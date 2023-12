Cambios de técnicos en el fútbol argentino

"Es indispensable el liderazgo y la gestión en cualquier club, es por esto que el mercado de pases de directores técnicos está movido", expresó informó Román Iucht en su columna deportiva en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Se mueve mucho el mercado de pases, pero el de los técnicos, no el de los jugadores. No hay mucho dinero, por lo tanto, las incorporaciones se harán desear un par de semanas más como mínimo. Lo que no puede faltar en un club es liderazgo y gestión, por lo tanto, lo que hacen falta son buenos entrenadores.

Luego de la salida de Fernando Gago y con la presencia transitoria de Sebastián Grazzini y Ezequiel Videla, Racing le da la bienvenida por tercera vez a un hijo dilecto de la casa: Gustavo Adolfo Costas, con 60 años y después de su primera incursión entre el 1999 y el 2000, y su segunda en el año 2007, vuelve a ser el técnico de la Academia, a dirigir un equipo que tiene un plantel riquísimo, junto con River y con Boca, claramente lo más variado del fútbol argentino.

No hay demasiados planteles del fútbol local que cuenten con jugadores de la talla de Emiliano Vecchio, Roger Martínez, Agustín Almendra, Johan Cabornero, pasando a un arquero como Gabriel Arias o un mediocampista central como Juan Ignacio Nardoni.

Gustavo Costas será el nuevo entrenador de Racing

Anibal Moreno se fue a jugar al Palmeiras, y por eso el entrenador quiere un mediocampista central como refuerzo, y también un arquero para que le compita a Gabriel Arias. Además, va tras dos marcadores centrales, partieron Insua y Gonzalo Piovi. Por lo tanto, hace falta un marcador central zurdo y un centro delantero, teniendo en cuenta todo lo que ha generado en los últimos tiempos. Por un lado, la partida de Paolo Guerrero, que no llegó a alcanzar la dimensión que luego sí alcanzó a mostrar en Liga de Quito, ni tampoco Maxi Romero, que era el preferido por Fernando Gago pero no pudo ganarse la simpatía de la afición convirtiendo goles trascendentes. Allí suena Lucas Passerini, también delantero de Belgrano de Córdoba.

Riquelme acelera a fondo por el nuevo entrenador de Boca tras ganar las elecciones

El día de ayer se realizó la presentación oficial y Gustavo Costas aseguró que su objetivo es ganar un torneo internacional. Además, dejó ver su alegría por “estar en casa de nuevo”. De aquella postal inolvidable como mascota del Racing de José del 67, en los brazos de los que eran sus ídolos, a este presente como tercera etapa de entrenador de la Academia, Costas forma parte de un grupo selecto de técnicos que han ganado cuatro ligas en partes distintas del mundo: en Paraguay con Cerro Porteño, en Perú con Alianza Lima, en Ecuador con la liga Deportiva Universitaria, y en Colombia con Independiente Santa Fe de Bogotá.

El manager de Huracán le tiró un palito a Diego Martínez: "No me gustó cómo se manejó"

Así como algunos llegan, otros se van. Así como se incorpora Costas, Martin Palermo no va a continuar en Platense. Su vínculo termina el 31 de diciembre, y la dedicación del técnico es ponerle punto final a un trabajo, que en la comparación de lo que tenía y lo que tuvo, ha sido muy bueno. Por supuesto, está la frustración y tristeza por haber quedado a las puertas de la consagración en la Copa de la Liga, pero teniendo en cuenta las expectativas y desde dónde partió, el trabajo del Calamar y de Palermo ha sido notable. Se entiende de parte del técnico que llega un punto final, que la no clasificación a la Copa Libertadores de América licua la ambición, y por lo tanto no se habla de renuncia, sino de no renovación del vínculo porque a fin de año se termina el contrato.

Palermo renunció en Platense a pesar de la derrota de la fórmula Ibarra-Macri en Boca

El que también deja su cargo es Lucas Pusineri. En este caso hay una cuestión electoral mediante. La victoria de Suarez como nuevo presidente de Tigre le pone punto final a la figura de Pusineri.

Hay unos cuantos casilleros por llenar. Facundo Sava tiene todos los boletos para ser el técnico de Huracán, Milito le dijo que no a Vélez, y allí entra el nombre de Julio Vaccari, actual técnico de Defensa y Justicia y ex técnico del fortín. Palermo, que deja Platense, podría ser el próximo técnico de Talleres de Córdoba. Por otro lado, mañana o pasado a más tardar, Juan Román Riquelme anunciará a Diego Martinez como el nuevo técnico de Boca.

VF FM