Cambios de entrenadores en el fútbol argentino

“En la danza de entrenadores se terminaron de ubicar los últimos nombres en los casilleros vacíos de la imaginaria planilla de Excel que todavía no estaba completa”, expresaba Román Iucht sobre los recientes cambios de directores técnicos en su columna deportiva para Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Probablemente hoy, Diego Martínez pueda decir "libre soy". Tiene que desvincularse de Huracán, terminar un contrato que aún lo vincula con la institución de Parque de los Patricios para ser el nuevo técnico de Boca, pero las condiciones legales y la formalidad de los contratos lo colocan en el lugar de cualquier otro trabajador.

Diego Martínez se encuentra en una situación legal compleja, pero para nada imposible de solucionar. Todavía no ha rescindido su contrato, ni renunciado, y legalmente sigue siendo el técnico de Huracán. Además, la gente del Globo quiere un resarcimiento por los meses de contrato que aún lo vinculan hasta mediados del año con el club. Por lo tanto, hasta que esto no ocurra, Martínez no será el nuevo técnico de Boca, y Facundo Sava tampoco podrá ser presentado como el nuevo técnico de Huracán.

Boca ya tiene nuevo DT: Llegó a un acuerdo con Diego Martínez | 442

Aquí hay una serie de pasos legales que deben cumplimentarse, para que, en efecto dominó, puedan destrabar todo aquello que por ahora parece frenado. Probablemente, el elemento que va a poner fin a esta historia de manera feliz, para que Diego Martínez pueda decir "libre soy", es que llegará a un acuerdo con la dirigencia del Xeneize. Una solución para salir de este lío legal es que sea Boca quien cancele la deuda que, desde Parque de los Patricios, exigen para su desvinculación, y de esta forma, la cuestión se va a destrabar. En los próximos días, oficialmente, Martínez no solo podría ser anunciado como DT, sino que también podría empezar a trabajar en la pretemporada, algo urgente para el mundo Boca.

Por otro lado, Sebastián Grazzini va a ser el nuevo técnico de Platense. Allí, estuvo trabajando Martín Palermo y llevó al Calamar a la final de la Copa de la Liga, donde cayó frente a Rosario Central. El joven tiene un interesante trabajo como entrenador interino de Racing y, junto con Ezequiel Videla, recibió una oferta del equipo de Vicente López para ser el nuevo técnico de Platense.

Platense anunció a Sebastián Grazzini como su nuevo entrenador | 442

Otro que cambiará de camiseta, o más bien iniciará su tercer ciclo como técnico de Tigre, es Néstor Raúl Gorosito. Ya tuvo dos momentos previos dirigiendo al Matador de Victoria, ambos con algunos resultados interesantes. En la temporada 2012-2013 llegó a la final de la Copa Sudamericana. Muchos la recordarán tristemente célebre debido a aquella final, ya que los jugadores de Tigre sufrieron todo tipo de ataques, amenazas y agresiones en el vestuario. No salieron a jugar el segundo tiempo de aquel partido frente al San Pablo, y la Conmebol le dio el trofeo y coronó al equipo de Brasil sin jugar el segundo tiempo, un bochorno. Aunque San Pablo ganaba el partido 2 a 0, los jugadores de Tigre quedaron entregados a una seguridad que les brindó muy poca seguridad. Aquella situación trajo momentos sumamente desagradables para quienes formaban parte de aquella delegación.

Todo acordado: Pipo Gorosito vuelve a Tigre | 442

Gorosito, como la moneda, tiene dos caras. En su segundo ciclo, Tigre ganó la Copa de la Superliga. En realidad, vivió dos situaciones contrastantes, muy propias de nuestro fútbol. Por un lado, descendió porque Tigre, en esa temporada, perdió la categoría. Sin embargo, tuvo un gran segundo semestre en ese campeonato con Gorosito como entrenador. Apoyado en la ola de ese segundo semestre, el equipo jugó luego la Copa de la Superliga y terminó ganándole la final al Boca de Gustavo Alfaro 2 a 0. El equipo recordado contaba, por ejemplo, con Walter Montillo, Lucas Hanson, Lucas Menossi, y varios nombres muy importantes que luego cambiaron de equipos y siguieron teniendo un buen recorrido después de este suceso con la camiseta de Tigre.

Arranca el tercer ciclo Gorosito en Tigre. Volvió "Pipo" a el Matador de Victoria, un hombre de la casa, un vecino en la zona de San Fernando.

MDP JL