y se debe ir construyendo un consenso más amplio. "Las medidas de un Gobierno pasan a ser una anécdota. La importancia de que el próximo mandato sea de coalición es determinante para marcar un punto de inflexión", remarcó el funcionario.

La oposición a Rodríguez Larreta pide controlar el trabajo de las grúas en CABA

En otro de los audios, Sergio Massa contó que "hace once días cuando me tocaba asumir, uno de los tantos líderes que tiene la oposición me llamó para felicitarme y ponerse a disposición. A la mañana siguiente me vuelve a llamar y me dice 'Te llamo para preguntarte si vas a contar quiénes de la oposición te felicitaron porque de cara a la interna me conviene seguir parado en el lugar de los duros y que no se sepa'. No tenemos que tener miedo de sentarnos y generar acuerdos por más que seamos de fuerzas políticas distintas", destacó el tigrense.

Por su parte, Fontevecchia aportó que "no cabe duda que el Gobierno de 2023 va a necesitar una mejor relación entre la oposición y el oficialismo", en base a lo expresado por el ministro de economía.

¿Cuáles son los objetivos de la Argentina?

Jorge Argüello manifestó que estos son estabilizar la economía, el déficit y controlar la inflación para que la inversión sea más propicia. A su vez, Fontevecchia agregó el furcio del diplomático cuando dijo "El presidente Massa" y adhirió que "No cabe duda que él es muy buen amigo de Massa. La primera vez que fueron candidatos en una lista, iban juntos".

"Realmente hay que construir un acuerdo de libre comercio que nos permita ponernos en sintonía entre los países de América. La flexibilidad debería ser una norma. Lucha por sostener la democracia. La uniformidad hace mucho daño, está bien tener dos visiones distintas", explicaba por su parte el fallecido ex presidente Néstor Kirchner en el siguiente audio en referencia a lo ocurrido hace algunos años en la negativa al Alca. Por consiguiente, Fontevecchia aseveró que "allí terminó la época del Consenso de Washington iniciado a mediados de los '90. Alguien que lo resumió muy bien fue Hugo Chávez".

Para complementar las declaraciones del ex máximo mandatario de la Argentina se dio comienzo al sexto audio de "alca, alca, al carajo" del ex presidente de Venezuela.

Desde “la jefa” hasta “Pta”: las menciones que complican a Cristina Kirchner en el juicio por la Obra Pública

Fontevecchia, continuó con la seguidilla de los audios y presentó a Andrés López Obrador, quien mencionó, en la reunión del CELAC, que se debe culminar con la intención de querer intervenir en asuntos internos de los países y ajenos a Estados Unidos y Canadá. "Es una política obsoleta, se debe respetar la soberanía. El conductor agregó que "creo que esa etapa está terminada y no veo a un Estados Unidos intervencionista como en los '80 o '90", indicó el mandatario.

Para finalizar con las declaraciones fue el turno de Alberto Fernández y su discurso destacado por declarar que "debemos trabajar todos unidos para que los bloqueos se terminen en este continente. Tenemos dos países bloqueados y eso es imperdonable". Fontevecchia finalizó la apertura del programa con la escucha de los himnos de Estados Unidos y Argentina.

BL PAR